Firma SATEC je specialistou na průmyslové vážení

0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Už je to více než 28 let, co se tradiční chrudimská společnost SATEC, s. r. o. specializuje na dodávku komplexních služeb v oblasti elektro, řídicích systémů a průmyslového vážení. Veškerá nabídka firmy SATEC je součástí Průmyslu 4.0.