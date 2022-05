Fotovoltaika pro váš dům - jak vybrat správné řešení

Ceny elektřiny se utrhly ze řetězu a nezdá se, že by měly v příštích letech nabrat opačný trend. Stále více domácností proto uvažuje o vlastním zdroji elektrické energie.

Fotovoltaická elektrárna na střeše znamená nejen úsporu na fakturách od dodavatelů elektřiny, ale také přispívá k energetické soběstačnosti a v kombinaci s baterií slouží i jako záloha proti blackoutu.

Nepodceňte výběr dodavatele

Nejprve si ujasněte, zda je pro vás fotovoltaika vůbec vhodná. Spotřeba elektřiny v domácnosti a její vývoj během dne je první věc, která by vás měla zajímat a zároveň základní parametr, který určuje, jak výkonnou (velkou) elektrárnu potřebujete a jaké bude její nastavení.

Fotovoltaika v Česku je podle současného nastavení podmínek určena primárně k pokrytí vlastní spotřeby, ne k prodeji elektřiny do sítě. Elektrárna tedy musí být navržená tak, aby domácnost zvládla spotřebovat většinu elektřiny, kterou elektrárna vyrobí. Máte-li malou spotřebu do 2 MWh ročně, vyplatí se zvážit, zda se investice do vlastní elektrárny vyplatí.

Pokud ano, pak je zcela zásadní výběr instalační firmy. Ta kromě samotné dodávky a montáže komponentů zpravidla vyřizuje i veškeré papírování spojené s elektrárnou, žádost o dotaci, revizi zařízení a následný servis. Dobře zvolená instalační firma znamená minimum starostí. Nejnovější typ panelů, střídače nebo baterií nevynahradí to, že elektrárna funguje špatně, není dořešený souhlas distributora nebo se při poruše nelze dovolat na servisní linku.

Doporučujeme projít zkušenosti zákazníků a ověřit si pár věcí. Dá se firmě bez problémů dovolat? Jak dlouho je firma na trhu? Jaké nabízí záruky a garance? Jednou z prověřených firem je například Nelumbo, která se obnovitelným zdrojům věnuje již od roku 2003.

Základem jsou panely, střídač a baterie

Máte více nabídek na solární elektrárnu, ale každá má jiné parametry. Jak se v tom vyznat a podle čeho se rozhodnout? Zajímat by nás měly základní komponenty systému: fotovoltaické panely, střídač a baterie.

Fotovoltaický panel je základní součást elektrárny, která vyrábí elektřinu. Nejčastěji má černou nebo tmavě modrou barvu, rozměry cca 1,6 × 1 metr a váží přibližně 20–25 kilogramů. Výkon takového panelu se pohybuje mezi 300 - 540 Watty. Trendem jsou chytré fotovoltaické panely řízené mikroprocesory, které umožňují optimalizovat výkon každého článku. Získat se tak dá až o 10% energie navíc.

Střídač převádí stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na proud střídavý s napětím 230 V (jednofázově) nebo 400 V (třífázově) a frekvencí 50 Hz. S takto upravenou elektřinou mohou fungovat běžné domácí spotřebiče zapojené do zásuvky a zároveň tyto hodnoty odpovídají české distribuční soustavě.

Standardem začínají být asymetrické (asynchronní) střídače, které umí rozložit výkon do jednotlivých fází podle potřeby. Symetrické (synchronní) střídače totiž dělí výkon elektrárny do všech tří fází rovnoměrně. To znamená, že do každé fáze posílají stejný výkon bez ohledu na to, na které fázi je spotřeba a jak je vysoká. Klidně tak může být spotřebovávána elektřina jen v jedné fázi, v druhé bude nevyužitá přetékat do sítě a ve třetí se bude dokonce nakupovat ze sítě, když výkon fotovoltaiky nebude dost vysoký.

Moderní pokročilé měniče by také měly umět komunikovat s chytrou sítí a mít možnost napojení na chytré spotřebiče či energetický management domácnosti.

U baterie se zajímejte o typ a počet cyklů nabití

Při doplnění solární elektrárny o baterie můžete ukládat energii, kterou vyrobíte přes den, na večerní a noční použití. Je to logické řešení v případě, že přes den není nikdo doma a tomu odpovídá i minimální spotřeba, zatímco večer běží pračka, myčka a počítače. Navíc jde postavit i větší akumulační systém z více baterií a mít rezervu i na den nebo déle. To se hodí mimo jiné v případě, že vás trápí časté výpadky proudu ze sítě.

Baterie u fotovoltaických systémů bývají na bázi olova, Li-Ion baterie, nebo baterie na bázi lithia LiFePO4. Každá z nich je přitom vhodná pro jinou domácnost, a to s ohledem na to, k čemu bude elektrická energie využívána – zda na provoz spotřebičů, vytápění nebo ohřev vody.

Baterie LiFePO4 mají dlouhou životnost, ale malý okamžitý výkon. Hodí se proto spíše jen na provoz běžných menších elektrických spotřebičů. Baterie na bázi olova mají výkon vysoký, ale při větších proudech dochází ke ztrátám v důsledku zvýšeného odporu baterie. Baterie Li-Ion mají výbornou životnost a jsou schopné dodávat i velký proud okamžitě, je ale potřeba počítat s vyšší pořizovací cenou. Důležitým parametrem je předpokládaná životnost baterii. Ty špičkové baterie mají až 8 000 dobíjecích cyklů.

A na závěr jeden tip. Nechcete investovat do vlastní elektrárny a přitom máte nebo víte o střeše, kterou lze využít na stavbu solární elektrárny využít? Firma Nelumbo elektrárnu postaví na vlastní náklady a pronajme si ji od vás na 15 let a za dodanou elektřinu vám bude fakturovat v průměru o 20% nižší cenu než nyní nakupujete od svého dodavatele.