Farma z Vysočiny učí Čechy milovat kapra i mimo Vánoce

O přínosu kapřího masa na naše zdraví není pochyb – obsahuje mnoho prospěšných látek jako omega 3 mastné kyseliny, jeho konzumace zvyšuje energii, posiluje imunitní systém a chrání srdce. Tak proč Češi, kteří jsou i vášnivými rybáři, prostě kapra na stůl během roku nechtějí? Zřejmě za to může množství kostí při konzumaci, specifická rybí chuť nebo to, že lidé moc kapra kromě řízků připravovat neumí. Farma Poříčí u Pelhřimova nad tím vyzrála a pustila se do výroby Kapří paštiky. Ta má u zákazníků obrovský úspěch a aktuálně ji lidé pořizují hlavně jako dárek pod stromeček. Cesta k dokonalé paštice byla však dlouhá.

Farma Poříčí podniká v gastronomii víc než dvacet let a kromě produkce vlastních výrobků provozuje restauraci, hotel a kavárnu.V okolí farmy se nacházejí chovné rybníky a tak ve své restauraci majitelé kapra často nabízeli jako jeden z hlavních chodů. „Jenže zákaznici tuhle skvělou rybu moc nechtěli,“ popisuje jeden z majitelů farmy Martin Plachý. „Začali jsme experimentovat s různými úpravami. Nejdříve jsme zkoušeli kapra vyudit a naložit do oleje, což chutná skvěle, ale stále si zachovává výraznou rybí chuť. Zkoušeli jsme upravovat dál, až jsme došli ke kapří paštice, kterou jsme ladili skoro pět let. Cílem bylo, aby si produkt zachoval rybí základ, ale chuť byla mnohem jemnější,“ vzpomíná Martin Plachý.

Důležitý je i obal

Kapří paštiku nejdříve zkoušeli u svých zákazníků v restauraci. Když ale stále více lidí požadovalo paštiku odvést si také domů, rozhodli se majitelé paštiku zabalit do slušivého kabátku. Právě obalu věnovali majitelé velkou pozornost. Ke spolupráci přizvali předního českého designéra Petra Novague. A vyplatilo se! Za design obalu získala Kapří paštika uznávané ocenění Red Dot Award 2019. A o rok později se potvrdilo, že kvalita se skrývá i pod obalem. Za svoji chuť byla paštika oceněna britskou gastronomickou cenou Great Taste 2020.

„Obě ocenění pro nás znamenají velkou satisfakci za odvedenou práci, ale také velký závazek. Na paštiku jsme vsadili vše a vybudovali kvůli ní konzervárenský provoz v opuštěném vesnickém krámku nedaleko farmy,“ svěřuje se Martin Plachý. A protože kapří paštika lidem zachutnala, rodina plánuje produkt představit také v zahraničí. Největší zájem je o paštiku v době Vánoc, protože dárkové balení Kapří paštiky pořizují lidé jako chutný dárek pro své blízké, nebo firmy pro své zaměstnance. Další možností je pořídit Kapří paštiku 8 ks ve stylovém vánočním balení , na které lze připsat osobní kreativní věnování.

Letos farma navíc připravila pro zákazníky vánoční překvapení. Při koupi 3 ks dárkového balení Kapří paštiky na e-shopu získají ručně vyráběnou ozdobičku na stromeček ve tvaru kapříka z rodinné firmy Rautis v Poniklé.