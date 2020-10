Firmy mohou ročně ušetřit 80 000 Kč díky sluneční elektrárně

Kolik se dá s fotovoltaikou do 20 kWp reálně ušetřit?

Úspora může dosahovat až 80 tisíc korun ročně. Je to jednoduchý výpočet, který zohledňuje současnou cenu elektřiny cca 4,50 Kč bez DPH za 1 kWh, množství energie, které vyrobí elektrárna o velikosti 20 kWp (v ČR typicky 20 MWh ročně), a kolik jí daný podnik doopravdy využije. Trik je v tom navrhnout takovou sestavu, aby se zužitkovalo maximum toho, co fotovoltaika vyrobí. Elektrárna o výkonu 20 kWp představuje ideální řešení pro společnosti s denním provozem a roční spotřebou kolem 50 MWh a víc. Nejefektivnější bývá sestava, jejíž výroba pokrývá zhruba třetinu celkové spotřeby podniku. Pak téměř nedochází k přetokům do sítě.

Pro koho se firemní fotovoltaika hodí?

Systémy bez baterií jsou nejvýhodnější pro podniky s každodenním provozem, kde je trvale vysoká spotřeba elektřiny a kde vyrobená energie najde okamžité uplatnění. Příkladem mohou být nejrůznější průmyslové podniky, výrobny, mrazírny, chlazené skladové prostory nebo běžné administrativní budovy, které je nutné klimatizovat. S chlazením se fotovoltaika dokonale doplňuje. V horkých slunečných dnech, kdy se musí chladit nejintenzivněji, totiž vyrábí nejvíc energie.

Výhody menší sestavy

U elektráren do instalovaného výkonu 20 kWp je minimální administrativní zátěž, protože není nutné vyřizovat stavební povolení. Menší sestava navíc nevyžaduje ani licenci na výrobu elektřiny. Dokonce není nutné mít v podniku ani takzvanou odpovědnou osobu, která má řízení elektrárny na starosti – na rozdíl od větších elektráren nad 20 kWp. Tyto požadavky splňuje sestava CORP+ od firmy S-Power Energies.

Na jakou střechu fotovoltaiku umístit?

K instalaci lze využít rovnou i šikmou střechu. Podstatná je její orientace na jižní, eventuálně jihovýchodní nebo jihozápadní stranu. U šikmé střechy postačí k instalaci 30panelové elektrárny plocha o velikosti 60 m², v případě rovné střechy je na stejný počet panelů potřeba 120 m².

Jak dlouho trvá pořízení?

Vše může být otázkou několika měsíců. Pokud společnost zadá objednávku během podzimu, může mít na jaře nainstalováno i zapojeno, takže v příštím roce stihne celou hlavní sezonu a může využít sluneční záření hned od prvních jarních dní.

Jako kdyby vaše firma vysázela 1 344 stromků

Tolik ulehčíte ovzduší, když budete rok provozovat fotovoltaiku o výkonu 20 kWp. Konkrétně 214 tun oxidu uhličitého.

Máte zájem o solární elektrárnu pro vaši společnost? Přejděte na S-Power Energies.