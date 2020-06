Elektromobily se v Evropě nerozjedou bez chytrého dobíjení

V roce 2050 by mohlo podle různých modelů na Zemi žít již 9,5 až 10,5 miliardy obyvatel. Spolu s vyšším zalidněním a hospodářským rozvojem stoupají i emise oxidu uhličitého, jemuž se připisuje zásadní podíl na klimatických změnách. Jen pro srovnání – v roce 2015 lidstvo do atmosféry vypustilo kolem 32 milionů tun tohoto plynu, před 40 lety to byla zhruba polovina. Velkou měrou se na tom podílí právě doprava, podle některých zdrojů až ze 70 procent.

Evropská unie proto letos v březnu přijala dohodu New Green Deal, v rámci které chce během této dekády zredukovat emise CO 2 o 30 procent a dosáhnout klimaticky neutrální, tedy bezemisní mobility do roku 2050. Tyto cíle začínají u výroby aut. Již od letoška musí automobilky splnit průměrný limit 95 gramů CO 2 na kilometr a vozidlo, což znamená průměrnou spotřebu 4,06 litru nafty či benzinu na 100 kilometrů. Jinak jim hrozí tvrdé postihy stanovené na 95 eur za každý gram všech emisí nad limit. Například domácí Škoda Auto by při zachování produkce z roku 2019 zaplatila pokutu cca 75 miliard korun. Její provozní zisk přitom vloni činil kolem 46 miliard korun.

Stanice Jažlovice u Prahy

Vyzyvatelé z Číny

Pro výrobce automobilů to znamená jediné. Do svého produktového portfolia musí zařadit elektromobily a postupně rozšiřovat jejich podíl na prodejích. Zatímco letos by měl dosahovat pěti procent, na konci dekády už by se měl pohybovat kolem 30 procent. V absolutních číslech to znamená, že v tomto roce by se mělo po evropských silnicích prohánět 1,5 milionu aut na elektrický pohon. Výhledy pro konec dekády pak počítají s 33 (konzervativní pohled) až 44 miliony (dle New Green Deal) elektroaut v provozu.

Rozvoji e-mobility bezpochyby pomůže stále širší nabídka stále lepších a finančně dostupnějších vozidel. Vedle plug-in hybridů, které kombinují motor na fosilní paliva s elektrickým pohonem a jsou již dnes k mání v solidní paletě variant, se výrazně zvětší také výběr čistě elektrických osobních aut. Už v příštím roce by se měl prakticky zdvojnásobit a zákazník si bude moci vybírat zhruba z 200 modelů. Není přitom bez zajímavosti, že po ikonické Tesle a probuzení tradičních světových automobilek následuje i nástup čínských výrobců. Například firma BYD chce v červnu začít na evropském trhu prodávat svůj Han EV, který, alespoň podle fotografií a slibovaných parametrů, hodlá být vyzyvatelem Tesly.



Česko nezačíná z nuly

Rozmach elektromobility se samozřejmě neobejde bez odpovídající infrastruktury. Ta letos bude čítat 180 tisíc dobíjecích stanic po celé Evropě, takže splní požadovaný poměr deset elektroaut na jednu veřejnou dobíjecí stanici. Během následujících deseti let však bude pro dodržení uvedené relace potřeba vybudovat další zhruba tři miliony dobíječek.

Tato revoluce v dopravě se samozřejmě nevyhne ani České republice, která zatím rozhodně nepatří mezi průkopníky, ale ani nezačíná z nuly. Odhady hovoří o třech tisících elektromobilů na českých silnicích v letošním roce a zhruba 500 tisících v roce 2030. Jen připomeňme, že toto číslo může na první pohled působit impozantně, ale porovnáme-li ho s šesti miliony nyní registrovaných osobních automobilů, tak ještě za deset let bude platit, že na elektřinu pojede ani ne desetina aut v tuzemsku.

Dobíjecí infrastruktura je zatím v předstihu, protože ji v současnosti tvoří zhruba 600 stanic, tedy více než jedna na deset vozidel. Ale ke konci dekády jich už bude třeba kolem 50 tisíc. Naštěstí je zde celá řada aktérů, kteří se na jejich budování podílejí, a další budou přibývat. Kromě velkých hráčů, jakými jsou například E.ON, ČEZ nebo PRE, kteří nejen s veřejnou podporou staví páteřní síť rychlodobíječek kolem hlavních dopravních tahů, jsou to automobilky a sítě jejich dealerství, developeři, maloobchodní sítě, firmy s flotilami svých služebních vozů nebo obce, kterým nově navrhovaná právní úprava ukládá nakupovat minimálně z 30 procent bezemisní vozidla.



