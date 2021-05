Fibertex Nonwovens oznamuje další investici v Evropě

V březnu 2021 oznámila společnost Fibertex Nonwovens, dceřiná společnost dánského průmyslového konglomerátu Schouw & Co. v dánském Aarhusu, investici dosahující výše přes jednu miliardu korun do rozšíření kapacity jednoho ze dvou závodů společnosti v USA. Fibertex Nonwovens nyní investuje stejnou částku v Evropě s rozšířením kapacit stávajících dceřiných společností v České republice a Turecku.

Nová výrobní linka v České republice se zaměřením na high-tech materiály

Fibertex Nonwovens stále více využívá takzvanou technologii spunlace, což je relativně nová výrobní metoda, při které se k vzájemnému propojení vláken netkaných textilií používají vysokorychlostní vodní paprsky. Fibertex Nonwovens má roky pozitivních zkušeností s touto konkrétní technologií, a proto bude hlavní část investic vynaložena na novou linku spunlace ve výrobním závodě společnosti ve Svitavách v České republice.

Touto investicí se zvýší celková výrobní kapacita závodu ve Svitavách až na 28 000 tun textilních materiálů ročně. Součástí investice je výstavba nové výrobní a skladové haly o celkové ploše 10 000 m2. Výstavba bude probíhat na vlastních pozemcích v průmyslové zóně Paprsek vedle stávajícího areálu Fibertex Nonwovens a nová hala bude obslužně napojena na stávající areál. V současné době již proběhlo posouzení vlivu na životní prostředí EIA a zpracovává se projektová dokumentace stavby. Vlastní výstavba by měla započít v polovině tohoto roku. Dodávky technologie linky spunlace a vlastní instalace by měly probíhat od konce června 2022. Půjde-li vše podle plánu, bude technologické uvádění výrobní linky do provozu probíhat ve 4. kvartálu 2022. Plný provoz a zahájení dodávek nových materiálů se potom plánuje v průběhu 1. kvartálu roku 2023. V novém provozu a přidružených profesích najde práci 30 zaměstnanců, čímž se celkový počet zaměstnanců Fibertex Nonwovens ve Svitavách zvýší na úroveň 360 pracovníků.

Konsolidace je součástí ambiciózního plánu růstu

Investice v Evropě a v USA v celkové výši 2,1 miliardy korun jsou součástí ambiciózní růstové strategie pro období do roku 2026. Fibertex Nonwovens generoval v roce 2020 výnosy 6,3 miliardy korun a očekává se, že v příštích pěti letech se výnosy zvýší na přibližně 8,8 miliardy korun.

Fakta o společnosti Fibertex Nonwovens

Fibertex Nonwovens je jedním z předních globálních partnerů v oblasti netkaných textilií pro technické a speciální účely vyráběných na technologicky vyspělých zařízeních s různým finálním zpracováním. Materiály se používají v automobilech, ve stavebnictví, na hygienické ubrousky nebo obličejové masky i na filtrační řešení, ve kterých často nahrazují těžší a méně ekologické alternativy.

Jediným vlastníkem společnosti Fibertex Nonwovens A/S se sídlem v Aalborgu, kde byla v roce 1968 založena, je společnost Schouw & Co. Fibertex Nonwovens generuje roční tržby ve výši 6,3 miliardy korun (2020) a disponuje výrobními závody v Dánsku, Brazílii, Francii, České republice, Turecku, USA a Jižní Africe a prodejními kancelářemi ve Francii, Portugalsku, Španělsku a Číně.