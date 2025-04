Francouzská pobočka církve Shincheonji vyvrací zprávu Le Parisien

„Nešlo o objektivní žurnalistiku,“ říká církev k článku

Francouzská pobočka církve Shincheonji vydala 9. dubna oficiální prohlášení, v němž uvádí, že článek francouzského deníku Le Parisien ze 7. dubna zkresluje obraz církve Shincheonji a že „reputace církve a jejích věřících byla vážně poškozena“. Církev upozornila, že článek byl neobjektivní, protože příliš zdůrazňoval jednostranná tvrzení bývalého člena a neodrážel náležitě realitu náboženského společenství.

Zmiňovaný článek s názvem „Zacházeli s námi jako se zvířaty“ označil církev Shincheonji za jednu z „problematických evangelikálních skupin“ ve Francii na základě svědectví anonymního bývalého člena. Článek se zmiňoval o výcvikových táborech, rozpadu vztahů a vyžadování peněz, vůči čemuž se církev důrazně ohrazuje.

Jeden z církevních představitelů uvedl: „Všech 12 otázek, které nám novinář předem zaslal, jsme poctivě zodpověděli v obsáhlém písemném dokumentu, ale do článku se promítly jen dvě věty. To je méně než jedno procento celkové odpovědi a vážně to omezilo možnost poskytnout čtenářům vyvážený pohled.“ Dodal: „Vzhledem k tomu, že článek byl publikován pouhé čtyři hodiny po odeslání odpovědí reportérovi, je jasné, že jde o účelově jednostranný článek s cílem pomluvy.“

Zkušenosti věřících v církvi

„Kdyby nestačily pouze písemné odpovědi, bylo by možné navštívit samotnou církev, vidět prostředí církve na vlastní oči a osobně si vyslechnout hlasy věřících – to je opravdu škoda,“ pokračoval. „Církev je kdykoli připravena s médii otevřeně komunikovat.“

Aby byly reflektovány skutečné zkušenosti věřících, církev zveřejnila svědectví jejích současných členů. Teresa (29), která už šest let navštěvuje církev v Paříži, řekla: „Víra je něco, pro co se člověk rozhoduje dobrovolně, a tady jsem skutečně poznala Boha a naučila se, jak jednat jako Boží člověk a zářit ve světě.“ Další věřící, Axel (30), řekl: „Než jsem přišel do Shincheonji, hledal jsem smysl života. Poté, co jsem uvěřil v Shincheonji, jsem si uvědomil, co Bůh chce, a miluji práci na Božím díle. Díky misijním aktivitám mohu cestovat, což mě baví, a v církvi jsem potkal svou ženu. Žiju opravdu spokojený život.“

Článek, který měl přitahovat pozornost

Pokud jde o kontroverzní název článku „Zacházeli s námi jako se zvířaty“, církev uvedla: „Církev a její členové byli tímto výrazem šokováni a uvedeni do rozpaků. S nikým se tak nezacházelo a nikdo nic takového nezažil. Tento výraz byl použit jen jako senzační titulek, který měl přitáhnout pozornost.“ Církev dále uvedla, že osobní rozhodnutí lidí, kteří církev opustili, respektuje.

Církev také důrazně odmítla tvrzení, že se žena „rozešla se svým přítelem na žádost církve.“ Pokračovala: „Dotyčný muž byl věřící, který s ní v té době chodil do církve, a víme, že se chtěl oženit. Žena však řekla, že nemá v plánu se vdát. Rozhodnutí o rozchodu bylo založeno na dialogu mezi oběma stranami a jejich osobních náboženských zájmech a církev k žádnému rozhodnutí nenabádala ani k němu nenutila.“ Církev zdůraznila, že „vztahy a manželství jsou osobní oblasti založené na autonomii a odpovědnosti dotyčných jednotlivců a není v pravomoci církve o tom rozhodovat.“

Bez ověřování faktů

Církev se také ohradila proti tomu, že některé pasáže obsahovaly situace, které citovaní v článku ve skutečnosti nezažili. „Fotografie, na níž má někdo nohy na radiátoru, byla uvedena jako ‚tělesný trest‘, ale tato fotografie nemá nic společného s tělesnými tresty a byla pořízena ještě předtím, než dotyčný vůbec vstoupil do církve. Muž na fotce je stále členem církve, v té době byl pro zábavu takto na fotografii zachycen a nemyslel si, že by na tom bylo něco špatného.“

