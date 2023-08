Evropské poháry: Tři české kluby se v týdnu porvou o postup

Jistotu skupiny jedné ze soutěží má zatím jen Sparta, blízko je ovšem i Slavia a reálné ambice může mít i Plzeň. Třetí předkolo rozehráli všichni tři nad očekávání, odvety jsou na programu už tento týden. Jak si povede Sparta doma v boji o Champions league s Kodaní? Potvrdí Slavia a Plzeň postup na hřištích soupeřů? A jak dopadnou další zápasy? Vsadit si na to můžete s bonusem u Fortuny.

Na Letné mohou nadále snít o Lize mistrů. Sparta si do úterní odvety přivezla z prvního zápasu na hřišti Kodaně slibnou bezbrankovou remízu. Tu zajistil skvělým výkonem zejména nový brankář Peter Vindahl, který vytáhl několik parádních zákroků a udržel tak českého mistra ve hře. Doma ovšem budou muset „rudí“ přitlačit i v útoku, Kodaň i přes remízu v prvním zápase ukázala sílu. Pokud Sparťané v úterý uspějí, čeká je už jen jedna překážka v podobě lepšího z dvojice Raków – Aris Limassol. V případě porážky s Kodaní Letenští sestoupí do boje o Evropskou ligu, v němž by narazili na poraženého z dvojice Dinamo Záhřeb – AEK Atény.

Výrazně blíž podzimu v pohárech je po prvním utkání s Dniprem-1 Slavia. Sešívaní doma Ukrajince přejeli jasně 3:0, přestože více než půl hodinu hráli po vyloučení Ogbua v deseti. Dvěma goly se zaskvěl Ivan Schranz. Výkonem přitom domácí připomněli některá svá evropská představení z minulých let. Na čtvrteční odvetu navíc budou Pražané cestovat do Košic, protože Ukrajinci nemohou kvůli konfliktu na svém území hrát doma. V případě, že Slávisté na Slovensku fatálně nezaváhají, ve 4. předkole opět nebudou cestovat daleko. Los jim přisoudil vítěze dvojzápasu mezi Poznaní a Trnavou.

Třetím českým zástupcem v Evropě zůstává Plzeň. Ta se sice protrápila do třetího předkola Konferenční ligy soubojem s kosovskou Dritou, doma proti maltské Gzire už ale svěřenci trenéra Koubka potvrdili roli jasného favorita a vyhráli 4:0. Odveta na Maltě by tak měla být už jen formalitou. V závěrečném play-off o účast ve skupině by se následně měla Viktoria utkat s vítězem souboje mezi kazachstánským Tobolem Kostanaj a severoirským Derry City.

Zajímavá budou rozluštění také dalších dvojic. Senzací letošní pohárové sezony je zatím Klaksvík z Faerských ostrovů, který už stihl vyřadit Ferencvaros, Hacken a teď bojuje o play-off s norským Molde. A pohádka může pokračovat, v prvním zápase totiž Faeři vyhráli doma 2:1! Ze hry ještě není ani slovenský mistr, Slovan Bratislava však bude v izraelské Haifě dohánět manko z prvního utkání, které doma prohrál 1:2. Vyrovnané souboje o postup lze po prvních duelech čekat i mezi Panathinaikosem a Marseille, Rangers a Ženevou nebo Rakówem a Limassolem. O účastnících play-off se kromě Ligy mistrů rozhodne ve čtvrtek i v Evropské lize a Konferenční lize.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.