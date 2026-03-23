Elektroodpad patří k nejrychleji rostoucím druhům odpadu na světě

Komerční sdělení
Elektroodpad rychle roste a jeho dopady na vodu se podceňují. Nesprávná likvidace elektroodpadu může přitom ohrožovat zdraví lidí. Třiďte elektroodpad do červených kontejnerů ASEKOL a ochraňte vodu, přírodu i své okolí.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: ASEKOL

Elektroodpad a skrytá spotřeba vody

Elektroodpad patří k nejrychleji rostoucím druhům odpadu a zároveň k nejvíce „podceňovaným“ z hlediska dopadů na vodu. Vody se totiž netýká jen provoz zařízení na zpracování elektroodpadu (ten je často téměř nulový – dle zavedené technologie), ale hlavně výroba nových elektrospotřebičů: těžba kovů, chemické procesy, výroba čipů a displejů i energie potřebná pro provoz továren. Tato „skrytá spotřeba vody“ (tzv. virtuální voda) je rozprostřená po celém světě a často bohužel dopadá na regiony, kde je vody málo. Neodborná likvidace elektroodpadu pak může vodu znečistit toxickými látkami a ohrozit zdraví lidí žijících v blízkosti neformálních skládek a dílen tak, jako je tomu v čínském Guyiu nebo ghanském městě Accra, kde vznikla asi největší skládka (nejen) elektroodpadu na světě.

Skrytá spotřeba vody a proč je u elektroniky tak významná

„Skrytá spotřeba vody“ (tzv. virtuální voda) označuje vodu spotřebovanou v celém dodavatelském řetězci produktu – od surovin a polotovarů až po finální montáž. V rámcích metodiky vodní stopy se často rozlišuje voda „odebraná a spotřebovaná“ (např. z řek, nádrží či podzemních zdrojů) a také voda „spojená se znečištěním“ (kolik čisté vody by bylo potřeba na naředění odpadních vod na zákonné limity). U elektroniky je skrytá voda velmi vysoká hlavně proto, že výroba čipů a displejů je materiálově i procesně náročná a vyžaduje vodu i chemikálie v mnoha krocích a velká část dopadu se odehrává „skrytě“ – v dolech, hutích, chemických provozech a průmyslových klastrech, často v regionech, kde je voda kritickou surovinou.

Zvlášť citlivé je propojení s těžbou a zpracováním kovů pro dnes tak potřebné baterie. Například růst poptávky po lithiu pro elektrifikaci (baterie v mobilech, noteboocích, ale i elektromobilitě) zvyšuje tlak na vodní zdroje v suchých oblastech And (tzv. lithium triangle). Studie mapující lithium v Latinské Americe ukazuje, že technologické a cirkulární scénáře mohou do poloviny století významně snížit environmentální zátěž – včetně úspor vody v řádu stovek až tisíců milionů m³. Současně ale výzkum i praxe upozorňují na sociálně‑environmentální napětí kolem těžby na solných pláních, například v Salar de Atacama v Chile, kde je voda klíčovým a konfliktním zdrojem.

Kolik vody „stojí“ výroba běžné elektroniky a kolik vody ušetří recyklace

Číselné odhady se v literatuře liší, protože různé studie zahrnují různé části řetězce (jen přímou vodu v továrně vs. celé dodavatelské řetězce včetně „vody na znečištění“) a používají odlišné metodiky. Například u smartphonu literatura uvádí asi 12 760 l vody a u notebooku 191 000 l vody. A jakému množství spotřebované vody naopak předejdeme recyklací elektroodpadu? Podle environmentálního vyúčtování systému sběru a recyklace elektroodpadu ASEKOL se v roce 2025 zpracovalo 71,2 tisíce tun elektroodpadu – to je zhruba 8–10 plně naložených kamionů denně – a díky tomu se ušetřilo 2 952 130 m³ vody, tedy přibližně roční spotřeba stotisícového města. Poděkování tedy patří všem občanům, kteří vysloužilá elektrozařízení odevzdávají a takových je naštěstí už většina. Sběrných míst má ASEKOL v Česku tisíce a je velmi jednoduché si je najít například na webu Odkaz.

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.