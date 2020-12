EPALE nabízí zajímavé kurzy lektorských dovedností

Také dospělí lidé, kteří už dávno odrostli školním lavicím, dnes k získání nového místa, udržení stávajícího, lepší kvalifikaci či pro rozšíření svých obzorů navštěvují nejrůznější kurzy, školení, večerní školy, jazykové školy nebo se vzdělávají všemožnými dalšími způsoby. Proto je zapotřebí, aby se i dospělí, kteří nemají pedagogické vzdělání, naučili takto pracovat s jinými dospělými – a bude to potřeba čím dál víc.

Co je EPALE?

Platforma EPALE, v překladu Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (The Electronical Platform for Adult Learning in Europe) zastřešuje nejrůznější aktivity související se vzděláváním dospělých lidí. V Česku pracuje spolu s Domem zahraniční spolupráce (DZS), příspěvkovou organizací ministerstva školství, zaměřenou především na mezinárodní vzdělávání. Společně také připravili bezplatné kurzy k lepšímu zvládání lektorské úlohy.

Minimum pro začínající lektory

V současné nejisté době, poznamenané pandemií, vychází EPALE vstříc zájemcům o výuku přes počítač. V letošním roce připravila dvě série přednášek, které je možné zhlédnout zdarma na internetu a které pomáhají začínajícím i mírně pokročilým lektorům s tím, aby se naučili přednášet a prezentovat dospělým lidem. První kurz Lektorské minimum I je zacílen především na lektory-začátečníky a bere ohled i na takové, kteří jsou pouze lektory příležitostnými, poskytují jen občas nějaká školení. „Celkem překvapeně jsme totiž zjistili, že nic takového, otevřeného a zadarmo, není na českém internetu k dispozici,“ říká jeden z tvůrců Braňo Frk. „Tak jsme se ho rozhodli vytvořit sami.“ Kurz obsahuje celkem 28 edukačních videí a zabere přibližně osm hodin – je ovšem pouze na zájemci, zda se rozhodne absolvovat všechny nebo pouze ty, které jsou z oblasti jeho zájmu. Je rovněž možné obracet se online na jednotlivé lektory. Kurz jej možné absolvovat i na mobilních zařízeních. Po zvládnutí závěrečného testu obdrží studenti certifikát.

Pokračovací a zábavné kurzy

Kurz Lektorské dovednosti II přímo navazuje na ten pro začátečníky a jeho cílem je naučit mírně pokročilé lektory učit dospělé efektivně i zábavně. Účastníci kurzu se naučí sestavit vzdělávací akci, kombinující prezenční i distanční formy výuky. Zjistí také například, jak připravit jednoduchý online kurz s využitím herních prvků, kdy účastníci sbírají body a soutěží. „Dospělí lidé si hrají rádi a rádi také sbírají různé odměny,“ říká k jejich zapojení do výuky dospělých Braňo Frk a dodává: „Statistiky navíc celkem překvapivě ukazují, že nejvášnivějšími hráči na tabletech jsou dospělé ženy. A nesmíme zapomenout, že v dnešní dospělé generaci je už mnoho lidí, kteří vyrostli při hraní počítačových her.“ S konkrétními dotazy se zájemci mohou obracet na odborníky, kteří jim poradí v tzv. Lektorské laboratoři. Kurz obsahuje celkem 20 edukačních videí a jeho absolvování trvá zhruba osm hodin. I zde je možné získat certifikát po absolvování testu.

Přednášky a další informace najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce https://www.dzs.cz/program/epale

Stránky EPALE

Mnoho zajímavých podnětů najdete i na internetových stránkách EPALE https://ec.europa.eu/epale/cs. Dozvíte se tu nejnovější události patřící do široké oblasti vzdělávání dospělých, o tom, jak vzdělávací organizace reagují na současnou pandemii, jak se jejím následkem mění formy výuky a další. Atraktivní téma rozebírá v poslední době například článek Umělá inteligence otevírá černou skříňku učení. Patří sem i mnoho zajímavých rozhovorů – například s filmařem Tomášem Kepkou, který pořádá online kurzy, jež umožňují každému amatérskému zájemci nahlédnout hlouběji do zákonitostí natáčení filmů a fotografování.

Pod položkou Zdroje pak najdete upozornění a odkazy na nejrůznější zajímavé články, knihy či odborné práce v češtině i jiných jazycích, které se z nějaké stránky zabývají vzděláváním dospělých. Populárně odborné články například přiblíží, jak a v čem funguje mozek dospělého člověka jinak než u mladého studenta, a kurzy proto musí mít poněkud odlišnou podobu – a jakou. Máte tu i možnost zapojit se do nejrůznějších diskusí. Oblast vzdělávání dospělých je nekonečně široká a každý si v ní najde to své!