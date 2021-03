Elektřinu můžeme mít skoro zdarma. Proč to nejde?

Podíl obnovitelných zdrojů energie v Česku lze zvýšit bez dodatečného zatížení veřejných zdrojů. O výstavbu nových elektráren by se měli postarat soukromí investoři, stát by jim ale k tomu měl vytvořit podmínky, vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte.