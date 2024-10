Exkluzivní Austrálie z postele

Osobně jsem žil dlouhé roky v Austrálii, procestoval celou Austrálii i několikrát Nový Zéland a již 15 let se dělím o své poznatky a cestovatelské zkušenosti s našimi klienty v cestovní kanceláři VIVA travel.

Poslechněte si: Viva Travel Podcast: Karel Topič o Austrálii s vášní

Rádi bychom Vám tímto představili výjimečné lokality a resorty Austrálie a Nového Zélandu. Pokud si rádi dopřejete výjimečné zážitky s trochou luxusu, pak jsou následující tipy přímo pro Vás. Níže uvedené místo a resorty obvykle kombinují výjimečnou lokalitu, unikátní přírodní scenérie, excelentní servis a samozřejmě luxus v podání výjimečného ubytování a služeb.

Svou cestu po Austrálii s námi a se svou rodinou uskutečnil i Aleš Háma a my Vás zveme si pustit uvedený video klip v tomto článku, právě se sestřihem jejich dovolené.

Pojďme na to, níže najdete výčet těch top míst v Austrálii i na Zélandu, které byste neměli minout a každé z nich Vám nabídne unikátní zážitek. My ve VIVA travel Vám velmi rádi připravíme celou dovolenou na míru, tak jak si budete přát, ve špičkové kvalitě a s plným servisem před cestou i během dovolené samotné. K tomu přidáme asistenční linku, privátního českého průvodce, osobní rady a tipy pro každou lokalitu.

Austrálie

Uluru

Resort Longtitude 131, který jako jediný Vám nabídne přímý výhled na mystické Uluru (největší monolit světa), a to právě přímo z postele. Tento luxusní resort je postaven v poušti a bydlíte v tzv. luxusních stanech nebo bungalowech s veškerým luxusem. Přes proskleněné stěny sledujete místní rudou poušť, klokany a hlavně Uluru. Na stěnách bude celou atmosféru dotvářet originální aboridžinská malba, v ceně obvykle přesahující deset tisíc dolarů. Samozřejmě je celý pobyt All inclusive, včetně všech originálních a privátních výletů, transferů z letiště apod. Večeřet budete pod hvězdnou oblohou, gurmánské pokrmy Vám budou servírovat ke stolů přímo v poušti, jako hudební kulisa je obvykle živá hudba na didgeridoo, tradiční aboridžinský nástroj. Perličkou je nádherný západ slunce, který zbarví Uluru do ruda. A kolik takový pobyt stojí? Cena začíná na 80.000 Kč za pokoj a noc (all inclusive).

Cairns a tropický deštný prales

Silky Oaks Lodge je resort vystavěný v korunách stromů v srdci jednoho z nejstarších deštných pralesů Daintree. Budete neustále obklopeni bujnou vegetací a přírodou, Váš pokoj bude přímo v korunách stromů! Vstávat budete za zvuků papoušků a roztodivného ptactva, usínat za zvuků pralesa, přičemž prales můžete samozřejmě pozorovat přímo z postele. Pobyt zde je balzám na nervy, zklidníte se, zrelaxujete, samozřejmě nabídka je doplněna o výbornou restauraci, masáže a další aktivity jako jsou procházky s průvodcem v pralese. Za mě osobně je nejhezčí část sousedící řeka Mossman, která protéká pralesem, oblíbené je koupání v této nádherně čisté řece anebo uděláte krásné fotky místních obřích balvanů v řece. Vše dotváří aboridžinské příběhy z tohoto kraje. A pokud Vás zajímá cena, ta začíná „již“ od 20.000 kč za pokoj a noc.

Velký bariérový útes

Bedarra Island Resort leží na privátním ostrůvku na Velkém bariérovém útesu, je to kousek ráje na zemi. Představte si nádherné pláže s bílým pískem, samozřejmě privátní jen s několika hosty, navíc Vás personál lodičkou zaveze na pláž na druhé straně ostrova, kde můžete mít picnic jen sami. Ostrov i pláže jsou lemovány bujnou zelenou vegetací a palmami, moře nabízí skvělé šnorchlování, zahlédnout můžete želvy, papoušky a další zvířenu. Místo jako stvořené k relaxu, samozřejmě opět v programu All inclusive. A jak se na ostrov dostanete? Obvykle hotelovou helikoptérou, kterou ovšem musíte připlatit zvlášť. Orientační cena za tento kousek ráje? Začíná cca na 35.000 kč za pokoj a noc, dle typu pokoje.

