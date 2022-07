Fortuna: liga startuje. Vrátí se Slavia na ligový trůn?

Fortuna: liga se vrací a s ní i dlouhý boj o vysněný titul. Ten čeká opět na nejúspěšnější české týmy uplynulých let, což je Slavia, Plzeň i Sparta. Sešívaní v loňské sezoně nenavázali na předchozí ročníky a vůbec poprvé se pod Jindřichem Trpišovským neradovali z žádné trofeje. Ta ligová jim utekla až v nadstavbě, kdy nestačili na Hradec a nedokázali doma porazit Plzeň. Z titulu se tak po čtyřech letech radovala Viktoria. Ta také ze zmíněných týmů udělala nejméně změn v kádru. Smířit se musela s odchodem Jeana-Davida Beauguela, kterého nahradila Janem Klimentem. Jinak zůstal tým pospolu a kompletní, což se ukázalo jako správný krok hned ve druhém předkole Ligy mistrů, kdy Plzeň vyhrála v Helsinkách. To Slavia udělala změn daleko víc. Do týmu přišel křídelník Ewerton a krajní obránce Douděra z Boleslavi, Eduardo Santos na stopera, útočník Jurečka ze Slovácka, odchovanec Matěj Valenta z Budějovic nebo defenzivní štít Christ Tiéhi z Liberce. Odešla ale zkušenost z obrany. Slavia se musela rozloučit s Ondřejem Kúdelou a Alexandrem Bahem. Trenér Trpišovský ale několikrát zmínil, že tým je sehranější než na jaře a na tiskové konferenci bylo mimo spolupráci s Fortunou nebo představení nového loga oznámeno, že Slavia míří za titulem. Stejný názor mají i bookmakeři, proto jsou sešívaní největším favoritem na titul s nejnižším kurzem. Vsadit se dá ale i na umístění dalších jednotlivých týmů nebo na to, který tým skončí v tabulce výš. Využít na to můžete i bonus pro fanoušky českého fotbalu.

Druhým největším kandidátem na titul je pražská Sparta. Forma Pražanů je ale zatím velká neznámá. Letenští pod novým trenérem Brianem Priskem odehráli jediný zápas – bezbrankovou remízu proti norskému Vikingu v Konferenční lize. I Sparta v létě mohutně posilovala. Do týmu zamířil Lukáš Sadílek ze Slovácka, Jan Mejdr z Hradce Králové, Jaroslav Zelený z Jablonce nebo Asger Sorensen z německého Norimberku. Největší posilou byl ale rozhodně Jan Kuchta, který dostal na Letné pohádkový plat a realizační tým i fanoušci si od něj mnoho slibují. Bývalý slávistický útočník hodně rozvířil vody českého rybníčku. Jaroslav Tvrdík po otázce na Kuchtu odvětil, že je to člověk bez vychování a potvrzoval tím dohady médií o Kuchtově podvodu na vedení Slavie. Derby tak bude opět o něco pikantnější. To podzimní se odehraje v Edenu 22.10. Sparta začne ligu domácím utkáním s Libercem, Slavia zavítá do Boleslavi, kde se střetne s Hradcem. Plzeň jede v prvním kole do Teplic, se Slavií se střetne doma 17.9. a se Spartou hraje také doma první víkend v listopadu.

Velmi napínavý bude i boj o korunu střelců. Zde je největšíf favorit na výhru Jan Kuchta, následovaný Ewertonem, Jurečkou a Sorem. Vsadit si se zajímavým kurzem můžete i na Lingra, který loni skončil vysoko, nebo na Tomáše Chorého, který bude plzeňskou jedničkou po odchodu Beauguela. Francouzský útočník vyhrál střelce loni. Boj o krále Fortuna: ligy startuje poslední víkend v červenci.





