Eligin pomáhá posilovat imunitu i proti respiračním infekcím

Společnost Kitl sídlí v Jablonci nad Nisou. Během deseti let své existence uvedla na český trh řady medicinálních sirupů, vín i medoviny. Zpracovává ty nejkvalitnější suroviny a snaží se o co nejzdravější složení svých výrobků. Do vybraných sirupů pěstuje a zpracovává byliny v BIO kvalitě. Díky mnohaleté spolupráci s odborníky z Výzkumného ústavu potravinářského Praha se technologové společnosti Kitl zapojili do vývoje výrobku na bázi zázvoru. Registrován je jako doplněk stravy.





