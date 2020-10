Eradikace Helicobacter Pylori přírodní léčbou

Jak Helicobacter Pylori odhalit?

Mezi nejčastější příznaky infekce touto bakterií patří bolest břicha, křeče v břišní oblasti, pálení žáhy, nadýmání či špatné trávení. U některých postižených pacientů se infekce neprojeví nijak – alespoň v začátku. Samotná přítomnost bakterie problematická není, problém nastává ve chvíli, kdy se Helicobacter Pylori v žaludku přemnoží. Potíže se mohou rozvinout až do gastritidy či žaludečních vředů, které je nutné okamžitě léčit. Pokud se proto u vás objevují výše zmíněné příznaky dlouhodobě, případně dojde k jejich výraznému zhoršení, neváhejte s návštěvou lékaře.

Diagnostika Helicobacter Pylori

Nejúčinnější způsob, jak infekci bakterií Helicobacter Pylori zjistit, je návštěva gastroenterologa, který provede gastroskopii. Při ní lékař pomocí hadičky zavedené do trávicího traktu zjistí, jak prostředí v žaludku vypadá a dokáže tak také odhalit existenci žaludečních vředů. V současné době existují ale i domácí testy na odhalení přítomnosti bakterie v žaludku. Jsou vysoce spolehlivé a jejich velkou výhodou je především rychlost – výsledky vám nabídnou již do 10 minut. V některých případech může být velmi důležité odhalit infekci ještě na jejím začátku a tyto testy vám tak pomohou začít s léčbou co nejdříve. Nejdůležitější je ale prevence a je proto dobré vědět, jaké má Helicobacter Pylori příznaky.

Jak se Helicobacter Pylori léči?

Při léčbě Helicobacter Pylori se nejčastěji podává dvojkombinace léků, které mají antibiotické účinky, a spolu s nimi užívá pacient také inhibitor protonové pumpy. Ten blokuje tvorbu žaludečních šťáv a léčbu výrazně urychluje. Antibiotika jsou předepisována na týden, inhibitor protonové pumpy se většinou užívá alespoň 14 dní. Nevýhodou této léčby Helicobacter Pylori jsou vedlejší účinky, které užívání antibiotik má. Antibiotika navíc představují pro lidský organismus nemalou zátěž a vzhledem k tomu, jak často je lékaři předepisují, existuje také riziko vytvoření odolnosti vůči těmto lékům. Ty pak v dalších případech mohou ztrácet na účinnosti.

Jak léčit Helicobacter Pylori s pomocí přírody?

Existuje mnoho potravin, rostlin či koření, které vám při léčbě této nepříjemné infekce mohou pomoci. Acidofilní mléko obsahuje prospěšné živé bakterie a vitamíny skupiny B, které v žaludku působí antimikrobiálně. Brokolice obsahuje sulforafan, který je považován za nejúčinnější přírodní látku pro boj s bakterií Helicobacter Pylori. Všeobecně se také doporučuje zvýšit konzumaci toho, co pomáhá nastolit zdravé žaludeční prostředí. Černý kmín má antibakteriální a protizánětlivé účinky a je doporučován i při mnoha jiných žaludečních potížích. Během léčby infekce bakterií Helicobacter Pylori se také nedoporučuje konzumovat jídla, která by mohla žaludek výrazně podráždit.

Chioská masticha - účinný přírodní pomocník

Chioská masticha je pryskyřice z keře řečíku lentišku, jejíž příznivé účinky na lidské zdraví jsou známé již od starověkého Říma. Masticha je vhodným doplňkem stravy nejen při léčbě Helicobacter Pylori, ale i mnoha dalších onemocnění, jako je Crohnova nemoc, žaludeční a dvanáctníkové vředy nebo zánět žaludku. Díky tomu, že účinně stimuluje činnost tlustého střeva, působí antisepticky, antimykoticky a antibakteriálně, je Chioská masticha vhodná i při potížích, jako jsou pálení žáhy či vysoký cholesterol.