Exteriérová stínicí technika v zimě ušetří tisíce korun

Právě s touto variantou se lze zatím v českých domácnostech setkat nejčastěji, a to i přesto, že vnitřní žaluzie sice zabrání vstupu světla do interiéru, nepomohou však při tepelné izolaci. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi tímto řešením a venkovními roletami? A jak může stínicí technika pomoci během chladnějších měsíců? Na klíčové otázky odpovídá následující článek.

Okna bez stínění vpouštějí dovnitř skoro sedmdesát procent slunečního záření. Zejména v létě se jich tak lidé snaží co nejvíc zatemnit. Pokud pro eliminaci slunečních paprsků zvolí žaluzie, mají na výběr ze dvou základních variant stínění – vnitřní a vnější.

Mezi tuzemskými uživateli je přesto z dlouhodobého hlediska stále nejpopulárnější umístění žaluzií v interiéru. V posledních letech však postupně roste oblíbenost vnější varianty. Důvodem je zejména několikanásobně vyšší účinnost v porovnání s vnitřním stíněním. „Vzhledem ke stále vysokým cenám energií lidé začínají uvažovat více ekonomicky,“ vysvětluje Petr Přichystal ze společnosti Lomax, která se specializuje na produkci stínicí techniky.

Žaluzie jsou na trhu ve dvou základních variantách – vnitřní žaluzie a venkovní žaluzie. Zdroj: Lomax

Zachytí víc než 90 procent tepla

Schopnost nepropustit teplo je základním rozdílem mezi exteriérovou stínicí technikou a vnitřními žaluziemi. Venkovní rolety totiž teplo odrazí ještě před samotnými okny. Tím zadrží až 94 procent tepelné energie a eliminují tak riziko, že by teplota v místnostech orientovaných přímo na polohu slunce výrazně rostla. Vnitřní varianta je na tom v tomto směru několikanásobně hůře. Teplo se totiž do místnosti dostane skrz sklo, lamely jej následně pohlcují a uvolňují dále do místnosti. Vnitřní žaluzie tedy místnost sice zastíní, avšak přehřívání interiéru zejména ve vyšších patrech domu nezabrání.

Venkovní rolety odrážejí teplo ještě před vstupem do interiéru a zabraňují tak přehřívání místností. Zdroj: Lomax

„Ve většině českých domácností však stále vidíme klasické interiérové ​​žaluzie. Důvodem může být to, že jsou levnější a jejich instalace nevyžaduje žádné stavební úpravy. I díky tomu se v minulosti hromadně instalovaly do bytových a panelových domů, v absolutních číslech tedy převyšují ostatní varianty. Z hlediska funkce však na exteriérovou variantu nestačí, což v posledních letech začíná zjišťovat i široká veřejnost,“ dodává Přichystal s tím, že poptávka po venkovních roletách v posledních letech stále roste. Zásadním faktorem je podle něj snaha domácností o vyšší úspory energií.

Venkovní žaluzie výrazně snižují náklady za energie. Zdroj: Lomax

S úsporami uživatelům pomáhají zejména široké možnosti automatizace. V praxi to znamená osazení stínicí techniky speciálními slunečními snímači, které dávají pokyny pro pohyb lamel na základě intenzity svitu slunce. „Díky snímačům se stínění zatáhne ve chvíli, kdy slunce výrazně svítí a hrozí, že by mohlo výrazně ohřívat interiér. Systém lze ale nastavit i opačně, typicky v zimním období, kdy uživatel ocení každý sluneční paprsek. V takových případech se tak se sluncem lamely vždy vytáhnou a pomohou tak uspořit náklady na vytápění,“ vysvětluje Přichystal.

Až sto tisíc korun na plášť domu

