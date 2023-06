Evidujte docházku vašich zaměstnanců na autopilota bez zbytečné práce

Nemluvě o chybách a překlepech, které se manuálním zpracováním docházky mohou promítnout až na výplatní pásku zaměstnance.

Autopilot vám ušetří čas i peníze.

V dnešní době je efektivita firmy a zaměstnanců jedním z hlavních prvků, které rozhodují o celkovém zisku či ztrátě. Pokud nemáte přehled o tom, zda vaši zaměstnanci plní to, za co je platíte, nikdy nedokážete optimalizovat svoje náklady. Nikdy nedovedete vaši firmu k růstu. Co s tím?

Evidence firemní docházky za poměrně krátkou dobu prošla razantní proměnou. Nemusíte se tak trápit tím, že ztratíte každý měsíc desítky hodin sledováním dat, počítáním výkonnosti a zatěžováním zaměstnanců, kteří budou muset složitě vyplňovat příchody a odchody.

Továrna, kancelář, home office, práce v terénu? Jednoduše, na jedno kliknutí.

Dochází vaši zaměstnanci pravidelně na pracoviště? Stačí umístit docházkový terminál a využívat jednoduché přihlášení a odhlášení pomocí čipu, karty, nálepky nebo otisku prstu. Pokud nechcete utrácet za terminál, stačí jakékoliv zařízení s internetovým prohlížečem. Díky tomu se mohou pracovníci jednoduše přihlašovat i mimo kancelář nebo při cestě za zákazníkem.

Žádná složitá infrastruktura či aplikace. Kontrola jednoduše z internetového prohlížeče.

Díky online přístupu můžete sledovat přítomnost a docházku vašich pracovníků ať už jste v kanceláři, na cestách nebo z pohodlí domova. Máte více poboček a mnoho pracovníků v různých lokalitách? S iTA budete mít vždy o všech přehled z každého vašeho zařízení (PC, mobil, tablet), bez složité infrastruktury.

Nemusíte se o nic starat. Vše nastavíme a předáme hotový systém.

Nastavení systému firemní docházky je velmi jednoduchý proces. Přijedeme, vše nastavíme a případně namontujeme terminály. Vysvětlíme vám fungování a vy tak dostanete do ruky hotový systém s plně automatizovanou docházkou.

Pro vás? Na rok zdarma!

Chcete svoji firmu posouvat dále? Chcete zvyšovat efektivitu a zisky firmy? Stále ovšem váháte, zda máte investovat do docházkového systému? To nyní již řešit nemusíte. Nyní vám nabízíme roční testování plné verze zdarma. Bez závazků, zadávání platebních karet a jiných kliček. Naší službě věříme a nabízíme tak největší záruku kvality, jakou můžeme.

https://www.firemnidochazka.cz/vyzkouset-zdarma

Naše společnost působí na českém trhu již od roku 1991. Jsme tradiční českou firmou působící v oblasti jednotného času, informačních a docházkových systémů. Více než 30 let se zabýváme vývojem, výrobou a prodejem pro český i zahraniční trh. Produkty splňují nejnáročnější kritéria na kvalitu. Vlastní vývojový tým nám pomáhá držet krok nejen s nejnovějšími trendy při vývoji nových zařízení, ale také určovat směr dalšího vývoje na trhu.

Již 1 460+ firem využívá roční licenci docházkového systému zdarma. Přidejte se i vy.