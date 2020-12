Fair Credit vzdoruje pandemii úspěšně, čeká dobrý hospodářský výsledek

Prodeje meziročně řízeně poklesnou o 25 % z důvodu přenastavení skóringových modelů a výpadku prodejů vlivem pandemie. Naopak efektivita výběrů vzrostla zhruba o 3 % oproti srovnatelnému období loňského roku. Společnost také dokončila transformaci obchodní sítě, která přinesla optimalizaci nákladů na její provoz. V příštím roce představí novou on-line platformu, která unikátním způsobem propojí on-line a off-line prodeje úvěrů.

„Pro nebankovní společnosti, stejně jako pro řadu dalších odvětví, je současná pandemická situace více než složitá. Jsem proto rád, že i přes všechny nástrahy a zdravotní, ekonomická a společenská omezení, včetně dvou bezmála dvouměsíčních lockdownů, si naše společnost v letošním roce vede více než dobře,“ řekl Tomáš Konvička, jednatel úvěrové společnosti Fair Credit.

V letošním roce vykáže skupina zisk na úrovni 80 milionů korun. To sice znamená meziroční pokles o pětinu, podle Konvičky jde ale o očekávaný a akceptovatelný vývoj. Stejně tak pokles prodejů o zhruba 25 % oproti loňskému roku je řízeným procesem. „Byli jsme nuceni vzhledem k pandemii přenastavit skoringové modely a obecně celkový vztah k riziku. Na poklesu prodejů se podepsalo i to, že jsme celkem čtyři týdny neposkytovali půjčky v očekávání legislativních změn a jejich znění, a to zejména v období vyhlašování moratoria na splácení úvěrů,“ doplňuje Konvička.

Naopak v oblasti výběrů se společnosti podařilo zvýšit efektivitu o cca 3 % oproti srovnatelnému období loňského roku. Důvodem je optimalizace některých procesů, dále prioritizace výběrů v období, kdy nebylo jasné, jakým způsobem se bude prodávat a v neposlední řadě stojí za úspěchem výborná práce naší obchodní sítě. V letošním roce společnost také dokončila řízenou a plánovanou transformaci obchodní sítě, což vedlo k optimalizaci nákladů na její provoz. „Udělali jsme také obrovský posun v modernizaci našich IT systémů tak, abychom v příštím roce mohli představit naši novou prodejní aplikaci. Ta bude v českém prostředí naprosto unikátní a umožní propojení off-line a on-line prodejů,“ uzavírá Konvička.

Fair Credit Czech s.r.o. je česká nebankovní společnost, která poskytuje krátkodobé bezúčelové úvěry do výše až 150 000 korun. Své produkty nabízí prostřednictvím vlastní sítě 800 obchodních zástupců, kteří jsou sdruženi pod čtyřicítku oblastních kanceláří a manažerských center. Objemem prodaných půjček je Fair Credit dvojkou na českém trhu nebankovních poskytovatelů půjček.