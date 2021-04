EXPO partneři pavilonu: keramické dlaždice RAKO budou součástí objektu

RAKO, které spadá do skupiny LASSELSBERGER, je jediným výrobcem tohoto sortimentu v tuzemsku. Do Spojených arabských emirátů dorazí v pozici partnera českého národního pavilonu.

„Není standardní záležitostí, že existujeme na trhu 138 let a po celou tu dobu jsme schopni naši značku rozvíjet. Jsme součástí té nejvýznamnější architektury například v Obecním domě, kavárně Imperial, vile Tugendhat a dovolíme si tvrdit, že tyto skvosty patří i do národního dědictví. Jsme vidět uvnitř interiérů významných staveb, které proslavily Českou republiku po celém světě,“ připomíná Petr Machoň, ředitel marketingu společnosti LASSELSBERGER.

Pro značku RAKO je důležité, že není pouze národním, ale rovněž globálním hráčem. „Více než 70 procent našich výrobků jde na export, takže s našimi obklady se lidé mohou setkat zhruba v 90 zemích světa, čili prakticky všude,“ zdůrazňuje Machoň.

Firemní strategií je rozvíjet pozice na klíčových trzích, modernizovat technologie a uvádět na trh pravidelně novinky. „Netvrdím, že jsme trendmaker v keramickém designu. Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že předkládáme komplexní řešení. U nás si vybere konečný zákazník, stejně jako architekt či projektant, pro něž máme širokou škálu produktů pro veřejné stavby a komerční či industriální objekty. Portfolio našich produktů jsme v posledních letech rozšířili i o kompletní sortiment stavební chemie RAKO SYSTEM,“ upřesňuje ředitel Machoň.

Za další přednost brandu RAKO považuje spolehlivost, dlouhodobé renomé firmy se stabilní pozicí na trhu a rovněž kvalitu. Myšleno výrobků i uceleného procesu, který je značka schopna zákazníkovi nabídnout.

Napojení na EXPO, první svého druhu v arabském světě, vzešlo ze dvou momentů. „Je to dáno naší pro exportní politikou a tím, že je tato oblast pro nás zajímavá. Pracujeme tam na velmi zajímavých objektech. Naše obklady budou součástí třeba autobusového nádraží v Kataru, komplexu olympijských bazénů v Egyptě. Přizváním do české expozice se nám naskýtá možnost být součástí této výstavy a předvést, že v neobvyklých podmínkách typu písek-horko-sůl jsou naše keramické dlaždice tím správným odolným materiálem,“ vysvětluje Petr Machoň.

Na samotné akci nebude RAKO vystavovat, ale rovnou „stavět“. „Jsme součástí expozice jakožto architektonické řešení tohoto objektu. Najdete nás ve vnitřních prostorách prostřednictvím dlaždic ve formátu 60 x 60 a obkládaček 30 x 60 cm. Přede dvěma lety jsme přidali do sortimentu venkovní dlaždice 60 x 60 o tloušťce dva centimetry. Jejich tloušťka a vlastní hmotnost je předurčuje položit přímo do terénu, například do trávníku, štěrku nebo na plastové terče bez použití lepidel a spárovacích hmot. Budeme tedy uvnitř i venku,“ říká ředitel Machoň.

Spojení „národního“ představení s vlastní firemní prezentací pokládá manažer za ideální. „Snažíme se ukázat, že jsme součástí historie, nemusíme se ovšem dívat jen zpátky. Naopak vidíme, že jsme nastoupili správnou cestu – že naše výrobky jsou konkurenceschopné a dokážeme se prosadit na tak významném trhu,“ shrnuje Petr Machoň.