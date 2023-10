Fotovoltaické elektrárny s plným servisem v Hradci Králové

Fotovoltaické firmy dokážou firmám ušetřit i desítky procent jejich spotřeby. Návratnost investice se přitom počítá v řádu několika let, a to i bez využití dotací. Instalací, ale také servisem a administrativou, se zabývá firma královéhradecká firma Lucius Fox engineering.

Sluneční svit nevyvolává radost jen kvůli vitamínu D. Ti, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu se radují i protože vědí, že ušetří a distributorům elektrické energie zaplatí méně, anebo skoro vůbec nic. A také jim dělá radost, že si elektřinu vyrobí sami.

„Pokud přemýšlíte o instalaci, není na co čekat, vláda nepomůže a malí, střední podnikatelé a živnostníci dávno vědí, že jsou v tom, jako vždycky sami. Ceny elektřiny opět rostou a odborníci předpokládají, že tento trend bude pokračovat. Investice do elektrárny se firemnímu klientovi nebo živnostníkovi i bez dotace obvykle vrátí v horizontu do deseti let, pokud je správně dimenzovaná,“ říká projektant firmy Marek Pilný.

Pořízení elektrárny dává ekonomický smysl i v době, kdy dotační výzvy vypsané nejsou. Její instalace totiž znamená významné snížení účtů za elektřinu a investice se splácí sama a po čase začne vydělávat. „U firem a podnikatelů přitom nemusí být pořízení elektrárny zásah do provozního cash flow, neboť existují produkty bank na podporu výstavby obnovitelných zdrojů s nízkým úrokem a nemusí se čekat na vyhlášení dotace.

Navíc se technologie odepisuje a je daňově uznatelným nákladem. Dokonce v některých případech cena elektrárny na klíč nedosahuje ani ceny lepšího manažerského auta, ovšem s efektem úspory na účtech za elektrickou energii,“ uvádí Marek Pilný.

Společnost LUCIUS FOX má za sebou má za sebou zkušený tým montérů a techniků, kteří si poradí téměř s každou střechou nebo pozemkem. Samozřejmostí je vyřízení kompletní administrativy spojené s uvedením elektrárny do finálního provozu a připojení k distribuční síti. „Vše pro zákazníka vyřešíme, od projektu až po připojení do sítě. Řešení máme i v případě, že distributor nedovolí takzvané přetoky, tedy, že se vyrobí více elektřiny, než je v danou chvíli potřeba a celou výrobu dokážeme efektivně řídit,“ vysvětluje Marek Pilný.

Lucius Fox engineering působí hlavně ve východních Čechách, a proto je svým zákazníkům takzvaně na dosah. A to nejen v průběhu instalace, ale také po ní v případě, že jsou potřeba konzultace a nebo vyřešit různé provozní záležitosti a samozřejmě pravidelné revize, tak jak to ukládají provozní předpisy, vyhlášky a návazné předpisy.

„Když se ptáme svých zákazníků, jestli by šli do zřízení elektrárny znovu, všichni odpovídají, že ano, že to dává smysl,“ říká Marek Pilný.

A jaká by měla být ideální velikost elektrárny? Dimenzování fotovoltaické elektrárny je disciplína sama o sobě, kdy se vychází z aktuálních spotřeb ale i budoucího plánu rozvoje společnosti a dalších záměrů. Doba se výrazně posunula a fotovoltaické elektrárny by měly podle našeho názoru primárně řešit vlastní spotřebu, nikoliv spekulaci na prodej. Čas dobrých výkupů je nenávratně pryč. A jedním z řešení, jak tohoto dosáhnout je právě hybridní elektrárna, ideálně s vlastním bateriovým úložištěm případně akumulací do vody, a nebo i jiná řešení.