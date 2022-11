EXPRES MENU: chutný jídelníček na chatu i na doma

Nápad, který usnadní vaření na dovolené i doma

Znají to všichni nadšení cestovatelé. Jedete na chatu a přemýšlíte, co s sebou nabalit za jídlo. Chcete, aby bylo chutné, zdravé a rychle uvařené. Slyšeli jste již o trvanlivých hotovkách? Česká rodinná firma EXPRES MENU z Krkonoš pro vás chystá výtečná jídla v podobě polévek, hlavních chodů i svačinek.

Co mají hotová jídla EXPRES MENU společného?

Hotová trvanlivá jídla stačí jen ohřát,

neobsahují žádné chemické přísady,

vaří se jen z kvalitních surovin,

jídla jsou bezlepková,

jídla obsahují o 30 % méně soli,

vydrží při pokojové teplotě i 10 let.

Jak to vše začalo? Firma existuje již od roku 1999, kdy se zaměřovala na šokově mražená jídla. Limitem byla nutnost uchovávat jídla v mrazu. Proto začal Petr Sogel, zakladatel firmy, přemýšlet nad jinou metodou konzervace bez závislosti na náročných skladovacích podmínkách. Po dvou letech intenzivního samostudia a zkoušek se v roce 2008 zahájil zkušební provoz. A dnes se již přes 12 let můžete těšit na výtečné trvanlivé hotovky jako od babičky.

Jídlo od rodinné firmy z Krkonoš

Co vše si můžete vychutnat na svých cestách nebo doma, pokud jste časově vytíženi a nezvládáte vařit? Od zeleninového vývaru přes kuře na paprice až po jelení gulášek. Vybere si i skutečně náročný strávník, kterému se něčím jen tak nezavděčíte.

Na cestu si sestavte kompletní menu:

ovocné kaše – pohanková, rýžová nebo jáhlová

svačinka – pomazánky, paštiky

polévka – čočková, kulajda, hovězí vývar,…

hlavní chody – rajská omáčka s masem, kuře na kari, španělský ptáček,…

přílohy – brambory se zeleninou, rýže, čočka, těstoviny

Všechna jídla se vaří v kuchyni stejně, jako byste je vařili vy nebo vaše maminka. Slepičí a hovězí vývar se pomalu táhne 15 hodin z kvalitních surovin od regionálních dodavatelů. Rodinná firma si dává skutečně záležet na tom, jak a z čeho se jídla vaří. Právě v tom spočívá základ úspěchu.

EXPRES MENU dbá na výběr surovin i ekologii

V kuchyni neuvidíte při vaření trvanlivých hotovek nic, co byste nenašli u sebe doma. Při vaření využívá firma lokální dodavatele, kteří jsou prověření a zastávají stejné zásady při chovu nebo pěstování. Vajíčka nebo kuřecí maso ze slepic chovaných v klecích v kuchyni rozhodně nenajdete.

I při volbě balení myslí firma na ekologii. Jídla se balí do inovativních vícevrstvých bariérových sáčků. Emise CO 2 v průběhu životního cyklu produktu je výrazně nižší, než je tomu u jídel ve sklenicích nebo konzervách. EXPRES MENU myslí při výrobě jídel skutečně na všechno.

Trvanlivé hotové jídlo vydrží bez lednice 10 let

Představte si, že si nakoupíte jídlo do zásoby na chatu, kam jezdíte párkrát do roka, hlavně přes léto. Lednice je přes zimu na chatě odpojená. Kam jídlo dát? Hotová trvanlivá jídla od EXPRES MENU nepotřebují být v lednici. Stačí je mít uskladněné na suchém místě, třeba ve spíži. A dokonce i za 5 let bude jídlo chutné a polechtá vám vaše chuťové pohárky.

Jak je to možné, že jídlo vydrží až 10 let? Vše záleží nejen na použitých surovinách, ale také způsobu zpracování. Aby byl dosažený závazek žádné chemie, Petr Sogel vyvinul vlastní technologii CPT- kontinuální tepelný proces. Základem je teplo a pečlivá práce.

Zavařování jídel krok za krokem:

Jakmile se začne jídlo vařit, nesmí klesnout jeho teplota pod 70 °C,

uvařené jídlo je ihned dáno do bariérového sáčku,

sáček se hermeticky uzavře,

jídlo v sáčku se sterilizuje ve speciálně vyrobeném zařízení,

dochází k šokovému zahřátí o teplotu a následnému zchlazení.

Šetřete svůj čas a věnujte jej rodině či zálibám

Hotová jídla od EXPRES MENU jsou skvělou volbou pro všechny, kdo se nechtějí na cestách a dovolené trápit s vařením, ale také pro ty, co nemají doma příliš času na vaření. Trefou do černého jsou pro rodiny s dětmi, vytížené pracanty, single lidi, ale i seniory nebo při nemoci, když nemáte vůbec sílu na vaření. Trvanlivé hotovky vám ušetří nejen čas, ale také vaši energii, kterou můžete věnovat rodině nebo vašim oblíbeným aktivitám. Věřte, že jednou ochutnáte a nebudete chtít nic jiného.