Finance jsou dobrá volba

A své volby nikdy nelitoval. Po mnoha letech praxe v bankách, působil dokonce jako první finanční arbitr v České republice, se rozhodl zakotvit v akademické sféře. A i tady dosáhl významných úspěchů.

Co byste vzkázal zájemcům o studium programu Finance?

Jsem garantem bakalářského studijního programu Finance a můj dlouholetý kolega (a to i z banky) pan doc. Budinský je garantem navazujícího magisterského studijního programu Finance a pozor – také doktorského studijního programu Finance. Co bych vzkázal zájemcům? No jediné: přijďte k nám studovat program Finance do jakékoliv formy či stupně studia. Program je na bakalářích i na navazujícím magisterském studiu koncipován ve dvojím zaměření: do oblasti bankovnictví a pojišťovnictví na jedné straně a do podnikových financí na straně druhé. Takže jsem názoru, že každý zájemce o poznatky z oblasti financí si vybere.

Programů zaměřených do financí je v České republice přece jen více. Proč tedy jít studovat finance na VŠFS?

Výběr vysoké školy je volba studenta. Veřejné vysoké školy mají jistou výhodu v tom, že student za studium neplatí, platí to za něj stát. Tím výhody pro studenta končí. Studium na VŠFS je svým obsahem a náročností srovnatelné s kvalitními veřejnými vysokými školami, ale má jistou přidanou hodnotu, kterou veřejné vysoké školy nemají, a tím je individuální přístup ke studentům, menší studijní skupiny, zapojení špičkových odborníků z praxe i u teoreticky orientovaných studijních programů, kterým jsou např. zrovna finance u nás na VŠFS. Jsem názoru, že výše školného není nikterak závratná (např. ve srovnání s poplatky u soukromých základních a středních škol) a lze si na studium vydělávat na brigádách, a to i zapojením studentů do pracovního procesu u finančních institucí. Tím se ještě více propojuje to, že teoretické poznatky si může student rovnou ověřit sám při své aktivitě v osobním životě. Student pak dostává za své peníze kvalitní vzdělání od pedagogů, kteří svůj život zasvětili financím, a to ať už bankovním, nebo podnikovým. Kromě toho může student absolvovat na naší univerzitě nejen bakalářský a magisterský program, ale také rovnou doktorský, který mu pak otevře další možnosti v jeho profesním životě. U nás je také větší šance získat možnost vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus a až půl roku pobývat na zahraniční evropské univerzitě či vysoké škole.

Nějaká rada či doporučení závěrem?

Kdo si jde za svým cílem, nakonec ho dosáhne. Mohu to potvrdit na svém příběhu. Toužil jsem vystudovat práva a podařilo se mi to. Chtěl jsem dosáhnout akademické pozice a nakonec se mi to také podařilo. Takže kdo nic nezkusí a nejde si za svým „snem“, nikdy ho nedosáhne. Proto si myslím, že studium našeho programu Finance a jeho úspěšné zakončení může být „snem“ pro celou řadu mladých lidí.