Stanice Škoda Auto řízená přes ChargeUp CPO

Za rychlost se platí

Zásadním parametrem se z pohledu řidičů jeví rychlost dobíjení, protože jsou zvyklí přijet k čerpací stanici, během pár minut natankovat plnou nádrž a pokračovat v cestě.

U elektromobilů se ale předpokládá, že z převážné části budou nabírat potřebnou energii v čase prostojů, tedy přes noc, když je jejich majitel v práci či na nákupech. Tomu odpovídá i předpokládaná struktura dobíječek, z nichž by do budoucna měla čtyři pětiny tvořit pomalejší AC stanice, které dobíjejí střídavým proudem a jejich maximální výkon je do 22 kWh. Ten ale není v tomto případě tak podstatný jako výkon palubní nabíječky ve vozidle, která mění střídavý proud na jednosměrný. Pokud má výkon třeba 7 kWh, dobije se 70 kWh baterie v autě za deset hodin, ačkoli na základě výkonu AC dobíječky to mohly být pouze tři hodiny.

Rychlodobíjení umožňují stejnosměrné DC stanice, které nepotřebují palubní měnič a proud posílají rovnou do baterie. Při výkonu 50 kWh tak dokážou vozidlo z předchozího příkladu dobít za necelou hodinu a půl. Jsou ale také podstatně dražší. Zatímco AC dobíječku lze pořídit v ceně od 20 do 100 tisíc korun, DC stanice začínají zpravidla na půl milionu korun.

Veřejná dobíjecí stanice přitom musí mimo jiné poskytovat nediskriminační přístup pro kohokoli, dostupnost bez jakékoli smlouvy či regulace, musí umožňovat přímou platbu a vydat za ni účtenku, data z ní musí být přístupná třetím stranám, jako je v Česku Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ředitelství silnic a dálnic.

Pro provozovatele dobíječek je tak důležité mít k dispozici systém, který umí stanice ovládat, komunikovat s nimi, řídit jejich odběr a v ideálním případě také aplikaci, která umožní řidičům stanici vyhledat, navigovat k ní, rezervovat dobíjecí bod, zahájit dobíjení a následně za něj bezhotovostně zaplatit.

Schéma vhodného modelu fungování „ekosystému elektromobility“

Jedno řešení zvládne vše

Právě taková řešení vyvíjí přední český softwarehouse Unicorn v rámci své platformy ChargeUp. Systém této značky umožňuje řídit stanice na dálku z jednoho místa, automatizovaně z nich sbírat data, účtovat spotřebu různých odběratelů, pružně stanovovat cenu energie a maximalizovat tak finanční výnos. Mezi jeho hlavní výhody patří schopnost ovládat dobíječky různých výrobců s odlišným vnitřním softwarem, což ocení jak veřejní zadavatelé, kteří musí investice pořizovat ve výběrových řízeních, tak soukromí investoři větších sítí, již se chtějí vyhnout závislosti na jednom dodavateli. Ještě unikátnější je ale schopnost systému nastavovat odběr stanice podle aktuální situace v energetické síti, což bude zejména do budoucna s rostoucími nároky na dobíjení elektromobilů zcela klíčová věc.

Příklad inteligentního systému pro řízení nabíjecí infrastruktury

Druhou částí řešení ChargeUp je aplikace pro elektromobilisty, která umožňuje řidičům najít nejbližší volnou dobíjecí stanici, zvolit ideální plán dobíjení vzhledem k času či rozpočtu, informuje je o jeho průběhu dobíjení a dává jim na výběr preferovanou platební metodu. Řidiči ale také bezpochyby ocení vícejazyčný dispečink fungující 24 hodin denně sedm dní v týdnu, kam se mohou dovolat pro radu či pomoc v případě jakýchkoli potíží s dobíjením. Tu samou službu mohou samozřejmě využít i provozovatelé dobíječek, pokud potřebují pomoci s obsluhou řídícího systému.

ChargeUp ESP

ChargeUp lze přitom propojit s dalším řešením Unicornu pro správu parkovišť nazvaným Smart Parking, které umí zjednodušeně řečeno monitorovat a zpoplatňovat veřejná parkovací místa. Uživatel aplikace ChargeUp díky tomu získá informaci nejen o dostupném dobíjecím bodu, ale také o tom, zda je daná stanice skutečně fyzicky k dispozici a místo u ní neblokuje jiný, třeba fosilní automobil. Jde o další z řešení hledících do budoucnosti, protože vzhledem k delšímu času dobíjení budou mít volná místa u stanic zejména v některých lokalitách doslova cenu zlata. Logicky se tak otevírá prostor pro další zdroj příjmů provozovatele infrastruktury. Ten díky řešení ChargeUp může snížit náklady na provoz a servis až o 60 procent a zvýšit vytíženost svých dobíječek až o 50 procent.

Autor je obchodním ředitelem ve společnosti Unicorn Systems.