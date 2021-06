Existuje recept na nižší ceny nemovitostí v Česku?

Vývoj cen za uplynulý rok

Meziročně se ceny rezidenčních nemovitostí od vypuknutí pandemie zvýšily v průměru o 10 až 15 % napříč celou ČR. Zvýšení cen bylo dáno především vyšším zájmem o nemovitosti, který byl způsoben jednak zmírněním či úplným zrušením některých faktorů omezujících poskytování hypoték, dále nízkou výší úrokových sazebhypotečních úvěrů a u starších nemovitostí i zrušením daně z nabytí nemovitých věcí. Svou roli hrála jistě i snaha lidí investovat v době krize své peníze do nemovitostí coby bezpečného přístavu, neboť cena nemovitostí dlouhodobě roste, a navíc je lze pronajmout, čímž lze jejich výnos ještě zvýšit. Nabídka nemovitostí na realitním trhu výrazně klesla a prakticky jakákoliv nemovitost na trhu za přiměřenou cenu se rychle prodá.

Vývoj cen v roce 2021

V roce 2021 lze očekávat dalšírůst cen rezidenčních nemovitostí, což jasně dokresluje cenový vývoj v prvních 5 měsících roku. Do ceny novostaveb promluví i neustálézdražovánícenstavebních prací a materiálů (např. dřevo, ocel a polystyren podražily od ledna i o více než 100 %). Ceny starších nemovitostí rostou spolu s cenami novostaveb, byť ne vždy stejným poměrem. Jelikož v roce 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, rostly ceny starších nemovitostí oproti novostavbám o něco rychleji (novostavby byly po dobu 5 let od této daně osvobozeny), avšak letos porostou ceny všech rezidenčních nemovitostí bez ohledu na jejich stáří podobným tempem. A jak se zdá, bude tomu tak i v dalších letech.

Co dál? Zabrzdí růst cen zrychlení stavebních řízení a následná zvýšená výstavba?

Zkrácení doby pro vyřízení stavebního povolení samo o sobě nemůže zbrzdit růst cen. Především si musíme uvědomit, že stavební trh se potýká s omezenou kapacitou pracovních sil, kterou ještě negativně ovlivnily uzavírky hranic v loňském i letošním roce. I za normálního stavu si lze těžko představit, že by se najednou stavělo razantně více tak, aby se trh s novostavbami zahltil a tím pádem došlo k zastavení růstu cen nemovitostí či dokonce jejich poklesu.

Pokud by ale přeci jen někdo vykouzlil hromady pracovníků ve stavebnictví a výstavba by se měla masivně nastartovat, znamenalo by to razantní (násobné) zvýšení poptávky po stavebních materiálech. A jak ukazuje letošní rok, nemusí být na stole vždy jen otázka, za kolik budeme stavební materiály nakupovat, ale jestli vůbec budou. Pandemie ve svém důsledku tak či tak způsobí obecný růst cen zboží, což se projeví v cenách novostaveb bez ohledu na rozsah výstavby.

Existuje cesta, jak udržet ceny novostaveb na současné výši?

Jedna cesta přeci jen existuje a má vícero výhod. Receptem může být zmenšování ploch, které při zvýšené ceně za metr čtvereční udrží absolutní cenu na současné úrovni.

V současné době se většinou staví byty 1+kk o ploše okolo 35 m2, 2+kk 50 až 70 m2 a 3+kk s výměrou 77 až 100 m2. Rodinné domy o dispozici 4+kk pak mají většinou plochu 100 až 120 m2 a 5+kk od 130 do 170 m2. Když uvedené plochy zmenšíme o 15 %, což byl průměrný nárůst cen nemovitostí od vypuknutí pandemie, dostaneme se na plochy, na které jsme byli zvyklí v panelových domech, přičemž jejich dispozice nebyly z pohledu využitelnosti vůbec špatné. Po zmenšení nám vyjdou plochy u 1+kk kolem 30 m2, 2+kk od 42 do 55 m2, 3+kk od 65 do 85 m2 a u rodinných domů pak v případě 4+kk na 85 až 100 m2 a 5+kk od 110 do 145 m2.

Budou to stále plochy, na nichž se dá vymyslet kvalitní dispozice, a přitom budou mít podobnou celkovou cenu jako byty o něco větší před rokem. Další výhody? Nižší nároky na údržbu, nižší provozní náklady (elektřina, topení) a rychlejší úklid. Zmenšování samozřejmě nemůže jít donekonečna, ale jistou vůli máme a dává to logiku z více úhlů pohledu.