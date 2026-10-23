Energie v netradiční podobě. Twiggy vyvinula pro Lidl energy tyčinku

Komerční sdělení

Energie v netradiční podobě. Twiggy vyvinula pro Lidl energy tyčinku | foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Energy produkty nemusí mít podobu klasického nápoje nebo tradiční tyčinky. Společnost Twiggy, specialista na vývoj a výrobu privátních značek, přichází s novinkou, která ukazuje, že i produkt vyvinutý pro obchodní řetězec může nabídnout neobvyklý koncept.

Pro Lidl vyvinula ovocno-cereální energy tyčinku Crownfield Energy Bar. Produkt v praktickém 35gramovém balení obsahuje 60 mg kofeinu a 350 mg taurinu. Pro zákazníky je novinka dostupná exkluzivně v prodejnách Lidl.

Nová tyčinka vznikla jako výsledek spolupráce založené na odvaze hledat nové cesty, rychlé spolupráci a společné důvěře v netradiční produkt. Cílem bylo posunout kategorii energy produktů do nové podoby a nabídnout zákazníkům něco, co zaujme nejen svým složením, ale také formátem a způsobem konzumace. Právě netradiční forma, praktické balení a exkluzivní dostupnost v Lidlu jsou hlavními prvky, které mají novinku odlišit od běžné nabídky.

„Privátní značka nemusí hrát na jistotu. Crownfield Energy Bar je toho důkazem. Vzali jsme výrazný chuťový svět energy drinků a přenesli ho do tyčinky, kterou na regálu jen těžko přehlédnete. Podobné projekty vznikají, když se potká odvaha přijít s neobvyklým nápadem, rychlost vývoje a partner, který mu dá důvěru. Právě díky této spolupráci jsme společně s Lidlem dostali nový koncept od prvního nápadu až do prodejen po celé České republice,“ říká Michal Meisl, CEO společnosti Twiggy.

Jen nápad nestačí

Za produktem přitom nestojí pouze samotný nápad. Twiggy se podílela na jeho vývoji i výrobě a projekt tak představuje ukázku schopnosti převést nový koncept od prvotní myšlenky až do reálného produktu v regálu. Právě tato schopnost je pro výrobce privátních značek stále důležitější. Obchodní řetězce hledají produkty, které dokážou oslovit zákazníky, odlišit nabídku a zároveň reagovat na aktuální spotřebitelské trendy.

„Klíčovým pilířem naší strategie je neustálý přísun inovativních novinek pro naše zákazníky, kterým chceme i nadále nabízet jen to nejlepší. Tento přístup nám umožňuje nejen pružně reagovat na trendy, ale také upevňovat naši vedoucí pozici na trhu. Právě úzká spolupráce s našimi dodavateli hraje při takovýchto projektech klíčovou roli,“ říká senior nákupčí společnosti Lidl Denis Kupr.

Crownfield Energy Bar má praktické 35gramové balení, které je vhodné pro chvíle, kdy člověk potřebuje rychlou dávku energie během dne – například při práci, cestování, sportu nebo mezi jednotlivými aktivitami. Kombinace ovocno-cereální tyčinky zároveň přináší odlišný formát oproti klasickým energy produktům.

Reference hrají prim

Pro Twiggy je spolupráce s Lidlem zároveň významnou referencí. Projekt ukazuje, že výrobce privátních značek nemusí pouze realizovat již hotové zadání, ale může být partnerem při hledání nových produktových konceptů. Od vývoje přes výrobu až po celorepublikové uvedení tak vzniká produkt, který má potenciál oslovit koncového zákazníka a současně potvrdit vývojové a výrobní kompetence jeho dodavatele.

Twiggy chce netradiční energy tyčinkou ukázat, že je výrobce, který dokáže přicházet s neobvyklými koncepty a proměnit je v produkt dostupný zákazníkům v celé republice.

Právě schopnost spojit kreativní produktový nápad s jeho skutečnou realizací může být jednou z cest, jak se budou privátní značky v budoucnu dále rozvíjet. Zákazník totiž nemusí u privátní značky hledat pouze výhodnou cenu. Stále větší roli může hrát také originalita, zajímavý formát a schopnost nabídnout něco, co v regálu upoutá pozornost.

