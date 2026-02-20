Fotovoltaika není jen dotace, jsou to i starosti

Skutečná prověrka fotovoltaiky nepřichází při montáži, ale až po několika letech provozu. Teprve čas ukáže, zda byl systém navržen s dostatečnou rezervou, zda odpovídá reálné spotřebě a zda splňuje všechny technické i legislativní požadavky.

Éra přímých dotací na fotovoltaické elektrárny je zřejmě ukončena. To ovšem není konec nových instalací, ani servisu, rozšíření či modernizací zánovních nebo i starších systémů. Naopak. Trh se postupně vrací do standardního režimu, kde hlavní roli hraje kvalita návrhu, technické řešení a dlouhodobá udržitelnost.

Na Nemakej.cz máme zkušenosti od roku 2008 a jako dlouhodobě stabilní a rostoucí firma dnes často přebíráme servis po dodavatelích, kteří v posledních letech ukončili svou činnost. Takových případů bohužel není málo.

Servis jako základ funkční investice

Ať už jde o novou nebo starší instalaci fotovoltaiky, měla by být pravidelně kontrolována, revidována a servisována. Je třeba si uvědomit, že počáteční investice v řádu statisíců korun je skutečnou investicí pouze tehdy, pokud systém dlouhodobě funguje a především bezpečně.

Automobil také pravidelně svěřujeme servisu, aby spolehlivě sloužil řadu let. Fotovoltaická elektrárna navíc energii vyrábí a v běžném provozu finanční prostředky nespotřebovává, ale naopak šetří nebo generuje zisk, a to po dobu desítek let. Náklady na pravidelný servis jsou přitom v porovnání s jinými technologiemi velmi nízké. U rodinného domu se běžně pohybují kolem pěti tisíc korun ročně.

Dotace jako limitující faktor návrhu

Ruku na srdce - kolik instalací je skutečně navrženo tak, aby pokrylo maximum spotřeby a připravilo domácnost i na budoucí zvýšené nároky na energii? S postupným snižováním dotací z částek okolo 250 tisíc korun až k hranici 100 tisíc korun se často upravoval i rozsah instalace.

Mnoho systémů bylo navrženo tak, aby splnily podmínky podpory a zároveň zůstaly cenově co nejdostupnější. Výsledkem jsou instalace s menším počtem panelů, omezenou kapacitou baterií a střídači bez výkonové rezervy. Systém funguje, ale bez větší flexibility do budoucna.

Nejčastěji doplňujeme další panely na nevyužité části střechy, navyšujeme kapacitu bateriového úložiště nebo upravujeme výkon střídače tak, aby systém zvládl vyšší zatížení například při nabíjení elektromobilu či provozu tepelného čerpadla. V praxi se tak často ukáže, že původní návrh nebyl připraven na budoucí rozvoj ani zvýšené energetické nároky domácnosti.

Majitelé těchto instalací se na nás obracejí ve chvíli, kdy chtějí systém rozšířit, nebo když zjistí, že původní dodavatel již na trhu nepůsobí. Hledají proto stabilního partnera, který dokáže jejich elektrárnu převzít, zhodnotit její technický stav a navrhnout smysluplné a dlouhodobě funkční řešení.

Naším cílem je vždy maximální prospěch vlastníka elektrárny. Pokud má fotovoltaika v letním období napájet klimatizaci, vířivku nebo elektromobil, nemělo by to být limitováno poddimenzovanou konfigurací. Pracujeme se systémy postavenými na technologii Solax a návrh vždy směřujeme k co nejefektivnějšímu využití vyrobené energie.

S koncem dotačních programů se opět objevují nabídky na minimální konfigurace bez dostatečné rezervy. Na potřebu odpovědného návrhu dlouhodobě upozorňují i oborové organizace včetně Solární asociace, jejímž členem je i Nemakej.cz.

Fakturace energie a zákonné požadavky

Každý, kdo chce rozfakturovat elektřinu uvnitř vlastního odběrného místa, musí podle metrologického zákona použít stanovené měřidlo, tedy cejchovaný elektroměr instalovaný firmou registrovanou u Českého metrologického institutu. Tuto podmínku Nemakej.cz samozřejmě splňuje.

Tato oblast bývá často podceňována. Přitom při daňových nebo jiných kontrolách může nesplnění zákonných povinností znamenat nepříjemné komplikace. Součástí našeho servisu je proto i kontrola souladu instalace s aktuální legislativou.

Samostatnou kategorií jsou fotovoltaické elektrárny z let 2007–2013. U těchto systémů již v řadě případů uplynula platnost původních ověření měřidel a kontroly ze strany Státní energetické inspekce nejsou výjimkou. Případná pochybení mohou znamenat významné finanční sankce včetně zpětného vrácení podpory formou zelených bonusů. V praxi se může jednat o částky v řádu statisíců korun, zejména pokud je podpora vracena zpětně za více let provozu.

Majitelům těchto starších zdrojů se tak kromě pravidelného servisu často vyplatí i rekonstrukce, modernizace či doplnění bateriového úložiště. Rozšíření systému může zachovat původní podporu a zároveň výrazně zvýšit efektivitu využití vyrobené energie.

Stabilita a zkušenost

Fotovoltaice se věnujeme již osmnáctým rokem. Za tu dobu prošel obor několika výraznými proměnami a my jsme byli u nich. Zkušenosti získané v jednotlivých etapách vývoje trhu dnes využíváme při každém projektu.

Setkáváme se s případy, kdy majitelé řeší problém až ve chvíli kontroly nebo při plánovaném rozšíření systému, kdy se ukáže, že původní návrh nepočítal s rezervou.

Fotovoltaika dnes vstupuje do zralejší fáze. Období rychlého růstu a silných dotací střídá období odpovědnosti, odbornosti a dlouhodobé péče o instalované systémy.

Nemakej.cz je stabilním partnerem pro nové instalace, servis, revize i převzetí systémů po jiných dodavatelích. Opíráme se o zkušenosti z více než osmnácti let praxe a o stovky realizovaných projektů.

Fotovoltaika není krátkodobý projekt ani jednorázová investice. Je to technické řešení na desítky let. A právě dlouhodobá funkčnost, bezpečnost a maximální přínos pro vlastníka elektrárny jsou principy, na kterých stavíme naši práci.

