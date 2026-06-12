Fenomén ALUHOBBY: Stavebnice bez svařování pro kutily i profesionály

Komerční sdělení
Hliníkové profily jako variabilní stavebnice pro dospělé, jejíž montáž vás bude bavit a zvládne ji opravdu každý. Objevte systém montáže bez svařování a zjistěte, kde všude nachází uplatnění v domácnostech, dílnách i průmyslu.

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Když na konstrukci nepotřebujete svářečku

Potřebujete nový regál do garáže, prostornou voliéru pro papoušky nebo bezpečný kryt výrobního zařízení? Ještě před několika lety by podobné projekty znamenaly práci se svářečkou, složitou výrobu a často i nutnost oslovit odborníka. Dnes však existuje jednodušší cesta.

Značka ALUHOBBY přináší systém hliníkových profilů, které lze spojovat takzvanou studenou cestou – bez svařování a speciálního vybavení. Výsledkem je jednoduché, praktické a zároveň profesionální řešení, které si získalo oblibu mezi kutily i firmami napříč různými obory.

ALUHOBBY: Stavebnice pro dospělé

Základ ALUHOBBY tvoří kvalitní hliníkové profily, které se pomocí speciálních spojek snadno kotví do pevných konstrukcí. Největší výhodou je, že k práci nepotřebujete žádné složité vybavení ani dlouholeté zkušenosti. Stačí základní nářadí, trocha plánování a můžete začít stavět. Systém spojování za studena přináší několik zásadních výhod:

  • okamžitá připravenost konstrukce k používání,
  • možnost kdykoliv konstrukci rozebrat a upravit,
  • čistá a rychlá montáž bez svařování,
  • profesionální vzhled eloxovaného hliníku,
  • dlouhá životnost bez koroze a náročné údržby.

Pokud se vaše potřeby časem změní, jednoduše konstrukci rozeberete a jednotlivé díly využijete pro nový projekt.

Od domácích voliér až po průmyslové provozy

Počátky systému ALUHOBBY jsou spojeny především s chovatelstvím. Hliníkové profily se staly ideálním materiálem pro stavbu voliér, klecí a dalších chovatelských potřeb. Oproti dřevu nepodléhají vlhkosti, zvířata je nepoškodí a jejich údržba je minimální. Postupně však lidé objevili mnohem širší možnosti využití.

Dnes se z profilů ALUHOBBY staví například regály a úložné systémy, pracovní stoly do dílen, konstrukce pro akvária, zahradní prvky, vestavby do obytných dodávek, ochranné kryty strojů, logistické a skladové systémy.

Právě díky těmto prostředím zažívá systém v posledních letech výrazný růst. Důvod je jednoduchý – firmy hledají flexibilní řešení, která lze rychle sestavit i později upravovat bez nákladných zásahů.

Proč firmy nahrazují svařované konstrukce?

Čas je dnes jednou z nejcennějších komodit. Najít zkušeného svářeče není vždy jednoduché a výroba klasických ocelových konstrukcí bývá časově i finančně náročná.

Hliníkový systém ALUHOBBY umožňuje vytvořit pevné konstrukce přímo na místě montáže. Běžný údržbář nebo montážní pracovník zvládne sestavit regál, ochrannou bariéru nebo pracovní stanoviště bez speciální kvalifikace. Výhody ocení zejména:

Výrobní firmy: Ochranné kryty strojů, bezpečnostní bariéry nebo oplocení robotických pracovišť lze vytvořit rychle a bez rizika vzniku požáru při svařování.

Logistická centra: Regálové systémy lze navrhnout přesně podle rozměrů prostoru a efektivně využít každý centimetr skladu.

Technické provozy: Pracovní stoly, vozíky nebo držáky nářadí lze kdykoliv upravit podle aktuálních potřeb výroby.

Hliník versus ocel a dřevo

Právě kombinace nízké hmotnosti, vysoké odolnosti a jednoduché montáže stojí za rostoucí popularitou systému ALUHOBBY. Oproti oceli nepodléhá hliník korozi a nevyžaduje lakování. Ve srovnání se dřevem zase nabízí výrazně delší životnost a minimální nároky na údržbu. Navíc je plně recyklovatelný, což z něj činí ekologicky odpovědnou volbu pro domácnosti i firmy.

Srovnání: Proč zvolit hliníkový systém místo oceli či dřeva?

VlastnostHliníkový systém ALUHOBBYSvařovaná ocelDřevěná konstrukce
HmotnostVelmi nízkáVysokáStřední
Odolnost proti koroziPřirozená (elox)Nutné lakování/zinekPodléhá hnilobě
Nutné nářadíPila, vrtačka, klíčSvářečka, bruskaPily, hoblíky, lepidla
Čistota montážeVysoká (bez prachu/kouře)Nízká (okuje, dým)Střední (piliny)
Možnost úpravSnadná (vše je šroubované)Obtížná (nutné řezat/vařit)Omezená

Podívejte se, jak systém funguje v praxi

Jak vypadá montáž a jaké možnosti spojování systém nabízí?

VICEO:

Na videu vidíte, že k vytvoření pevné a stabilní konstrukce skutečně stačí pouze základní nářadí a několik jednoduchých kroků.

Budoucnost patří variabilitě

Dnešní svět se neustále mění a s ním i požadavky na vybavení domácností a firem. Pevná a neměnná řešení často přestávají vyhovovat.

Právě proto získávají na popularitě modulární systémy, které lze snadno přestavovat, rozšiřovat a upravovat. ALUHOBBY není jen dodavatelem hliníkových profilů, ale komplexním systémem, který umožňuje realizovat téměř jakýkoliv projekt bez zbytečných komplikací.

Ať už jste chovatel, domácí kutil, technik nebo manažer výroby, hliníkové profily ALUHOBBY vám umožní tvořit rychleji, jednodušeji a s profesionálním výsledkem.

Stačí vzít do ruky metr, připravit si plán a pustit se do práce. Možná zjistíte, že práce s hliníkem je mnohem zábavnější, než jste si kdy dokázali představit.

Inspirujte se, naplánujte si svůj projekt a vyberte si z nejširší nabídky na trhu:

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