Sydney

5* Shangri-la Hotel v Sydney možná není ten nejluxusnější ze všech, ale má zaručeně nejhezčí výhled na ikonický přístav s Operou a mostem Harbour bridge. Můžete si objednat pokoj s přímým výhledem na celý přístav i Operu a doslova z postele můžete pozorovat Opera House ráno když vstáváte nebo její nasvětlení v noci. Vyhlášená je místní restaurace Altitude v 36. patře, ze které jsou opět nádherné výhledy na přístav a Operu. A orientační cena? Ta se hodně liší podle typu pokoje, ale cena za pokoj s plným výhledem na celý přístav je cca od 12.000 kč za pokoj a noc, což se hodně liší dle požadovaných termínů, kdy Silvestrovské datumy jsou samozřejmě vystřelené mnohonásobně výše. Ale kdo by nechtěl sledovat vyhlášený novoroční ohňostroj v Sydney přímo z postele či hotelové restaurace?

Tasmánie

Saffire Freycinet Resort byl dokonce vyhlášený nejlepším boutique hotelem na světě. Resort je zasazen do panenské přírody Tasmánie a leží na okraji vyhlášené zátoky Wineglass bay, která plní svými fotkami cestovatelské časopisy. Zátoka nabízí výhled na okolní hory, krásnou pláž a všudypřítomná australská zvířata, jako jsou klokani, wombati, ježura nebo třeba delfíni. Resort samotný nabízí luxus v moderním pojetí, all inclusive program a k tomu kombinuje přírodní materiály s krásnými výhledy. Cena je obvykle od 47.000 kč za pokoj a noc v programu all inclusive. Levnější a stále velmi stylovou a luxusní alternativou je „vedlejší“ Freycinet Lodge.

6.-9. Nový Zéland

Nový Zéland nabízí nespočet krásných přírodních míst a velmi různorodé ubytování, proto shrnujeme několik málo ukázek ze Zélandu do jednoho odstavce.

Marlborough Lodge, jak samotní majitelé uvádějí, jedná se o malý luxusní hotel, v tradičním elegantním viktoriánském stylu. Celý hotel leží uprostřed vinic a to ne ledajakých! Vinice v oblasti Marlborough patří mezi nejlepší na světě a jsou proslulé svou odrůdou Savignon Blanc. Cena od 25.000 kč za pokoj a noc.

Hermitage Hotel Mt. Cook určitě není ten nejluxusnější, popravdě je to „pouze“ 4* hotel, ale co z něj dělá výjimečný hotel je lokalita. Je to hotel možná s nejlepším výhledem na Zélandu, z postele můžete obdivovat přímý a nerušený výhled na nejvyšší horu Zélandu, Mt. Cook. Hotel je umístěn přímo v srdci jednoho z nejhezčích národních parků Zélandu, obklopen nejvyššími horami Zélandu. V letní sezoně je to krásná podívaná jak se hory pokryté sněhem a ledem zbarvují dle zářícího slunce, k tomu přispěje i panoramatická restaurace.

Solitaire Lodge Rotorua se rozkládá v nerušeném království na břehu jezera Tarawera. Jedná se o luxusní ubytování s nádhernými výhledy na jezero, obědvat můžete na terase s výhledem na jezero, obklopovat Vás bude maorská kultura, v blízkosti se můžete privátně zanořit do termálních pramenů jezera Tarawera. Tento výjimečný pobyt začíná v ceně od 25.000 kč za pokoj a noc.

Queenstown – nemůžeme vynechat zmínku o nejhezčím městě na Zélandu, u krásného jezera, obklopeno horami se skvělou škálou luxusního ubytování, ten výběr je obrovský, jmenujme jen pár: Eichardt’s private hotel, Stoneridge Estate a další. Městečko nabízí obrovskou paletu aktivit v kombinaci s krásnou přírodou. Vyšperkovat vše můžete jedinečným zážitkem v podobě privátního vyhlídkového letu z Queenstownu do NP fjordů a na nejvíce fotogenické místo Zélandu, Milford Sound, kde Vás bude navíc čekat projížďka lodí mezi fjordy, vodopády a lachtany.

