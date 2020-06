Festival TANEC PRAHA tančí dál

Pražský program zahájí 7. června v 17 hodin celosvětově sdílený projekt Pina Bausch Foundation The NELKEN-Line, který zve k tanci kohokoli, kdo se chce vydat veřejným prostorem na Armstrongovu hudbu. PONEC – divadlo pro tanec uvede 8. června premiéru projektu Florenta Golfiera Zápas s jazykem a 9. a 10. června dvě reprízy. Akce vyvrcholí projektem Plíce Žižkova ve spolupráci s Landscape festivalem.

„Měli jsme smělé plány a nevzdáme se jich. Zásadní mezinárodní projekty však nutně musíme posunout,“ vysvětluje ředitelka a zakladatelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová. „O to více máme šanci ponořit se do spolupráce s domácími tvůrci, s umělci různých generací, z nichž celá řada nás úspěšně reprezentuje v zahraničí, ale v této chvíli je tady, připravena vymýšlet, jak oživit veřejný prostor, jak se s nadhledem postavit omezením, jak vyrazit na turné po regionech. Houževnatost, s níž česká nezávislá scéna čelí všem okolnostem, je obdivuhodná. A neméně úžasná je odhodlanost 17 regionálních partnerů zapojit se aktivně do festivalu, na který se každým rokem těší. To vše by nebylo možné bez vstřícného postoje ministra kultury a pražské radnice. Všem patří velký dík!“

Něco z toho, co bylo připraveno v mezinárodním rozměru, se pokusí festival nabídnout divákům v online prostředí. Nebude chybět ani doprovodný program otevřený jak zapojení našich umělců do probíhajícího mezinárodního diskurzu, tak zásadní komunitní práci řady domácích umělců.

„32. ročník bude každopádně jiný. Otevírá historicky největší prostor pro domácí umělce, a to s přesvědčením, že mají co nabízet. Zároveň nerezignuje na mezinárodní kontext a jedná o možnostech přislíbených hostování v návaznosti na otevírání hranic. S diváky se setkáme i na podzim – zůstaneme-li pouze ve středoevropském prostoru, nebo zda proběhnou i větší avizované události, je ve hvězdách. Držme si palce!“ dodává Kreuzmannová.

