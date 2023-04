Film Muž, který stál v cestě dorazí do kin za měsíc

„Téma snímku je obrovské. Je velmi potřebné, aby se o něm vědělo. Co znamenal rok 1968 v historii Československa, to by měl znát každý. A poznat příběh, který se kolem toho odehrál,“ vysvětlil představitel statečného lékaře Tomáš Töpfer.

Tomáš Töpfer roli Františka Kriegla považuje za jednu z nejzásadnějších ve svém životě

Příběh zachycuje dramatické srpnové události, kdy byl v noci 21. srpna František Kriegel společně s čelními představiteli vlády a Komunistické strany Československa zatčen a unesen do Moskvy. Byl jediným československým politikem, který se dokázal v moskevském zajetí i pod hrozbou likvidace postavit Leonidu Iljiči Brežněvovi a nepodepsal Moskevský protokol, znamenající souhlas s okupací Československa v roce 1968.

Příběh o životě a statečném činu Františka Kriegla se odehrává během okupace Československa v roce 1968

František Kriegel byl jedním ze čtyř poslanců Národního shromáždění, kteří na podzim 1968 hlasovali proti přijetí smlouvy o „dočasném pobytu“ vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Po roce 1968 byl pronásledován a později byl signatářem Charty 77. Dobové drama poukazuje na zrůdnost invaze vojsk i komunistického režimu.

„Způsob, jak Kriegelův příběh vyprávět, byl určen scénářem. Mojí rolí bylo scénář co nejlépe převést do filmu. Přinést vizuální nápady, určité věci akcentovat a jinde zjednodušovat. A v neposlední řadě vybrat a vést herce. Důležitým rozhodnutím bylo obejít se bez jmenovek historických postav. Snažil jsem se, aby herci byli natolik výrazní a odlišní, že se v nich divák zorientuje sám,“ popsal režisér snímku Petr Nikolaev. „Chtěl jsem, aby celý film byl víc o osobní statečnosti obecně. Aby to nebyl film o politice pro mužské pamětníky, ale aby byl přístupný nejširší divácké obci,“ svěřil se režisér, který má za sebou například filmy Lidice (2011), Příběh kmotra (2013), Kousek nebe (2005) nebo Báječná léta pod psa (1997).

Ve filmu Muž, který stál v cestě se kromě Tomáše Töpfera představí také Zuzana Mauréry

Výraznou roli manželky Františka Kriegla ztvárnila Zuzana Mauréry. Riva byla pro Kriegla velkou oporou. „Ten člověk mohl odolat takovému tlaku i díky zázemí, které měl ve své ženě. Ona za ním prostě stála a inspirovala ho. Musela mít v sobě velkou sílu, cílevědomost a nadhled. Jejich vztah ale nebyl vůbec staromilský. Byl strašně hravý, mladý a myslím, že to bylo to, co je drželo. Po tom všem, co překonali a čím si procházeli,“ dodala oblíbená herečka.

Film Muž, který stál v cestě vznikal více než sedm let. Producent snímku Miloslav Šmídmajer si nesmírně pochvaluje práci s celým týmem. „Často mi při natáčení běhal mráz po zádech, protože štáb i herci byli famózní. Nejen Tomáš Töpfer jako Kriegel, Adrian Jastraban jako Husák, nebo Riva Zuzany Mauréry. Absolutorium zaslouží i herci v menších rolích, vlastně bych měl postupně pochválit skoro všechny!“

Ve filmu se objeví herci jako Alois Švehlík, Adrian Jastraban, Jiří PLoyhar, Zuzana Kajnarová či Daniel Heriban

Ony menší role ve filmu ztvárnili například Alois Švehlík jako prezident Ludvík Svoboda, Jiří Ployhar hrál premiéra Oldřicha Černíka, Přemysl Bureš politika Josefa Smrkovského, slovenský herec Daniel Heriban se zhostil role Alexandra Dubčeka a Adrian Jastraban se ujal postavy dlouholetého přítele Františka Kriegla, nastupujícího ctižádostivého komunisty Gustáva Husáka, který se následně dostane do čela KSČ a postaví se proti Kriegelovi.

Alois Švehlík ztvárnil v tomto snímku prezidenta Ludvíka Svobodu

Ambiciózní projekt producentské společnosti Bio Illusion se začal natáčet v listopadu 2021 na Ukrajině, v Buči nedaleko Kyjeva, pokračoval natáčením v Praze a středních Čechách, v Pardubickém kraji, na Ostravsku a poslední záběry byly dotočeny v červnu 2022 v polské Varšavě. Tam vznikaly scény odehrávající se v Kremlu.

Do kin snímek Muž, který stál v cestě přijde 25. 5. 2023.