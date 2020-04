Exkluzivní balíček ochranných roušek s výšivkou vlajky ČR pro každého!

Roušky se dočasně staly povinnou výbavou pro každého z nás. Asi každý by rád dokázal, že je hrdý Čech, tak jako většina našich sportovců, umělců nebo politiků. Právě proto je tu speciální balíček pro každého správného Čecha.

Tento exkluzivní balíčekz edice „Zvládneme to“, obsahuje ručně vyráběné designové 2vrstvé ochranné roušky ze 100% bavlny nejvyšší kvality s luxusně vyšitým znakem České republiky (v balení 5 kusů se zapínáním na gumičky). Další varianty ochranných roušek na HezkáRouška.cz.

Celkem tak získáte 5 exkluzivních roušek, které jsou dostupné pouze na HezkáRouška.cz, a k tomu 1 litr dezinfekce na ruce i povrchy.

Všechny roušky jsou opakovatelně použitelné, můžete je prát v pračce a následně klidně i přežehlit. Jsou v univerzální velikosti a sednou každému.



Exkluzivní TOP balíček vyrobený na Slovensku si můžete koupit na stránce HezkáRouška.cz.



POZOR! Z každého prodaného balíčku je 25 Kč určeno na nákup roušek pro neziskové organizace (zejména nemocnice a zdravotnická zařízení), které nás požádají o naše roušky. Více o tom, jak pomáháme, najdete na https://hezkarouska.cz/pomahame.

Pokud byste měli zájem pouze o jednu roušku z edice Zvládneme to, samozřejmě i to je možné zakoupit, a to přímo na této stránce.

Upozornit chceme i na speciální 2vrstvé roušky z antibakteriální bavlny s částicemi stříbra, které se svým účinkem vyrovnají respirátoru FFP2.

Pokud byste si na roušku rádi umístili vlastní motiv, je tu pro vás unikátní rouška s potiskem.

Pro ty, kteří hledají něco speciálního, nabízíme balíček 5 ks desingových 2vrstvých roušek ze 100% bavlny nejvyšší kvality.

Těšíme se, že si z naší bohaté nabídky vyberete produkt, který vám nejvíce vyhovuje, a jsme rádi, že vám ho budeme moci do 48 hodin (platí u základních produktů) dodat.