„Chceme, aby si obchodní partneři spojovali Twiggy nejen se spolehlivou výrobou, ale také s odvahou hledat nové kategorie a formáty. Právě na podobných projektech chceme dlouhodobě stavět,“ uzavírá Michal Meisl.

Crownfield Energy Bar je nyní k dispozici exkluzivně v prodejnách Lidl. Novinka tak představuje nejen rozšíření nabídky energy produktů, ale také konkrétní ukázku toho, jak může spolupráce mezi obchodním řetězcem a výrobcem privátních značek vést k produktu, který se od běžné nabídky výrazně odlišuje.

Energie v netradiční podobě. Twiggy vyvinula pro Lidl energy tyčinku

O společnosti Twiggy

Twiggy je český výrobce snack a funkčních produktů s více než 30 lety zkušeností v potravinářském průmyslu. Specializuje se na vývoj a výrobu tyčinek, müsli, snacků a dalších produktů pro vlastní značku i privátní značky obchodních partnerů. Díky vlastnímu vývoji a výrobě dokáže převést produktový koncept od nápadu až po finální výrobek. Produkty Twiggy míří na trhy ve více než 30 zemích světa.

Twiggy je součástí české investiční skupiny JCHS, majitelů Zdeňka Šoustala a Juliuse Chaloupky.

Nejčtenější

Zateplete půdu prémiovým materiálem svépomocí

Komerční sdělení
Zateplení půdy sypanou celulózovou izolací Wolfinger

Studená půda dokáže za topnou sezónu spolykat tisíce korun navíc. Zateplit ji přitom zvládnete sami, bez pomoci firmy, strojů a zkušeností. Stačí sypaná celulózová izolace, jakou u nás nabízí třeba...

Cestující z Ostravy-Jihu se konečně dočkají nových tramvají

Komerční sdělení
Aktuálně nejnovější vůz vozového parku DPO

Dopravní podnik Ostrava (DPO) podepsal smlouvu na dodávku až 25 velkokapacitních klimatizovaných tramvají. Dodavatelem tramvají je společnost Škoda Group, která podala vítěznou nabídku. Hodnota...

Proměna brownfieldu v Ústí nad Labem na Transformační centrum začala

Komerční sdělení
Vizualizace Transformačního centra Ústeckého kraje (TCUK)

Ústecký kraj zahájil jednu ze svých nejvýznamnějších investic. Ve čtvrtek 8. října slavnostně předal zhotoviteli areál bývalé střední školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem, který se během...

Než vytáhnete kabát, otevřete šuplík s prádlem

Komerční sdělení
Než vytáhnete kabát, otevřete šuplík s prádlem

Šortky jste uklidila, svetry vytáhla ze skříně a na věšáku na vás čeká kabát. Podzimní obměnu si ale zaslouží hlavně vrstva, kterou nikdo nevidí. Ukážeme vám, jak za jedno odpoledne proměníte šuplík...

Jak se vyhnout EET? Existuje legální cesta. Ale nemusí být nejlevnější

Komerční sdělení
Jak se vyhnout EET? Existuje legální cesta. Ale nemusí být nejlevnější

Nechcete od roku 2027 evidovat tržby a hledáte způsob, jak se nové povinnosti vyhnout? Pro některé drobné podnikatele existuje možnost EET OFF. Stačí splnit několik podmínek a počítat s pevnou...

Merz: Více peněz pro Brusel jen za podmínky snižování byrokracie

Komerční sdělení
Německý kancléř Friedrich Merz hovoří s novináři při příjezdu do budovy...

Šéf německé vlády Friedrich Merz je znepokojen nedostatečným pokrokem v konkurenceschopnosti. Omezování regulace se na pracovní úrovni Evropské komise podle něj opět rozpadá na kousky, píše web...

23. října 2026

Na obrazovky JOJ Svet míří unikátní dokumentární série WILD RETURN

Komerční sdělení

WILD RETURN je ambiciózní slovenská přírodopisná dokumentární série z dílny NUNEZ NFE, která vzniká v rukách talentovaného režiséra Roba Bošely a slovenského tvůrčího štábu a svým rozsahem, obrazovým...

