Firemní elektromobil – kdy se vyplatí jeho pořízení?

Společnost MHC Mobility poskytuje správu vozového paku zákazníkům v deseti evropských zemích. Lze z potřeb firem napříč zeměmi vyvodit nějaký výrazný trend?

Z pohledu kategorizace firem se změnily dvě věci. Za prvé vidíme, že velké firmy elektromobilitě věří a už nějakou dobu nakupují elektrická auta. To s sebou samozřejmě táhne i rozvoj nabíjecí infrastruktury pro ostatní. Druhým trendem je vyšší zájem o elektromobilitu menších firem i privátních zákazníků. Ekonomika provozu elektromobilu je totiž postupem času stále výhodnější i pro soukromé osoby. Například na cesty do zaměstnání s využitím domácí nabíjecí stanice. Navíc doby, kdy elektroauta stála milion a nikam nedojela, jsou dávno pryč. Rozdíl v dojezdu oproti spalovacím motorům se rapidně snížil. Zároveň se výrazně zlepšila nabídka na trhu a výrazně se změnšil cenový odstup aut spalovacích a elektrických. O nastupujícím trendu elektroaut tak už dnes nikdo nepochybuje.

Kdy podle vás v ČR nastane úplný přechod k elektromobilitě? Bude to dříve než v roce 2035?

Úplný přechod k elektromobilitě nenastane nikdy. Vysvětlím to takto. V ČR je aktuálně registrováno asi 6 milionů osobních aut a asi 600 tisíc nákladních vozidel. Ročně se u nás prodá asi 200 tisíc nových automobilů, značná část z nich se opět vyveze za hranice. Pokud by se tedy, v naprosto utopistickém modelu, v tuzemském provozu ročně objevilo 100 tisíc nových elektromobilů, jezdily by u nás výhradně elektromobily nejdříve za 30 let. Samozřejmě že statistiku můžeme zlepšit i naředěním elektromobilů ojetinami, které se postupně také začínají objevovat. Tak se dostaneme na čtvrt století, než se přepneme na elektroauta. Jenže co bude za pětadvacet let, je teď obtížné odhadovat. Navíc klíčová logistika typu záchranné služby, policie, hasičské sbory se zatím na elektromobilitu přejít nechystá. Elektromobilita je tedy super, ale není univerzální. Navíc tu máme politickou rovinu problému. Každý politik se chce zalíbit voličům a když se začnou příliš utahovat šrouby lidem se spalovacími ojetinami, tak se lidé budou čertit a politici ustoupí. Výsledkem celého snažení tak bude dle mého názoru nějaký kočkopes.

Nejlevnější operativní leasing není vždy ideální volbou. V případě pořízení elektromobilu jsou důležité poskytované služby.

Dává podle vás smysl pořídit si firemní elektromobil už nyní?

Jednoznačně ano. Ekonomicky to smysl dává, jen je třeba trochu disciplíny na nabíjení. Je to stejné, jako když začínáte běhat, z nekomfortu se stane rutina. Navíc už jsou dnes nabíječky skoro všude. V MHC Mobility aktuálně nabízíme elektrická vozidla z každého segmentu – od menších osobních vozů až po dodávky, včetně všech souvisejících služeb. Dokážeme tak společnostem všech velikostí zajistit komplexní optimalizaci vozového parku. To zní trochu nadneseně, ale věřte mi, že stále více firem vyhodnocuje elektromobilitu jako nejracionálnější řešení.

To zní zajímavě, znáte i nějaký příklad z praxe, kde elektromobily fungují na výbornou?

Ano, například náš velký klient, společnost TESCO. V Maďarsku se pro chladírenské dodávkové elektromobily rozhodli hlavně z ekonomických důvodů. Celkové náklady na toto řešení mobility zkrátka vychází příznivě. Je kde nabíjet a elektroauta potřebují minimum údržby. Na rozvážku do 200 kilometrů za den je to zkrátka racionální volba. Elektromobily pro rozvoz zboží na delší vzdálenosti jsou zatím riskantním řešením, ale doba se rychle mění. Elektromobilitě předpovídám rychlý technologický pokrok a brzy se začne vyplácet pořízení elektrického auta i na delší vzdálenosti.

Dlouhodobý pronájem elektromobilu je nejvýhodnějším řešením. Navíc bez akontace a zbytečných starostí.

Pokud se firma rozhodne pořídit vlastní elektromobil, jaký způsob financování je podle vás nejvýhodnější a proč?

U elektromobility se lidé často obávají budoucnosti. Ptají se, jestli bude mít elektromobil i po letech stále stejný dojezd, jakou bude mít v budoucnu zůstatkovou hodnotu atd. Proto jednoznačně doporučuji formu operativního leasingu na míru, u kterého všechny tyto obavy odpadají. Klient platí stanovenou fixní měsíční splátku a jezdí. O nic dalšího se nemusí starat. Naši zákazníci si sami ověřili, že dlouhodobý pronájem formou operativního leasingu je u elektromobilů mnohem výhodnější než pořízení takového auta do majetku firmy. To jsme našim klientům připraveni doložit individuálním výpočtem celkových nákladů na vlastnictví.

Jenže dodavatelů operativního leasingu je velká řada. Poraďte, jak správně vybírat.

Pořídit si třeba Škodu Enyaq iV nebo KIA EV6 formou pronájmu na operativní leasing je dnes velmi snadné. Je ale třeba se dodavatele „operáku“ ptát, kde budu nabíjet, za kolik budu nabíjet, zda mám jednotný systém nebo hromadu dobíjecích karet a čipů, jak budu účtovat soukromé a služební jízdy nebo jaká je servisní síť na můj elektromobil. Tohle všechno by měl správný poskytovatel operativního leasingu dokázat pro klienta zařídit. Proto firmám radím vždy vybírat tzv. „turnkey solution“, tedy řešení na klíč, kdy u dodavatele operativního leasingu vše funguje jednoduše, předvídatelně a v souladu s legislativou.