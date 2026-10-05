EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Kam by měla Praha investovat své peníze

Bytovou výstavbu mezi hlavní investiční priority zařadilo 61 % respondentů. Výraznou podporu mají také investice do dopravy. Automobilovou infrastrukturu uvedlo 37 % Pražanů a metro, tramvajové tratě a další stavby veřejné dopravy 36 %. Mezi nejdůležitější oblasti se zařadila také zdravotní a sociální infrastruktura, kterou za prioritu považuje téměř třetina dotázaných.
PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Konkrétní možnosti, jak urychlit stavební rozvoj metropole a jak nastavit investiční priority města, byly jedním z témat Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje, který přivedl k jednomu stolu klíčové aktéry budoucího rozvoje Prahy.
Praha musí stavět výrazně více bytů
Na potřebě výrazně zvýšit bytovou výstavbu panovala mezi diskutujícími na Summitu široká shoda.
„Dostupnost bydlení dnes za největší problém hlavního města považuje 54 procent Pražanů. Řešením je především výrazně zvýšit nabídku. Nezáleží na tom, zda jde o vlastnické, nájemní, družstevní, soukromé nebo veřejné bydlení. Klíčové je, aby se stavělo více bytů a aby skutečně plnily svůj účel,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel Central Group.
V Praze se za posledních dvacet let kvůli komplikovanému a zdlouhavému povolování zvýšil bytový deficit přibližně o 100 tisíc bytů. Metropole přitom potřebuje nejméně 10 tisíc nových bytů ročně už jen proto, aby se tento deficit dál neprohluboval. Pokud má vyšší výstavba přispět také ke zlepšení dostupnosti bydlení, bude potřeba dostat se ještě nad tuto hranici.
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Vedle postupného snižování bytového deficitu ale bude muset hlavní město reagovat také na svůj další růst a pokračující koncentraci obyvatel do velkých měst.
„Praha dlouhodobě zažívá silný příliv obyvatel. Každý den do ní navíc dojíždějí další stovky tisíc lidí. Trend koncentrace obyvatel do velkých měst bude pokračovat a Praha na něj musí včas reagovat,“ uvádí Pavel Kliment, řídící partner KPMG ČR s tím, že stejně důležité budou vedle výstavby nového bydlení také odpovídající investice do dopravní a technické infrastruktury i občanské vybavenosti.
Více peněz tam, kde vzniká nová výstavba
Hlavní město má k dispozici vysoké finanční rezervy. Podle údajů Ministerstva financí dosahovaly za rok 2025 zhruba 183 miliard korun. Zároveň Prahu v příštích letech čekají rozsáhlé investice do dopravy, technické infrastruktury i občanské vybavenosti. O to důležitější bude správně nastavit priority a rozhodnout, kam město své prostředky v příštích letech nasměruje. Důležitou roli bude hrát také efektivní spolupráce veřejného a soukromého sektoru a jasné rozdělení toho, které investice má zajišťovat město a které dokážou efektivněji realizovat soukromí investoři.
„Veřejná správa má omezené zdroje, a proto musí pečlivě vážit, co je skutečně její úlohou a kde je efektivnější soukromý sektor. Město by se mělo soustředit především na občanskou vybavenost a technickou infrastrukturu, zatímco samotnou bytovou výstavbu dokáže ve většině případů efektivněji zajistit soukromý sektor,“ upozorňuje Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel Central Group.
Nová bytová výstavba přitom sama vytváří významné příjmy veřejných rozpočtů. Každý nový byt, který se v Praze postaví a prodá, znamená přibližně 1,5 milionu korun odvedených na DPH. Problémem současného systému ale je, že do míst, kde nová výstavba vzniká a kde je současně nutné investovat do škol, dopravy, parků nebo technické infrastruktury, se vrací jen omezená část takto vytvořených daňových příjmů. Motivace městských částí podporovat další rozvoj je proto slabá.
„Soukromí investoři financují i část veřejné infrastruktury, která s novou výstavbou souvisí. Jen na Praze 3 přispíváme u tří velkých projektů městské části téměř miliardou korun. Takové náklady se ale nevyhnutelně promítají i do ceny nové výstavby,“ komentuje Dušan Kunovský.
Jedním z dlouhodobě diskutovaných řešení je změna rozpočtového určení daní tak, aby se větší část peněz vracela přímo do míst, kde nová výstavba vzniká.
„Průzkumy ukazují, že města a obce z nové výstavby často nemají odpovídající přínos, přestože na ně dopadají náklady spojené s rozvojem. Zároveň jsou ale veřejné rozpočty napjaté a prostředky omezené. O to složitější bude rozhodnout, kam je v příštích letech směřovat prioritně,“ dodává Pavel Kliment, řídící partner KPMG v ČR.
Celý Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje je možné sledovat na webových stránkách pořadatele Iniciativa pro dostupné bydlení.