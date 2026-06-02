„Fotbal je má vášeň“

Kterému týmu budete při MS 2026 držet palce?
Chorvatsku v první řadě – to je přirozené. Zároveň jako generální ředitel skupiny Hisense pro Českou a Slovenskou republiku budu samozřejmě pozorně sledovat výkony obou národních reprezentací.
Hisense podporuje mistrovství světa i Evropy ve fotbale už řadu let. Co vám sponzorství přináší a za jaké značky?
Partnerství s FIFA World Cup je pro skupinu Hisense strategickou prioritou. Jako globální partner FIFA budujeme prostřednictvím fotbalu povědomí o všech třech našich značkách – Hisense, Gorenje i prémiové skandinávské značce ASKO. Fotbal nám umožňuje komunikovat s miliony zákazníků napříč trhy autentickým a globálně relevantním způsobem.
Máte tip na vítěze turnaje?
Srdcem samozřejmě fandím Chorvatsku. Z analytického pohledu bych za hlavní favority označil Španělsko a Francii.
Vsadíte si?
Naší investiční strategií jsou zákazníci a produkty, nikoli sázky. To ponechám jiným. (usmívá se)
Pojedete osobně na zápasy do USA nebo Mexika?
Ano, osobní účast plánuji. Zúčastním se finálového zápasu a navštívím také Dallas. Velmi se těším na duel Chorvatsko – Anglie a budu sledovat také zápasy české reprezentace.
Vysíláte dva výherce spotřebitelské soutěže na zápas do Miami. Jak to celé funguje?
Kompletní mechanika spotřebitelské soutěže je k dispozici na našem webu. Souběžně probíhají soutěže prostřednictvím rádia Evropa 2, sociálních sítí a platformy Livesport.cz, a to různě pod všemi třemi našimi značkami. Do aktivit jsou zapojeni také naši obchodní partneři, kteří od nás nabízejí vstupenky na zápasy české reprezentace. Výherci zažijí v Miami nezapomenutelný zážitek – finálová fáze světového šampionátu je událostí, která nemá srovnání.
Doporučíte televizor přímo pro sledování sportovních akcí?
Jednoznačně doporučuji naše RGB MiniLED televizory a řadu Laser TV, v níž jsme světovou jedničkou. Sledování sportu klade na zobrazovací technologii nejvyšší nároky – přesnost barev, plynulost pohybu, vysoký jas. Právě v těchto parametrech naše produkty dlouhodobě excelují.
Gorenje má ambasadora Luka Modriće a kampaň Jednoduše doma i na hřišti. Co tím zákazníkům říkáte?
Luka Modrić ztělesňuje hodnoty, které jsou pro značku Gorenje klíčové – spolehlivost, preciznost a dlouhodobou výjimečnost. Kampaň vychází z jednoduché myšlenky: to, co oceňujete v profesním prostředí, si zasloužíte i doma. Partnerství Gorenje s Lukou Modrićem dále posiluje fotbalové dědictví skupiny Hisense. Jako lídr v oblasti domácích spotřebičů má skupina Hisense dlouhou a bohatou historii partnerství s největšími fotbalovými týmy a událostmi světa.
Čím vás Modrić osobně zaujal?
Luka Modrić je legenda a příkladem sportovce, jehož výsledky hovoří samy za sebe. Obdivuji jeho profesionalitu, pokoru a schopnost dlouhodobě udržovat nejvyšší úroveň. To jsou vlastnosti, kterých si vážíme i my jako skupina a které chceme spojovat s naší značkou Gorenje.
Sponzorujete i české a slovenské kluby?
Ano. Hisense je partnerem SK Slavia Praha, v menší míře také podporujeme týmy jako je Viktoria Plzeň, Slovan Liberec a další. Současně jsme hlavním sponzorem soutěže Planeo CUP. V rámci Gorenje realizujeme projekt na podporu menších fotbalových klubů a podíleli jsme se na projektu Back on the Street, jehož cílem je vracet fotbal do komunitního prostředí.
S kým dalším spolupracujete?
Hisense spolupracuje také s další ikonou tentokrát českého fotbalu Janem Kollerem, čehož si velmi ceníme. Propojili jsme se také s oficiálními partnery FIFA WC jako je Coca-Cola či McDonald’s. Přirozeně jsme identifikovali synergie v rámci aktivit spojených s mistrovstvím. Spolupráce zahrnuje sponzorské aktivity, eventy, budování image i podporu prodeje. Letos plánujeme rozšiřovat spolupráci i s dalšími globálními partnery FIFA.
A co vaše značka ASKO – jak ji do světa fotbalu začleňujete?
ASKO je naše prémiová skandinávská značka pro náročnou klientelu. Oslovuje své zákazníky zejména prostřednictvím světoznámých designerů, známých osobností jako je například Vladimír Polívka a velkou podporu máme skrze našeho ambasadora Marka Fichtnera. V rámci této cílové skupiny nacházíme přirozený průsečík také se sledováním této velké události jako je FIFA Word Cup prostřednictvím exkluzivních eventů, komunikace či originálních dárků FIFA. ASKO představuje volbu pro zákazníky, kteří nechtějí dělat kompromisy v oblasti zážitku, kvality i designu.