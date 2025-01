Fotovoltaika se stále vyplatí. Nejvíc v kombinaci s dalšími zařízeními

Energetické řešení na míru, tedy propojení odběru energií, fotovoltaiky, výkupu elektřiny, tepelného čerpadla a dalších služeb, zpřístupní cestu k úsporám a energetické soběstačnosti i těm, kteří se v technologiích neorientují. „Právě teď je navíc vhodná doba na modernizaci domácích zařízení,“ říká Pavel Rek, ředitel divize energetických řešení TEDOM energie.

Co si mají zákazníci představit pod pojmem komplexní řešení pro domácnosti?

Komplexní řešení maximálně využívá potenciál dané domácnosti k úsporám, nebo i malému přivýdělku. Zákazník tedy nemusí sám vymýšlet, jaké zařízení a kam umístí, jednat zvlášť s každým dodavatelem a vyřizovat papírování pro žádost o dotaci. V ideálním případě by měl být v kontaktu po celou dobu projektu jen s jedním člověkem – naším konzultantem, který se o všechno postará. Na poli komplexních řešení mají výhodu velké zavedené firmy. V Tedomu máme 30 let zkušeností v energetice, většinu prvků, které domácí energetické hospodářství potřebuje, máme pod jednou střechou. Součástí našich řešení je zprostředkování úvěru, vyřízení dotace i třeba odběr přetoků z nového zařízení.

Vyplatí se domácnostem v rámci komplexních řešení stále také fotovoltaika?

Pokud splní několik podmínek, fotovoltaická elektrárna se stále vyplatí, zejména pro rodinné domy a domácnosti s větší spotřebou (od 5 MW ročně). Klíčem je získání dotace, což vyžaduje kvalitní projekt přizpůsobený zákazníkovi, ideálně s baterií, která zvyšuje flexibilitu celého řešení. Návratnost fotovoltaiky se snížila na čtyři až osm let, přičemž panely vydrží až 25 let a baterie 10 let.