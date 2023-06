Fotbalovou sezonu uzavře reprezentační dvojzápas

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se v něm pokusí napravit březnové zaváhání na půdě slabého Moldavska. O tři dny později je pak čeká přípravný zápas v Podgorici s Černou Horou. Zakončí český fotbal sezonu úspěšně?

Češi pojedou na Faerské ostrovy v roli favorita. Jak se ale v nedávné minulosti ukázalo, tato role jim příliš nesvědčí. Boj o postup odstartoval národní tým na jaře skvělým výkonem doma proti silnému Polsku a důležitou výhrou 3:1. Při pokračování kvalifikace v Moldavsku se však tým okolo kapitána Tomáše Součka protrápil k hubené bezbrankové remíze. Nečekaná ztráta na půdě outsidera skupiny je tak důrazným varováním před dalším utkáním, z něhož fanoušci očekávají povinné tři body. Přátelské utkání s Černou Horou by pak mělo být ideální příležitostí pro vyzkoušení méně zkušených hráčů nebo i nových taktických prvků před rozhodující fází kvalifikace, která čeká na naše fotbalisty na podzim. Nakročí česká reprezentace za postupem do Německa? Na to i další kvalifikační a přípravná utkání si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

Kouč Jaroslav Šilhavý na nadcházející sraz povolal 25 hráčů, část z nich se však po prvním utkání od celku odpojí. Největším překvapením nominace je jednoznačně absence Antonína Baráka. Osmadvacetiletý středopolař Fiorentiny, který jako jediný Čech pravidelně hraje italskou Serii A, nebyl povolán kvůli blíže nespecifikovaným problémům. Realizační tým pouze naznačil, že se mu nelíbilo chování hráče uvnitř týmu. Kromě autora osmi reprezentačních branek chybí také dlouhodobě zraněný útočník Patrik Schick, jinak jsou k dispozici všechny obvyklé opory v čele s čerstvými vítězi Konferenční ligy s West Hamem Tomášem Součkem nebo Vladimírem Coufalem. Jediným nováčkem v týmu bude ofenzivní univerzál Jan Matoušek, který oživil kariéru v Bohemians 1905. Po pěti letech se pak do národního celku vrátí obránce Jakub Jugas, v týmu se poprvé společně sejdou bratři Michal a Lukáš Sadílkové.

Zajímavá budou i další utkání kvalifikace. Z pohledu českého příznivce budou důležité především duely naší skupiny E, v nichž se Moldavsko pokusí po Česku obrat o body i Albánii a následně doma Poláky. V rámci dalších skupin budou potvrzovat roli favoritů Angličané proti Maltě a Severní Makedonii, nevyzpytatelní soupeři naopak čekají na Francii, která doma přivítá Řecko a Portugalsko, jež nejprve změří síly s Bosnou a Hercegovinou a následně poletí na Island.

