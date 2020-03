Firmy mohou spustit systémy, díky kterým by rodiče pracovali z domova

To, že se rodiče dětí do práce pravděpodobně jen tak nevrátí, ale způsobí komplikace i zaměstnavatelům. Je tak nejvyšší čas, aby firmy začaly přemýšlet, jak těmto zaměstnancům umožnit pracovat z domova. Existuje jednoduché, a přesto velmi účinné řešení: digitální pracoviště od Atosu. Jeho implementace je pro zaměstnavatele snadná a možnost pracovat online ulehčí situaci spoustě rodin, které by jinak kvůli mimořádným zdravotním opatřením přišly o výdělek.

Pracovat z domova je díky digitálnímu pracovišti od Atosu velice jednoduché – firmy zvládnou naimplementovat řešení prakticky okamžitě a zaměstnanci se dokážou připojit během pár minut. Základem je totiž cloud, který tvoří sdílený digitální prostor pro celou firmu. Není už tedy nutné tahat domů pracovní notebook, ke cloudu se pohodlně připojíte z domácího počítače, z telefonu, z tabletu nebo chytré televize. Sami si můžete vybrat, odkud a z jakého zařízení chcete pracovat. Veškeré důležité dokumenty, soubory, aplikace a programy budete mít všude na dosah.

Bezpečné prostředí pro spolupráci

Koncept digitálního pracoviště myslí i na bezpečnost. Ta tradiční by totiž v prostředí, kde se dá pracovat odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení, nefungovala moc dobře. Systém od Atosu rozpozná, zda se připojujete ze zabezpečené firemní sítě, vlastní domácí sítě či z kavárenské Wi-Fi, a podle toho přizpůsobí úroveň zabezpečení. Díky tomu budou vaše data vždy spolehlivě chráněna.

Cloud je navíc odolný vůči výpadkům. Nemusíte se bát, že by vám zkolaboval systém zrovna ve chvíli, kdy nutně potřebujete dokončit důležitý projekt. Výhodou je i automatické zálohování. Nejspíš jste už také zažili pocit zoufalství, když vypadne proud a několik hodin vaší práce přijde vniveč, protože jste v zápalu soustředění zapomněli průběžně ukládat. To se vám s digitálním pracovištěm nestane. Systém totiž každých pár vteřin automaticky ukládá všechny změny, které provedete.

Efektivní spolupráce na dálku

Ačkoli by se mohlo zdát, že osobní komunikaci nic nenahradí, v dnešní době už jsou k dispozici moderní nástroje, které fungují minimálně stejně efektivně. E-maily, videokonference, sdílení obsahu – digitální pracoviště je všechny důmyslně kombinuje a umožňuje jejich snadné používání, pohodlně a v jednotném prostředí.

Pomocníkem pro pracovní týmy jsou obzvláště plánovače úkolů nebo sdílený obsah. Stačí nasdílet dokumenty kolegům a změny, které vaši spolupracovníci provedou, si pak prohlédnete třeba na vaší chytré televizi, zatímco připravujete oběd pro děti. Navíc můžete na dokumentech pracovat současně s kolegy a odpadá tak problém s několika verzemi téhož dokumentu.

Digitální pracoviště od Atosu umožňuje zaměstnancům, aby se v době zdravotního ohrožení zbytečně nevystavovali nebezpečí nákazy. Mohou zůstat doma v bezpečí, postarat se o děti a vyhnout se jízdě MHD i početným kolektivům. Firmy díky tomu neutrpí tím, že by se kvůli karanténě zastavila práce, a cloudové prostředí ocení i v době, až mimořádná zdravotní rizika pominou. Digitální pracoviště totiž dává zaměstnancům svobodu sladit práci s osobním životem a umožňuje naplno využít nejmodernější technologie.

Jaké konkrétní výhody digitální pracoviště přináší?

pracovat můžete z domova i z chaty

Ušetříte spoustu času, který byste jinak zbytečně promrhali cestou do práce. Vyhnete se jízdě MHD. A můžete bez obav zůstat doma s dětmi a přitom nepřijít o příjem.

vaše práce se sama zálohuje

Pracovali jste na tabulce hodinu a vypadl proud. Dřív byste museli pořád ukládat. Teď se soubor každých pár vteřin zazálohuje sám.

obsah můžete okamžitě sdílet s kolegy

Jakmile úpravy provedete, vaši kolegové je v dokumentu uvidí.

soubory můžete upravovat naráz, můžete spolupracovat a interagovat

Dvacet verzí stejného dokumentu? A kdo teď dá připomínky celého týmu dohromady? Už nemusíte, můžete všichni pracovat společně

můžete si snadno zkontrolovat úkoly nebo zadat nové

Perfektní přehled o zadaných úkolech, termínech – jak vašich, tak kolegů - už se nebudete muset hádat, kdo z vás na to zapomněl.

můžete používat jakékoliv vlastní zařízení

Nemusíte se trápit s notebookem, který vám nevyhovuje. Ke všem firemním aplikacím se dostanete ze svého počítače, tabletu, mobilu, ale třeba i chytré televize

můžete se soustředit jen na svou práci

Už nikdy se nemusíte rozčilovat s nefunkční technikou nebo výpadky systému. Když se vám porouchá notebook, jednoduše si objednejte nový.