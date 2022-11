Energie nedojde nikomu. Díky Sev.en for Bikers přibývá dobíjecích míst

Do konce tohoto roku by navíc mohlo být už 120 zelenobílých nabíječek. Tím ale plány na rozšiřování nekončí, další nabíječky by měly přibývat během příštího roku. Díky tomu bude opět snazší poznávat Česko ze sedla elektrokola.

Na interaktivní mapě projektu Sev.en Energy for Bikers na stránkách 74b.cz svítí už více než osm desítek špendlíků označujících místa pro dobití elektrokol. Milovníci elektrocyklistiky si díky tomu mohou ještě z domova naplánovat výlet tak, aby během výletu nedošla energie jejich kolům, ani jim samotným. Nabíječky jsou totiž vždy poblíž hotelů, restaurací nebo informačních center, není tak třeba mít obavy vzít s sebou ani děti nebo prarodiče.

Vydat se mohou například na Krušnohorskou magistrálu, která nabídne jak cesty malebnými údolími, tak i výšlapy po hřebenech Krušných hor. Sev.en Energy for Bikers letos završí již třetí sezónu, během které se rozrostla už i na turisty oblíbenou Šumavu, během loňského roku navíc zmodernizovala starší stanice.

Všechny nabíječky, které jsou už v pěti krajích – Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském, Pardubickém a Jihočeském– tak nabízí kompatibilitu s drtivou většinou dnes prodávaných typů kol. Není tudíž potřeba vozit ani těžké nabíječky, ani kabely. Ty si totiž jednoduše vypůjčíte od obsluhy jednotlivých stanic. Sev.en Energy for Bikers nicméně myslí i na ty, kteří by náhodou nemohli využít ani jedno z nabízených rozhraní – pro ty jsou určeny dvě klasické 230V zásuvky. V takovém případě si ovšem nesmí cyklisté zapomenout přibalit do batohu svůj kabel…

A jaké jsou plány Sev.en Energy for Bikers pro zbytek letošního roku? Zimní spánek to zcela jistě není. Už během sezóny bylo postupně nainstalováno několik desítek nových stanic a práce na rozšiřování sítě budou pokračovat i během zimních měsíců, aby na jaře bylo vše připraveno. Nové nabíječky by se měly objevit například podél Stezky železné opony a na již zmíněné Šumavě, které mezi milovníky cyklistiky patří k velice oblíbeným místům.

Na konci roku by se tak mapa nabíječek mohla rozrůst až na 120 míst, což už slibuje slušnou porci kilometrů. Ambice projektu tím nicméně nekončí a už teď se připravují plány na příští rok. A to nejen jak ještě lépe spojit stávající síť, ale také jak přivést energii pro bikery na zcela nová místa.

Jak se Sev.en Energy for Bikers rozrůstá, sledujte nejen na stránkách 74b.cz, ale také na facebookovém a instagramovém profilu Nabíjíme elektrokola. Tam se totiž kromě aktuálních informací dozvíte i tipy, jak se o své elektrokolo nejlépe starat, i další zajímavosti, včetně tipů na výlety nebo zajímavá místa v okolí nabíjecích stanic, která by cyklisté rozhodně neměli minout..