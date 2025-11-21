Frekomos mění způsob, jak se efektivně v Česku opravují silnice

Česká společnost Frekomos, která se už více než tři desetiletí specializuje na opravy a rekonstrukce vozovek, ukazuje, že i v tomto tradičním oboru lze dělat věci moderně, efektivně a s respektem k životnímu prostředí.
Díky technologii recyklace asfaltových vrstev na místě za horka (Remix) dokáže Frekomos opravit silnici tak, že znovu využije 100 % původního materiálu přímo na místě.
Odpadá tak potřeba odvozu starého asfaltu i dovozu nového kameniva. Výsledkem je kratší doba realizace, nižší náklady a výrazně menší uhlíková stopa oproti konvenčním metodám oprav.
Recyklace, která dává smysl
Princip technologie Remix je zdánlivě jednoduchý: stávající asfaltová vrstva se na místě zahřeje, promíchá, doplní malým množstvím nového pojiva a znovu zhutní.
Za touto metodou se ale skrývá komplexní proces, který přináší významné úspory energie i emisí.
Tyto přínosy nejsou jen deklarované. Frekomos si nechal nezávisle ověřit uhlíkovou stopu technologie Remix podle mezinárodního standardu GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) nejrozšířenějšího rámce pro měření a reportování emisí skleníkových plynů.
Výpočet, zpracovaný odborným partnerem na základě reálné spotřeby paliv, energií a materiálů, stanovil průměrnou uhlíkovou intenzitu 5,6 kg CO₂e/m².
To odpovídá přibližně o 70 % nižší emisní zátěži oproti konvenčním metodám oprav vozovek.
„Ověřený výpočet podle GHG Protocol je pro nás důležitým potvrzením, že to, co děláme, má smysl. Chceme být firmou, která staví nejen kvalitní silnice, ale zároveň i přemýšlí o jejich dopadu na budoucnost,“ říká Karel Karčmář, prokurista společnosti Frekomos.