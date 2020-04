Fumbi je na českém trhu, obchodování v kryptoměnách vzrostlo o 80 %

Už v roce 2017 však kryptoměna způsobila šílenství, když její hodnota prudce narostla. Na začátku roku stál jeden Bitcoin něco přes 1 000 dolarů, ale už v prosinci jeho hodnota překonala hranici 20 000 dolarů! Aktuálně je trh v důsledku korona viru v poklesu, což mnozí využívají k nákupu.

„Za první měsíce roku 2020 trh s kryptoměnami narostl o více než 20 %, ale po začátku korona krize se propadl o více než 50 %. Všichni, kteří se věnují kryptoměnám již nějaký rok, si na jedné straně uvědomují jejich potenciál, ale i určitou nevyzpytatelnost. Ti, co však investují dlouhodobě, pokles přivítali,” říká Juraj Forgács CEO, Fumbi.

Bitcoin je průkopníkem. Svým vznikem podnítil vytvoření zcela nového odvětví digitálních měn, které velmi dynamicky roste. Přestože v současnosti existuje již přes 5000 různých kryptoměn a přibývají nové, jde o oblast, která je jen na začátku svého rozvoje. S tím přichází obrovská příležitost, ale zároveň i několik rizik.

Pokud se rozhodneme tuto šanci využít, můžeme čelit hned jednomu velkému problému: Kterou měnu si vybrat, do které investovat a bude stačit Bitcoin?

Juraj Forgács, CEO Fumbi, má pro začínající kryptoměnové investory důležité rady:

„Určitě nedoporučuji, aby investoři své peníze vsadili na jednu kartu. Nejvýhodnější je, aby riziko rozložili a své peníze investovali do více digitálních měn. A zejména pro začátečníky je nejlepší, pokud investice do kryptoměn svěří specialistům, kteří mají o trhu a kurzech jednotlivých kryptoměn přehled a disponují i ​​odbornými znalostmi.“

Investování s Fumbi je bezpečné a jednoduché a teď dostupné i na českém trhu.

Fumbi funguje už více než rok na Slovensku a teď přichází na český trh, kde nabízí pomoc všem zájemcům o investování do kryptoměn. Jako první, a to nejen u nás, ale i celosvětově, přináší unikátní řešení, se kterým je investování do virtuálních měn bezpečné a jednoduché. A taky v českém jazyce, zatím tedy pouze v eurech.

Jedinečnost investičního produktu společnosti Fumbi spočívá ve Fumbi algoritmu, díky kterému nám jako začínajícím investorům odpadají starosti o to, do které měny investovat, kde ji nakoupit a jakou formou ji uložit. Fumbi Algoritmus z naší investice vytváří dynamické portfolio, které tvoří více než 20 TOP kryptoměn. Svou dynamikou a pravidelným přepočtem algoritmus dokáže kopírovat pohyb celého trhu. Proto zhodnocení nezávisí od té či oné kryptoměny, ale od rozvoje celého odvětví.



Přes deset tisíc investorů

Společnost, která se doposud zaměřovala jen na slovenský trh, překročila hranici 10 000 registrovaných investorů, nyní rozšiřuje svoje služby do Česka a v blízké budoucnosti i do Polska. V poslední době jsme ve Fumbi, a to navzdory krizi a propadu bitcoinu o cca 50 %, zaznamenali nárůst klientů a jejich zájem o investování. Proto jsme se rozhodli vstup na český trh neodkládat. Dnešní investoři mají velmi dobrý poměr příležitosti a rizika. Ve Fumbi můžete začít s investicí od 1250Kč (50€)

První na světě s certifikátem

Juraj Forgács zároveň nabádá, že pokud jsme dosud s investicemi do kryptoměn váhali, nyní je vhodná příležitost: „Trh je momentálně v poklesu a to je nejlepší čas na investici. Vzhledem k tomu, že se bude snižovat množství vytěžených Bitcoinů i dalších kryptoměn, očekáváme, že trh poroste. A s růstem trhu bude stoupat i hodnota dnešních investic.“

Fumbi se řídí slovenským právem a nevyužívá kolektivního investování. Klienti Fumbi jsou přímými a výlučnými vlastníky svého portfolia.