23. října 2026

POLITICO: 21 věcí, které jsme se dozvěděli na summitu lídrů EU

Komerční sdělení
Předseda Evropské rady Antonio Costa (vlevo), předsedkyně Evropské komise...

Od rozpočtu a migrace až po příšerný zápach v tiskové místnosti – zde je přehled od kolegů ze serveru POLITICO z říjnového zasedání Evropské rady.

23. října 2026

Energie v netradiční podobě. Twiggy vyvinula pro Lidl energy tyčinku

Komerční sdělení
Energie v netradiční podobě. Twiggy vyvinula pro Lidl energy tyčinku

Energy produkty nemusí mít podobu klasického nápoje nebo tradiční tyčinky. Společnost Twiggy, specialista na vývoj a výrobu privátních značek, přichází s novinkou, která ukazuje, že i produkt...

23. října 2026

Realitní projekt roku vstupuje do nové éry. Představuje identitu inspirovanou bauhausem, spojení s brandem Adresa i trofeje z UMPRUM

Realitní projekt roku

Tradiční soutěžní přehlídka rezidenčního developmentu Realitní projekt roku slaví plnoletost ve velkém stylu. V rámci svého 18. ročníku prochází nejvýraznější proměnou za poslední roky: představuje...

22. října 2026  14:52

Makléř podniká za sebe. Silnější zázemí může mít společné

Komerční sdělení
Realitní Komora

Vlastní značka, vlastní klienti, vlastní odpovědnost. Samostatnost patří k realitní profesi, stejně jako potřeba sledovat změny a mít s kým sdílet zkušenosti. Realitní komora ČR propojuje makléře a...

22. října 2026  9:56

BYD v Ostravě roste. Navštivte náš showroom na Rudné

Komerční sdělení

Po úspěšném startu ve Forum Nová Karolina jsme se přesunuli na adresu Rudná 1118, Ostrava Vítkovice. A jak se ukazuje, byl to krok správným směrem. Návštěvnost našeho showroomu i prodeje vozů BYD...

22. října 2026

Jak se vyhnout EET? Existuje legální cesta. Ale nemusí být nejlevnější

Komerční sdělení
Jak se vyhnout EET? Existuje legální cesta. Ale nemusí být nejlevnější

Nechcete od roku 2027 evidovat tržby a hledáte způsob, jak se nové povinnosti vyhnout? Pro některé drobné podnikatele existuje možnost EET OFF. Stačí splnit několik podmínek a počítat s pevnou...

22. října 2026

Podbořany mají nové hřiště. Ústecký kraj investoval téměř 10 milionů

Komerční sdělení
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková a ředitel školy Jiří...

Ústecký kraj dokončil modernizaci školního hřiště v areálu Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany. Nové sportoviště bylo slavnostně otevřeno za účasti zástupců kraje, města Podbořany a okolních...

22. října 2026

Dům ve svahu měl být bungalov. Nakonec rozhodly terén i základy

Komerční sdělení

Rodinný dům ve Vojicích ukazuje, jak se vypořádat se svažitým pozemkem a skloubit požadavky na bydlení s technickým řešením stavby. Zdivo z pórobetonu Ytong, základová deska na pěnovém skle i vysoký...

22. října 2026

Medaile na Olympiádu dětí a mládeže vyrobili studenti v Oselcích

Komerční sdělení
Medaile na Olympiádu dětí a mládeže vyrobili studenti v Oselcích

Unikátní medaile pro Zimní olympiádu dětí a mládeže, kterou v lednu 2027 hostí Plzeňský kraj, vznikaly pod rukama studentů krajské školy v Oselcích.

21. října 2026

Než vytáhnete kabát, otevřete šuplík s prádlem

Komerční sdělení
Než vytáhnete kabát, otevřete šuplík s prádlem

Šortky jste uklidila, svetry vytáhla ze skříně a na věšáku na vás čeká kabát. Podzimní obměnu si ale zaslouží hlavně vrstva, kterou nikdo nevidí. Ukážeme vám, jak za jedno odpoledne proměníte šuplík...

21. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×