Elektronická evidence skladu vám ulehčí inventury i práci se zbožím

Ruku na srdce – jak vedete svoji skladovou evidenci nyní? Papírově, nebo elektronicky? Elektronická evidence skladu vám ušetří starosti, čas i peníze. Chápeme, že někdo chce mít vše na papíře, pěkně postaru „černé na bílém“, ale vést skladovou evidenci elektronicky má nespočet výhod.

Zájem o vaše zboží roste a sklad nestíhá? Děsí vás inventury?

Už v úvodu jsme vám položili několik otázek. Nyní to ale vezmeme trochu více zeširoka, aby bylo patrné, v čem vám může elektronická evidence skladu pomoci.

Máte e-shop, zájem o vaše zboží raketově roste a sklad nestíhá?

Děsí vás pravidelné inventury? Chcete je zrychlit?

Máte pocit, že se vám ve firmě ztrácí spotřební materiál?

Rádi byste svůj kamenný obchod propojili s e-shopem, ale máte strach?

Řešíte často vratky zboží?

Stává se vám častěji, než byste si představovali, že si nevšimnete, že máte vyprodané zboží?

Nemáte jednoznačně identifikované produkty, a tak musíte ve skladu zaměstnávat zbožíznalce?

Hlásí se vám brigádníci, ale nemůžete je přijímat, protože jen zaškolování by trvalo věčnost?

Chcete vědět, kde a v jakém množství vám právě „leží“ vaše zboží?

Chcete mít přehled o tom, kde se pohybuje vaše zboží?

Ano? V tom případě je nejvyšší čas sjednat si ve skladu pořádek. Systém skladové evidence je aplikace, která vám velmi jednoduše poskytne aktuální přehled o skladových zásobách i pohybu zboží. Samozřejmě můžete namítat, že takový přehled můžete mít i v případě, že si vše zapisujete do excelových tabulek, ale dovolte nám, abychom pokračovali.

V čem je elektronická evidence skladu lepší než excelová tabulka?

Elektronická evidence skladu, ideálně na míru tak, jak vám ji zpracuje specialista na aplikace pro firmy ELINKX a. s., má jednu zásadní výhodu – lze ji dále propojit s celým firemním systémem. To znamená, že si bude skvěle rozumět mimo jiné s fakturačními systémy a s e-shopem. Dokonalá integrace v rámci systému je k nezaplacení. Jakmile obraty účtů sedí s obraty na skladech a vše dokonale ladí – je to pohled, nad kterým zaplesá srdce nejednoho CEO.

Vaše firma také jistě ocení propojení se čtečkami čárových kódů, které mají v ruce skladníci, vaši zaměstnanci na pobočce, v depu či jinde. I díky tomu budete mít s elektronickou skladovou evidencí dokonalý přehled o tom, kde se právě nachází vaše zboží. Do skladové karty v elektronické evidenci lze kromě základních informací přidat například i fotku produktu, aby se mohli zaměstnanci ve skladu (a nejen oni) lépe zorientovat.

Elektronická evidence skladu vám pomůže řídit efektivně celý sklad

Chcete řídit svůj sklad efektivně a vždy vědět, „kde co je“? Zavedení elektronické evidence a jednoznačné identifikace zboží je tou nejlepší cestou. Partnerem na každém kroku by vám ale měl být vhodný systém, přes který budete sklad obsluhovat. Mít k ruce intuitivní přehledný systém má hned několik výhod. Jednak se tím při náboru nebudete muset omezovat pouze na zbožíznalce, budete moct zaměstnávat i brigádníky, a jednak také eliminujete přešlapy, které chtě nechtě vaši zaměstnanci při běžném provozu nadělají. Když takto snížíte počet vratek zboží na minimum, můžete se těšit i na lepší obchodní výsledky.

Hned v úvodu jsme se ptali, jestli plánujete propojit kamenný obchod s e-shopem. Právě to totiž většinu podnikatelů vede k zavedení elektronické evidence skladu. Zorientovat se ve dvou „světech“, fungovat najednou v kamenném obchodě a online a mít stále přehled o tom, co je skladem, je pro běžného smrtelníka zkrátka nemožné.

Elektronická evidence skladu je nezbytnou výbavou ve světě e-commerce

Pokud se rozhodnete pustit do pro vás zatím neznámých vod e-commerce, což je v dnešní digitální době logické, věřte, že elektronická evidence skladu se postará o to, aby vše v budoucnu běželo jako dva dobře sehrané stroje. Stav zboží v e-shopu bude vždy odpovídat reálnému stavu.

Vedení skladové evidence je stejnou nutností jako vedení účetnictví. Troufáme si tvrdit, že přehledně vedená skladová evidence má přímý vliv na fungování společnosti. Minimálně si to myslí i naši zákonodárci. Podle zákona o účetnictví má firma vedoucí účetnictví povinnost vést i přehled o stavu aktiv a pasiv, tedy majetku a závazků. Ale po tom, co jsme si řekli výše, je jasné, že zákonná povinnost je jen jednou z okolností, které vás mohou vést k tomu, že je nejvyšší čas udělat si ve skladu „pořádek“. Elektronická evidence skladu vnese do chodu vaší společnosti řád, ze kterého budete těžit vy, vaši zaměstnanci, obchodní partneři i zákazníci.

ELINKX, specialista na aplikace pro firmy, vám připraví skladovou evidenci na míru

Hledáte aplikaci, se kterou budete moct monitorovat sklad i ve své firmě? Firma ELINKX a. s. vám nabízí elegantní řešení pro řízení skladu, které zahrnuje evidenci zboží pomocí čtečky čárového kódu, velkou škálu logistických operací, elektronickou komunikaci s přepravci a v neposlední řadě i již několikrát zmíněnou inventuru skladu. ELINKX ve své praxi staví na dlouholetých zkušenost s vývojem moderních aplikací pro firmy. Spolupráce s ELINKX je vždy postavena na osobním přístupu a důvěře. O své klienty se stará jak při implementaci aplikace, tak při „ostrém“ provozu.

Elektronická evidence skladu vám ulehčí práci

Chcete mít ve zboží pořádek? Řiďte svůj sklad elektronicky.