„Po přečtení tohoto článku byl muž na fotce šokován a plánuje podat oficiální stížnost médiím za použití jeho fotografie bez jeho souhlasu způsobem, který je zcela odlišný od záměru fotografie.“

Církev uvedla: „Je velmi politováníhodné, že média citovala a informovala o takových prohlášeních bez ověření faktů, protože to mohlo ve čtenářích vyvolat zaujatý dojem, že celá církev Shincheonji je abnormální organizace.“

Pokud jde o „výcvikový tábor“ zmíněný v článku, církev vysvětlila: „Program byl krátkodobým vzdělávacím programem, kterého se někteří misionáři, kteří si přáli duchovní růst, účastnili zcela dobrovolně. Skládala se z ranních modliteb a rozjímání nad slovem. Účastníci mohli tábor kdykoli ukončit, nedocházelo k žádnému fyzickému trestání ani nátlaku. Jsme si však vědomi, že z vnějšího pohledu by mohlo dojít k nedorozumění a program momentálně neprovozujeme.“

Církev také označila tvrzení o shromažďování osobních údajů, omezování používání internetu a podněcování k přerušení rodinných vztahů za zcela nepravdivé a dodala: „neshromažďujeme žádné jiné informace než ty nezbytně nutné pro duchovní poradenství.“ Zdůraznila: „Nikdy jsme neomezovali používání internetu nebo vztahy s okolním světem. Naopak povzbuzujeme věřící, aby žili příkladný život ve svých rodinách a společnosti.“

Ohledně použití názvu ‚Akademie ECA‘ vysvětlili: „Byl to název biblického vzdělávacího programu dočasně používaného v roce 2019. Na začátku hodiny bylo jasně uvedeno, že probíhá pod záštitou církve Shincheonji, a poté bylo rozhodnutí, zda se připojit nebo ne, zcela ponecháno na uvážení studentů.“

Je třeba chránit náboženskou svobodu a věřící zavedením spravedlivého zpravodajství a odpovědných novinářských postupů

Pokud jde o tuto zprávu, francouzská pobočka církve Shincheonji požádala média, aby se držela následujících zásad: ▲komplexní zpravodajství, které zahrnuje různé pohledy a zkušenosti, ▲plnohodnotné obsažení oficiálního postoje církve a odpovědí ve zprávě, ▲poskytování prostoru pro spravedlivé zveřejnění skutečných záležitostí a hlasů současných členů, ▲vytvoření mediální kultury, která respektuje náboženskou svobodu a důstojnost věřících,▲vyvarování se předpojatosti prostřednictvím senzacechtivých a provokativních výrazů a titulků.

Církevní představitel zdůraznil: „Zaujaté zpravodajství o konkrétním náboženství nebo náboženském společenství může vést k vynucení stigmatu a předsudků vůči slušným věřícím a ohrožení náboženské svobody a lidských práv“ a „média by se měla vyvarovat podněcování nenávisti provokativním přístupem a namísto toho by měla prezentovat různé názory na základě vyvážených informací a vzájemného respektu.“

Závěrem dodal: „Doufáme, že všechna média včetně Le Parisien zachovají vyšší etické standardy a rovnováhu ve svých zprávách o náboženství. Církev Shincheonji bude i nadále usilovat o správné porozumění prostřednictvím transparentní komunikace a otevřeného dialogu.“

Zkušenost věřících v České republice

Církev Shincheonji navštěvují věřící po celém světě. Čeští členové se rovněž setkávají s nepochopením, přestože jejich zkušenosti s církví jsou odlišné od toho, co prezentují média.

„Naše rodina se díky životu víry v Shincheonji velmi stmelila a začali jsme si uvědomovat, jak moc nám na sobě záleží. Skrze Boží slovo se prohlubují a uzdravují naše vztahy a zranění, které se táhly po generace,“ podělila se o svou zkušenost Marie.

Přečtěte si další zkušenosti členů v tomto článku (https://www.shincheonji.cz/den-rodiny-jaky-je-zivot-viry-v-shincheonji/)

Podívejte se na video se zkušenostmi českých členů církve Shincheonji.(https://www.shincheonji.cz/zivotni-zmeny-za-3-roky-v-cirkvi-shincheonji/)