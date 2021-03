Firmy preferují VZV na LPG. Jaké má pohon na čistý propan výhody?

Mezi hlavní témata, která hýbou dnešním světem logistiky, patří mimo jiné i společenská odpovědnost (CSR), udržitelný rozvoj a ekologie. Uvádí to studie Trendy v České logistice 2020, kterou publikoval spolek SKLAD, nezávislá iniciativa pro poskytování komplexních služeb v industriálním segmentu. Logistici se podle studie shodují, že ekologie je jedním z faktorů, který ovlivňuje jejich plánované investice do budoucna – od kompostovatelných fólií, hlídání CO 2 stopy, plánování dopravy po energeticky soběstačné sklady.

Čistý propan jako ekologická náhrada nafty

Kromě elektrických vysokozdvižných vozíků (VZV) mají na trhu své stále silnější místo plynové VZV na zkapalněný ropný plyn (LPG). Podle společnosti VIVA – manipulační technika loni podíl vysokozdvižných vozíků poháněných LPG, resp. čistým propanem na celkových prodejích nové i použité manipulační techniky opět rostl. „Příčinou zvýšeného zájmu o LPG vysokozdvižné vozíky je hlavně nutnost obměny starých zařízení. Pokud měl zákazník starý dieselový vozík, který se chystá obměnit, zvolí většinou nový vozík s plynovým pohonem,“ popisuje Hana Křiváková ze společnosti VIVA - manipulační technika.

Tohoto trendu si všímá i společnost Primagas, která dodává čistý propan pro pohon VZV na LPG. „Loni jsme sice zaznamenali v souladu s útlumem ekonomiky 10% propad ve spotřebě propanu pro VZV, současně ale evidujeme v tomto segmentu stovky nových zákazníků,“ potvrzuje Jiří Karlík, generální ředitel společnosti Primagas.

VZV na propan jsou výkonné, tiché a univerzálně využitelné

Vozíky s LPG pohonem nacházejí uplatnění všude tam, kde je požadován vysoký výkon překládky, tichý chod a okamžitá disponibilita. Jsou přínosné i tam, kde se provoz vyznačuje dlouhými přejezdovými vzdálenostmi, výrazným stoupáním, případně se intenzita nasazení velmi a nepředvídatelně mění.

Typickým nasazením VZV poháněných propanem je kombinovaný venkovní a vnitřní provoz. Menší zákazníci pak oceňují u vozíků na LPG jednoduchou výměnu propan-butanové láhve a snadné lokální zásobování tímto pohonným médiem. Výhodou je spolu s tichým chodem a vysokým výkonem také rychlé zahřátí motoru a příjemné pracovní prostředí řidiče v zimním období v případě vozíků vybavených plnými kabinami pro venkovní provoz.

Konkrétní zkušenost z provozu firmy popisuje Jakub Zachariáš ze společnosti Mapes: „Plynový pohon jsme zvolili z praktických, ale i etických důvodů. Jednak nechceme, aby zaměstnanci na pracovišti dýchali naftové zplodiny, ale VZV na elektřinu není pro náš malý a jednosměnný provoz vozíku ekonomicky výhodné řešení. A z praktického hlediska je výměna lehké kompozitní láhve rychlá, jednoduchá a fyzicky nenáročná.”



Propanový (LPG) pohon se však netýká pouze VZV, fungují na něj například i ledové rolby – v pražské O 2 aréně nebo Tipsport aréně by se bez nich neobešlo jediné utkání. Dalším sportem, kde byste možná plynový pohon nečekali, je golf – golfové vozíky během hracího dne najezdí ve výsledku pěknou spoustu kilometrů a plynový pohon je pro ně velmi šetrný (z hlediska emisí škodlivin ve spalinách) a ekonomicky úsporný. Kromě dalších typů vozíků, minitransportérů a manipulační techniky na trhu ale existují dokonce i plynové sekačky, štěpkovače, štípačky nebo čerpadla a elektrocentrály.

Moderní kompozitní materiál používaný rovněž v kosmu

Kompozitní tlakové láhve se jako alternativa klasických ocelových prosazují stále více. Jejich materiál je obdobou toho, který byl nedávno použit pro speciální kompozitovou palivovou nádrž pro napájení satelitů na oběžné dráze. Do vesmíru je na začátku letošního roku vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Tyto nádrže vyvinula a vyrobila česká firma HPC Research z Horní Břízy u Plzně, která jinak produkuje kompozitní láhve, ve kterých se dodává propan. Zatímco běžná kovová láhev na 10 kilogramů plynu sama o sobě váží 12 kilogramů, hmotnost kompozitní láhve je méně než poloviční. Současně je láhev průhledná, což zajišťuje přehled, kolik plynu v ní zbývá. V neposlední řadě je tu otázka bezpečnosti – kompozitní láhev nemůže v případě požáru na rozdíl od ocelové explodovat.

Závoz plynu přímo od dodavatele

Samozřejmostí je pravidelný závoz plných láhví dodavatelem a odvoz těch prázdných. „Ani malá firma či živnostník se nemusí starat o výměnu někde v prodejní síti a nedávalo by to ani ekonomicky smysl. U větších podniků pak může být výhodnější nechat si dodavatelem LPG vybudovat interní čerpací stanici propanu přímo v areálu firmy,” uzavírá Jiří Karlík z Primagasu.