Fungování svěřenských fondů v praxi

Proč jste knihu vydali?

Protože na trhu chybí. Kromě knihy kolegů Evy Hruškové a Jamese Turnbulla Svěřenské fondy: krok za krokem, která vyšla loni a je rozebrána, fakticky na trhu není publikace, která by stála za pozornost, pokud máte konkrétní dotazy a chcete vědět, jak to celé funguje a k čemu to vlastně je. Tím nesnižuji význam akademické literatury a titulů, které se zabývají historií a konkrétními právními aspekty. V nich se ale laik nedozví, k čemu by mu to bylo dobré.

Komu je kniha určena?

Knihu jsme psali pro čtenáře, kteří se s fenoménem svěřenského fondu chtějí nebo musí seznámit. Jsou to v podstatě dvě skupiny čtenářů. Jednou skupinou jsou uživatelé – tedy zakladatelé, obmyšlení, kterým svěřenský fond může vyřešit celou řadu životních situací – ať už stávajících nebo budoucích. Druhou skupinou jsou profesionálové, kteří se o svěřenské fondy starají nebo starat budou – účetní, daňoví poradci, znalci atp. Ti se o svěřenské fondy musí začít zajímat, protože to po nich jejich klienti vyžadují. Existuje ale mnoho dalších profesionálů, kteří by mohli a měli spolupracovat na praktickém fungování těchto fondů – ať jsou to daňoví poradci, účetní či příslušníci jiných profesí. Svěřenský fond může navíc spravovat i laik s dostatečným právním povědomím.

Jak se vám kniha psala?

Bylo to příjemné. Protože jsme zvolili formu průvodce nebo – abych citovala název – návod k použití, tak byla kolektivní tvorba provázena velmi zajímavými diskusemi. Autorky a autoři si navíc své pasáže vzájemně revidovali, sdíleli a komentovali. Pro mne, která se zabývá primárně aspektem ochrany, správy rodinného majetku a compliance, to byl zajímavý exkurz do myšlení mých klientů, kolegyň a kolegů.

Zmiňujete kolektivní tvorbu – kdo knihu napsal?

Jednak my z poradenské skupiny PKF APOGEO, jednak právník Petr Jakubec a notář Petr Oulík. Celkem tedy na publikaci pracoval kolektiv více než třiceti autorů – odborníků, kteří mají o problematice celkový přehled a zároveň dokážou detailně popsat její jednotlivé aspekty. Můžete tak zjistit, jak se na tuto problematiku dívá účetní, auditor, znalec, daňový, transakční a právní poradce.

Co mají čtenáři čekat?

Záleží na tom, do jaké skupiny čtenářů se chcete zařadit. Pro běžné uživatele budou inspirací případové studie a návodem praktické příklady fungování. Pro profesionály to budou doporučené postupy účtování, právní výklady a výčet daňových povinností. Samozřejmě předjímáme, pro řadu našich čtenářů to bude patrně první seznámení s fenoménem svěřenského fondu v České republice. Proto jsme upřednostnili srozumitelnost a čitelnost před akademických stylem.

K čemu jsou svěřenské fondy dobré?

V drtivé většině k tomu, aby lidé, kteří svou prací získali majetek – ať už jakkoli rozsáhlý – a chtějí se o něj řádně starat, měli nástroj pro jeho ochranu, zajištění a do budoucna jej využít způsobem, který bude odpovídat jejich přání.

Co je v knize?

V první části najdete základní úvod do problematiky, tedy zejména zákonné vymezení svěřenského fondu a přehled kroků nezbytných k jeho založení a řádnému fungování. Spolu s částí věnovanou případovým studiím z každodenní praxe bude určitě srozumitelná i naprostému laikovi. Publikace dále obsahuje praktická doporučení z oblasti účetní a daňové agendy, kde odborníci s bohatými zkušenostmi z této oblasti radí kolegům, kteří se ještě se svěřenskými fondy profesně nesetkali.

Věříme proto, že se nám podařilo zaplnit mezeru v edičních plánech jednotlivých vydavatelství a vytvořit tak nástroj, který bude skutečně užitečný pro opravdu široký okruh lidí.

Autor: Petra Bočková