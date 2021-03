Flexibilních kanceláře v budově myhive Palmovka

Špičkové kanceláře v moderním konceptu myhive přinesou individuální řešení, které vyhoví potřebám sahajícím od malých kanceláří pro jednu osobu až po velké korporátní kanceláře. Celková pronajímatelná plocha v budově myhive Palmovka je 21 500 metrů čtverečních.

Díky nejnovějším aktualizacím konceptu myhive nabízí společnost IMMOFINANZ flexibilní podmínky pronájmu i prostorová řešení, která se přizpůsobují potřebám nájemců. Koncept však obsahuje mnohem více. Služba concierge, která bude organizovat vše, počínaje opravou obuvi nebo čištěním oděvů, zůstane hlavním benefitem konceptu myhive. Ten navíc nabízí živou komunitu, která umožňuje nájemcům vzájemně se propojovat. „Pro tuto záležitost máme komunitního manažera, jenž bude organizovat hodiny jógy, akce po pracovní době nebo péči o děti. Jedná se o služby, které jsou už v souvislosti s myhive známé. Přidání nových flexibilních podmínek do tohoto konceptu nabízí nájemcům kancelářské služby šité na míru. Platí pouze za to, co skutečně používají,“ říká Filip Poltoratský, Country Manager Operations společnosti IMMOFINANZ pro Českou republiku.

Nejnovější aktualizace myhive přicházejí se čtyřmi základními produkty, přičemž všechny zahrnují celou řadu služeb. Koncept myhive je známý díky komunitním akcím a službě hotelového typu concierge, která umožňuje nájemcům soustředit se na jejich podnikání. Koncept myoffice se zaměřuje na společnosti s 20 a více zaměstnanci a poskytuje jim vlastní prostor s konkrétním firemním designem. Koncept myroom je zde pro malé společnosti, které chtějí svou vlastní kancelář, ale postačí jim špičkový standardní myhive design. Pro flexibilnější start-upy a freelancery slouží koncept mydesk, který umožňuje klientům pronajmout si vlastní a fixně umístěný stůl v prostorném coworkingovém prostoru budovy myhive Palmovka. V neposlední řadě nová nabídka přichází s konceptem myflex, v jehož rámci si nájemci mohou vybrat cokoli, co chtějí v daný den používat v coworkingovém prostoru. „Díky této široké nabídce věříme, že myhive je prostor, kde se start-upy mohou setkat s korporacemi a propojit se za účelem dosažení společných zájmů. Umožňuje také pronajmout si stůl na jeden den, kancelář na měsíc, nebo jednoduše zvětšit nebo zmenšit váš kancelářský prostor podle vašich potřeb v rámci každého měsíce.“

Budoucnost práce je ve flexibilitě

Jak ukázala krize, flexibilita a komunita budou důležitými aspekty budoucích pracovních stylů, zdůrazňuje Filip Poltoratský. „Nájemci spojí home office s prací v kanceláři a ocení sociální aspekty práce v živé komunitě, která umožňuje vytváření sítí a inovací. Inovace jsou pro společnosti zásadní, ale v domácím prostředí se zpravidla nerodí. Proto jsme vytvořili koncept myhive s ideou ,doma daleko od domova‘. Zažijete ho díky našemu designu hotelového typu, komplexní nabídce služeb concierge a komunitním akcím, které spojují lidi. S našimi novými flexibilními podmínkami mohou nyní nájemci jakékoli velikosti najít kancelářské řešení šité na míru, které se přizpůsobí jejich potřebám,“ pokračuje.

Jedinečná atmosféra coworku v budově myhive Palmovka

Dispozice prostoru v budově myhive Palmovka kombinuje tichá zákoutí pro nerušenou práci a příjemná místa pro spolupráci. Práce v coworkingových prostorech přináší mnoho inspirativních setkání, celou řadu kreativních nápadů a zároveň vysokou produktivitu. Díky tomu vytváří optimální podmínky pro ty, kteří nejsou zaměstnanci – pro podnikatele, osoby na volné noze a další nezávislé odborníky –, stejně jako pro podniky typu start-upů a dynamických mezinárodních společností. „Coworkingová oblast v myhive Palmovka se vyznačuje celou řadou služeb.“

Infrastruktura dostupná přímo v komplexu myhive Palmovka zahrnuje vše, od restaurace a kavárny přes konferenční místnosti až po úschovnu kol, sprchy a garáže s dobíjecími stanicemi. Klientům je k dispozici také tzv. community manager; ten pomáhá firmám a jednotlivcům vzájemně se poznat, organizuje společenské akce uvnitř coworku i mimo jeho prostor a vždy se snaží zajistit příjemnou a kreativní atmosféru na společném pracovišti.

Komlex myhive Palmovka se vyznačuje velmi dobrou dopravní dostupností jak tramvají, tak metrem. Pro osobní automobily je v podzemním parkovišti budovy více než 300 parkovacích míst.

Značka myhive je v České republice přítomna od roku 2016 a nabízí k pronájmu kancelářské prostory ve dvou velmi žádaných lokalitách – na Pankráci a Palmovce. Právě v komplexu myhive Palmovka společnost implementovala nové flexibilní aktualizace myhive. Koncept sdílených kanceláří byl testován společností IMMOFINANZ v její domovské zemi, tj. v Rakousku, nyní ho zavádí v České republice a letos do svého portfolia přidá coworkingové prostory v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.