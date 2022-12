Exportéři u EGAP bezkontaktně pojistili 229 obchodních případů

Například záruky za úvěr pro metalurgický závod či pojištění faktury za vývoz piva jsou obchodní případy, jejichž realizace začala podáním elektronické žádosti na stránkách EGAP.cz.

„Exportéři i jejich obchodní partneři jsou zvyklí vyřizovat řadu úkonů bezkontaktně a my jsme jim vyšli vstříc. Spuštění služby „Klikni pro export“ už na podzim roku 2019 se záhy ukázalo jako prozíravé. Pandemie, která propukla o čtvrt roku později totiž v podstatě jinou než bezkontaktní spolupráci na dlouhou dobu nepřipouštěla. My jsme tak v době karantény už měli přechod do online prostoru za sebou,“ říká předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Exportéři online nejčastěji poptávají pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru. Navíc služba „Klikni pro export“ v době pandemie umožnila bankám žádat o záruky Covid Plus za úvěry pro své klienty z řad velkých exportujících firem.

Žádosti přijímala pojišťovna od května 2020 do konce roku 2021. Během té doby EGAP schválením záruk pomohl získat úvěry komerčních bank pro 67 velkých exportujících společností v celkovém objemu 22 miliard korun. Většina peněz směřovala na pomoc firmám zabývajícím se strojírenskou výrobou.

V současné době EGAP pracuje na spuštění další funkcionality portálu, která umožní klientům pojišťovny podávat online hlášení pojistných událostí. Novinka proces hlášení pojistných událostí zrychlí a usnadní.

Celkový objem letošního vývozu podpořeného exportní pojišťovnou EGAP dosáhl v listopadu částky 38 miliard korun. Například se jedná o pojištění vývozu obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, pojištění dodávek piva do Izraele či čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence tak EGAP podpořil vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun a to do 130 zemí světa.