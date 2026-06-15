Elektrokola nejsou pro lenochy, tvrdí profesionální e-bikeři

Komerční sdělení
S elektrokoly má část veřejnosti stále spojené množství mýtů – například že jsou jen pro lenochy nebo seniory. Freerider Richard Gasperotti a bývalý silniční závodník Michael Kolář vysvětlují, proč je s elektrokoly větší zábava, ale také proč jsou skvělým nástrojem pro zlepšení kondice i hubnutí.

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„Jízda na ebike je nová dimenze zábavy,“ shodují se profesionální sportovci Michael Kolář a Richard „Gaspi“ Gasperotti. | foto: Direction PR s.r.o.

„Slyším často tu samou větu: elektrokolo si pořídím, až budu opravdu starý. A já na to odpovídám, že až budu starý, nebudu mít na sportovní elektrocyklistiku sílu, protože při jízdě se nezapojují jen nohy, ale celé tělo,“ říká profesionální elektrocyklista a ambasador Bosch eBike Systems Richard Gasperotti.

Jízda na e-biku podle něj dokáže být tak vyčerpávající, že si neumí představit, že by s ní začal až ve stáří. „Jedině v mladém věku dokážete potenciál elektrokola využít naplno. Jako senior už se jen vezete jako v tramvaji,“ říká biker, který na své první elektrokolo usedl před osmi lety. Poslal mu ho jeho dlouholetý sponzor ze Španělska a jeho první myšlenka byla stejná jako u většiny sportovců: „Přece nejsem tak starej, abych jezdil na elektrokole.“ Jenže ho to nakonec pohltilo a po dvou letech úplně přestal jezdit na klasickém kole.

„Vlilo mi to novou krev do žil. Jako sportovec jsem byl 40 let zacyklený a už jsem vůbec nevěděl, jak se posunout dál. Všechno už bylo tisíckrát vymyšlené, jen v jiném designu nebo barvě, ale tohle pro mě byla nová, čerstvá vlna,“ popisuje.

Svoboda pohybu a neomezené objevování

V současnosti vidí hlavní výhodu elektrokola v neomezených možnostech objevování. „Dřív jsem si říkal – támhle už nepojedu, tam se asi nedostanu, trvalo by to dlouho a navíc kdo ví, kam ta cesta vede a jestli už nebude tma. Dneska? Nepřemýšlím a jedu. V nejhorším se vrátím,“ říká a přidává další výhodu – úsporu času. „E-bike řeší nedostatek času, který nám při všech starostech zbývá na cyklistiku. Když mám jen málo času a vím, že mě čeká schůzka, s biobikem bych váhal, jestli se mi kvůli jednomu kolečku za barákem vůbec vyplatí převlékat. S elektrokolem to neřeším. Sednu, jedu a za hodinu se vrátím stejně unavený jako z biobiku, ale s tím rozdílem, že místo jednoho trailu stihnu tři,“ říká biker.

S e-bikem je dobrodružství na dosah.

Psychická pohoda a vliv na mozek

Elektrokola mu navíc přinášejí i duševní pohodu. „Během jízdy se uvolňuje dopamin podporující radost a motivaci a také se zvyšuje hladina serotoninu, který stabilizuje náladu. Zároveň – především v přírodě – dochází ke snižování stresového hormonu kortizolu,“ popisuje Gaspi. Výsledkem není jen lepší nálada, ale i vyšší schopnost řešit problémy, soustředit se a přemýšlet v souvislostech. Mozek nereaguje na jednorázový výkon, ale na opakování. A právě v tom se ukazuje síla elektrokol, protože lidé na nich jezdí častěji a déle než na klasických kolech, kde mají respekt z nedostatečné kondice.

Kondice, hubnutí a správná intenzita

„Co říká Gaspi, můžu jen podepsat,“ přidává se Michael Kolář, který jezdil závody Tour de France, Vueltu i Giro d’Italia. Jako domestik v nejtěžších silničních závodech pomohl k titulům svému týmovému kolegovi Peterovi Saganovi. Dnes je slovenským ambasadorem společnosti Bosch eBike Systems a velkým popularizátorem elektrocyklistiky. V elektrokolu vidí zdroj zábavy. To první si pořídil v roce 2021 a hned se do něj zamiloval. Proč? „Na elektrokole neexistuje nic jako nudný den. Do kopce, z kopce – všechno je zábava. Nejde jen o to, že se na něm šlape snadněji, je to i vzrušující. Navíc to šetří spoustu času. Dřív, když jsem měl jen hodinu, na silničku bych se ani neobtěžoval. Teď se i ta hodina vyplatí, protože na elektrokole toho stihnu tolik. Zcela to změnilo pravidla hry,“ říká bývalý profesionální závodník, který elektrokolo používá ke zlepšování vlastní fyzičky i kondice svých svěřenců.

Dát tělu vysokou zátěž, zlepšovat vytrvalost, sílu i kardiovaskulární kondici není na elektrokole žádný problém.

Elektrokolo jako nástroj pro kondici i hubnutí

„Mnoho lidí si stále myslí, že elektrokolo je zkratka k pohodlnému svezení bez námahy. Ve skutečnosti je to ale pořád kolo. Bez šlapání se nikam nedostanete a motor pouze přidává podporu podle toho, jak jedete, v jakém jste terénu a jaký režim si zvolíte.

Právě schopnost zpřístupnit pohyb širšímu okruhu lidí je jedním z důvodů, proč Kolář vnímá elektrokolo jako účinný nástroj k udržení kondice i hubnutí. Klíčem není maximální výkon, ale správná intenzita. „Pokud se pohybujete zhruba na 60 až 70 % své maximální tepové frekvence, tělo spaluje především tuky. Této oblasti se říká tuková zóna a z hlediska hubnutí je nejefektivnější. A právě tady má elektrokolo výhodu oproti klasickému kolu,“ říká Kolář.

Zábavu a zdravý pohyb přinese e-bike každému.

Tukovou zónu přitom poznáte tak, že během jízdy stále zvládnete mluvit v krátkých větách. Cítíte, že pracujete, ale netrpíte. „Ideální je vydržet alespoň 30 minut, což většina lidí na elektrokole bez problému zvládne,“ říká Kolář a dodává, že: „Když se dostanete nad hranici zhruba 80 % maximální tepové frekvence, tělo přepíná na rychlý zdroj energie – cukry, ne tuky.“

Výsledkem nemusí být pouze nižší váha

Výsledkem není jen nižší číslo na váze. Pravidelný pohyb na elektrokole pomáhá budovat kondici, posilovat svaly a zlepšovat i psychickou pohodu. „Pokud jezdíte třikrát až čtyřikrát týdně ideálně 30 až 60 minut, změny začnete vnímat už během několika týdnů – nejen na váze, ale i na energii, kvalitě spánku a psychické pohodě,“ říká Kolář. „A pokud vás pohyb baví, výsledky se dostaví dřív, než čekáte. Kdybych si měl vybrat jediné kolo, byl by to e-bike,“ dodává bývalý závodník.

Tak už víte, proč právě Bosch?

Vice na www.bosch-ebike.com/cz

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