Exkluzivní bydlení v zeleném ráji: Projekt HARMONIA

Projekt Harmonia naleznete obklopený lesy v zeleném srdci pražských Hrdlořez v Praze 9.

Tento uzavřený areál s 68 byty a jedním hektarem soukromého lesoparku nabídne jedinečné byty od 1+kk až po 5+kk. V projektu HARMONIA nenajdete pouze místo k přespání, naleznete zde prostor, ve kterém můžete žít naplno. Vysoký standard, ale především rozsáhlá nabídka služeb pro rezidenty ve spojení s jedinečnou lokalitou činí z tohoto projektu jednorožce na pražském rezidenčním trhu.

Co vás vedlo k realizaci projektu HARMONIA a jaký je jeho hlavní cíl?

Hlavním cílem projektu HARMONIA bylo vytvořit oázu klidu a pohody v rušné metropoli. Inspiraci jsme čerpali z přání našich klientů po kvalitním bydlení v harmonickém prostředí. Chtěli jsme nabídnout nejen moderní a prostorné byty, ale také pestrou paletu služeb a vybavení, které usnadní každodenní život a vytvoří pocit sounáležitosti mezi obyvateli.

V čem je projekt HARMONIA unikátní, v čem se liší od běžné rezidenční výstavby v Praze? Jaké vybavení a služby budou k dispozici pro obyvatele projektu?

„Projekt HARMONIA se odlišuje především svým komplexním přístupem k bydlení. Kromě důmyslně řešených bytů nabízíme také širokou škálu služeb, jako je například venkovní posilovna v lesoparku, vnitřní posilovna, sauna s relaxační zónou, dětská skupina přímo v areálu, konzultační místnost rodinného lékaře nebo shuttle zajišťující transport na nejbližší uzel MHD. Unikátní je také architektonické řešení, které kombinuje moderní prvky s tradičními prvky české architektury s důrazem na udržitelnost a ekologické technologie.

Najdete v HARMONII:

Soukromý lesopark

Saunu s odpočívárnou

Venkovní i vnitřní posilovnu

Dětskou skupinu

Rodinného lékaře

Shuttle bus

Nadstandardní správu projektu

Vysoký standard již v ceně

Park. stání a skl. koje v ceně každého bytu

Kdo je cílovou skupinou projektu? Cílíte na konkrétní část obyvatel?

Naším cílem je oslovit širokou škálu klientů, kteří hledají bydlení v atraktivní lokalitě, i proto najdete v projektu HARMONIA byty o různorodých dispozicích. Hlavní zaměření projektu je rodinné bydlení, proto je více než 50 % bytů o dispozici 3+kk a větší. Projekt Harmonie je ideální jak pro páry, rodiny s dětmi, tak i pro seniory. Ceníme si individuality každého klienta, proto nabízíme různé typy bytů, aby si každý mohl vybrat to, co mu vyhovuje.

Jaké typy bytů jsou/budou v projektu HARMONIA k dispozici?

Jak jsem již zmínil, v projektu HARMONIA nabízíme širokou škálu bytů od útulných 1+kk až po prostorné 5+kk, kde každý byt je navržen tak, aby maximálně využil potenciál dispozice a nabídl dostatek prostoru pro život, jaký chce daný klient žít. Většina bytů má předzahrádku, balkon nebo terasu. Ke každému bytu je již v ceně parkovací stání a sklepní koje.

Jaké jsou možnosti financování nákupu nemovitosti v projektu HARMONIA?

Nabízíme flexibilní možnosti financování včetně finančního poradenství v ceně bytu. HARMONIA je projektem družstevního bydlení s možností převodu jednotky do osobního vlastnictví. Financování řešíme s klienty individuálně a snažíme se najít nejvhodnější řešení pro každého. Odpovědi na veškeré otázky týkající se financování rádi sdělíme klientům při osobním setkání či na telefonu: +420 733 663 644.

V jaké fázi realizace se projekt aktuálně nachází a kdy plánujete dokončení?

V tuto chvíli jsme před dokončením hrubé stavby, kterou bychom měli dokončit na přelomu ledna a února roku 2025.

Projekt HARMONIA se nachází v neobvyklé lokalitě, jaké jsou dle vás největší výhody bydlení v této lokalitě?

Jak říkáte, jedná se o neobvyklou lokalitu, osobně bych řekl, že se jedná o jedinečnou lokalitu. Projekt se nachází na hranici přírodního parku Smetanka, jen malý kousek od meandrů Rokytky a Hořejšího rybníku. Celý areál je ze tří stran obklopen lesy a dojedete k němu ulicí Mezitraťová, která je slepá, a tudíž v okolí projektu není vysoká dopravní vytíženost. I přes zdánlivou odlehlost je však tento rezidenční projekt vzdálen pouze 15 minut autem od centra hlavního města. V docházkové vzdálenosti jsou dvě zastávky autobusu, případně zastávka tramvaje, která je vzdálena 10 až 15 minut chůze.

V Praze se často řeší problém s parkovacími místy, jaké jsou možnosti parkování v projektu HARMONIA?

Tohoto problému jsme si dobře vědomi, a proto v areálu projektu najdeme tři typy parkovacích stání, venkovní nekrytá, venkovní krytá a garážová. Celkem pro 68 bytů je v areálu 94 parkovacích míst, což, jak pevně věříme, dokáže uspokojit parkovací potřeby všech obyvatel projektu HARMONIA.

Projekt HARMONIA se skládá z architektonicky rozdílných budov, můžeme v tom najít záměr? Jaký je důvod oné diverzity?

Rozmanitost architektonických stylů jednotlivých budov byla záměrná. Chtěli jsme vytvořit dynamický a zajímavý urbanistický celek, který bude odrážet různorodost potřeb a přání našich klientů, a především bude odkazovat a navazovat na historický vývoj areálu. Každá budova má svůj unikátní charakter a nese unikátní odkaz minulosti či příslibu do budoucnosti.

Jakým způsobem chcete zajistit spokojenost obyvatel projektu i po dokončení výstavby? Jaký odkaz chcete, aby projekt HARMONIA zanechal?

Nechci, aby to znělo jako klišé, ale v zájmu každého dobrého podnikatele, který chce být dlouhodobě úspěšný, by vždy měla být na prvním místě spokojenost jeho klientů. Naším cílem v tomto projektu je především zachování jeho unikátnosti a nabídky služeb tak dlouho, jak to jen půjde, z projektu neutíkáme a po jeho rozprodání jej budeme spravovat a dohlížet na to, aby myšlenka, s jakou jsme projekt tvořili a nabízeli, žila co nejdéle. HARMONIA není jen další rezidenční projekt na pražském trhu s nemovitostmi, HARMONIA je především …umění žít.

Na otázky odpovídal zakladatel a ředitel společnosti GAUDÍ s.r.o. JUDr. Vladimír Lederer.

Více informací o projektu naleznete na stránkách projektu: www.gaudi.cz/harmonia nebo na telefonním čísle: +420 733 663 644.