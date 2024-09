Fotovoltaika v provozním modelu může chránit ohrožené menší firmy

V české fotovoltaice se brzy rozšíří takzvaný provozní model, který přináší právě tento typ vymožeností. TEDOM energie rozjíždí program provozních modelů jako jeden z prvních dodavatelů na trhu. „Především energeticky náročným, a tím pádem také zranitelným firmám nabízíme jistotu a stabilitu,“ poznamenává ředitel divize energetických řešení TEDOM energie Pavel Rek.

Pavel Rek

O provozním modelu v oblasti fotovoltaické energie mluví řada dodavatelských firem, ale jen málo z nich už ho má v aktivní nabídce. Jak to, že se jich k uskutečnění tohoto byznysu nakonec odhodlá tak málo?

Ten důvod je poměrně jednoduchý: peníze. Rozvoj provozního portfolia je velice náročný na investice. Náklady na realizaci těchto fotovoltaik jdou totiž za námi, zákazník nic neinvestuje ani na začátku, ani během provozu. Zařízení umístěné v areálu klienta zůstává v našem vlastnictví, my ho také provozujeme a servisujeme. Zákazník nám platí jen za odebrané energie, u kterých má garantovanou výhodnou cenu třeba na 20 let. V dlouhodobém horizontu se to samozřejmě vyplatí i nám, ale ten začátek je finančně velmi náročný. TEDOM jako silná průmyslová skupina si může dovolit označit provozní projekty jako jednu ze svých priorit a vyčlenit na ni řádově stovky milionů korun.

Ale co když bude cena energií za 10 nebo 15 let mnohem nižší, než je teď a než bude mít zákazník zafixováno?

To bych českým zákazníkům velmi přál, ale upřímně si nemyslím, že něco takového nastane. Česká přenosová soustava je zastaralá a bude potřebovat řadu let a velké investice, aby se zmodernizovala. Tuto modernizaci zaplatí spotřebitelé mimo jiného také v rostoucích distribučních poplatcích, které klienti v provozním modelu platit nemusí. Předpokládám, že jejich úspora za regulovanou složku v ceně elektřiny bude spíš čím dál tím větší než naopak. Garantovaná cena také chrání podniky před dramatickými tržními výkyvy v případě politických a ekonomických krizí ve světě. V neposlední řadě je fotovoltaika udržitelná, takže se pozitivně propisuje do ESG reportingu.

Smlouva mezi námi a zákazníkem navíc popisuje řadu variant, kdy si klient může zařízení po určitých letech odkoupit, pokud bude chtít.

Pro koho konkrétně je tedy provozní model vhodný?

V první fázi se zaměříme na malé a střední firmy s roční spotřebou vyšší než 100 MW. Dvacetiletá garance ceny může být nesmírně atraktivní pro energeticky náročné, a tím pádem zranitelné provozy, jako například sklárny nebo pekárny. Dále si umím představit jako zákazníky třeba restaurace, hotely a podobné. Vzpomeňte si na všechny ty podnikatele a firmy, často velmi tradiční značky, třeba právě v tom sklářství, které nedávná energetická krize dostala během chvíle do vážných existenčních problémů. Provozní model jim přináší jistotu a stabilitu.

Kolik provozních projektů už máte?

Poměr klasických projektů na vybudování fotovoltaik s předáním klientovi vůči projektům v provozním modelu máme zatím přibližně 80:20. Postupujeme obezřetně, protože do dvacetiletého svazku nemůžete vstoupit jen tak s někým. Ekonomiku projektu musíme pečlivě propočítat, klient musí splňovat určité podmínky. Do budoucna bychom projekty v provozním modelu chtěli umět zapojit také do služeb výkonové rovnováhy. I tento parametr už musíme zvažovat.