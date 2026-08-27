Elektřina i plyn levněji. E.ON nabízí jistotu až na tři roky

Komerční sdělení

Elektřina i plyn levněji. E.ON nabízí jistotu až na tři roky | foto: ČTKGetty Images

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
U E.ONu můžete získat cenu elektřiny a plynu nižší než v březnu a zároveň si ji zafixovat až na tři roky dopředu.

Pokud plánujete, jaké budou vaše výdaje za energie v příštích letech, právě teď může být vhodná příležitost zajistit si cenu elektřiny nebo plynu na delší období. E.ON totiž přichází s novou nabídkou fixovaných tarifů, která je pro nové zákazníky výhodnější než dříve. Aktuální ceny jsou o 140 korun na megawatthodině nižší než na jaře letošního roku a srovnatelné s podobnými nabídkami na konci loňského roku. Můžete tak získat jedny z nejzajímavějších podmínek za poslední měsíce a zároveň si zajistit stabilní cenu až na tři roky dopředu.

E.ON zlevňuje v době nejistých cen

Nejde přitom jen o samotnou fixaci ceny. Z vašeho pohledu jako zákazníka je zajímavé především to, že současná nabídka přichází v době, kdy jsou ceny energií na velkoobchodních trzích kolísavé a spíše rostou. Přesto se E.ONu podařilo připravit nové tarify za podmínek, které jsou výhodnější než ty, které byly dostupné v březnu letošního roku. Oproti tehdejší nabídce můžete získat cenu nižší o 140 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu.

„Situace na energetických trzích se může velmi rychle měnit. Díky naší nákupní strategii jsme dokázali zlevnit ceníky pro nové zákazníky, i když trend trhu je v současné době opačný. Domácnosti tak mohou vstoupit do topné sezony s větší jistotou a bez obav z případných cenových výkyvů,“ upozorňuje Peter Škrabák, vedoucí prodeje energií společnosti E.ON.

Současná nabídka navazuje na ceny energií, které se společnosti podařilo zajistit s předstihem. Zájemci tak mohou využít aktuální podmínky po dobu, kdy budou k dispozici odpovídající kapacity nakoupených energií, protože právě do nich se změny na velkoobchodních trzích promítají jako do prvních.

Nejčtenější

Spořicí účet TOP umí výhodně zhodnocovat i miliony

Komerční sdělení

Jako pohotová rezerva jsou spořicí účty oblíbená volba. Často je ovšem problém, že nad určitým limitem už zajímavé úročení končí. U Spořicího účtu TOP od Banky CREDITAS se ale dá snadno dostat na...

Otvíráme Saunový svět plný relaxu. „Jihlava si komfort zaslouží“

Komerční sdělení
Josef Eder

Saunový svět, který vzniká v areálu Vodního ráje, má být hlavním impulzem pro celoroční návštěvnost jihlavského koupaliště. Nabídne pět různých saun, parní kabinu, velkou panoramatickou ceremoniální...

Z Česka do Evropy. Digitoo mění způsob, jakým firmy přemýšlejí o účetnictví

Komerční sdělení
Z Česka do Evropy. Digitoo mění způsob, jakým firmy přemýšlejí o účetnictví

Účetnictví dlouho patřilo k oblastem, kde digitalizace postupovala spíše po jednotlivých krocích. Dokumenty se přesunuly z šanonů do počítačů, vznikly účetní systémy a cloudová řešení, velká část...

Allwyn představí 2 monoposty McLaren Mastercard F1 Team v Budějovicích

Komerční sdělení

O víkendu 28. - 30. 8. 2026 promění Allwyn Racing Roadshow Sokolský ostrov v pulzující závodní paddock. V průběhu programu vás čekají dva monoposty, F1 simulátory s šancí vyhrát exkluzivní zájezd do...

Když škola voní výrobou. Budoucnost průmyslu totiž nezačíná ve firmách

Komerční sdělení

Co když příprava na úspěšnou kariéru nezačíná prvním pracovním dnem, ale už během studia? Studenti přece nemusí poznávat fungování moderní výroby pouze z učebnic, ale přímo při práci s technologiemi,...

STAVONA slaví 35 let

Komerční sdělení
JIŘÍ JANSA, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Začínala v pronajaté hale zemědělského družstva, dnes vyrábí v moderním závodě v Českých Libchavách a její výrobky míří k desetitisícům zákazníků.

27. srpna 2026

Elektřina i plyn levněji. E.ON nabízí jistotu až na tři roky

Komerční sdělení
Elektřina i plyn levněji. E.ON nabízí jistotu až na tři roky

U E.ONu můžete získat cenu elektřiny a plynu nižší než v březnu a zároveň si ji zafixovat až na tři roky dopředu.

27. srpna 2026

Nový web Prahy 2: srozumitelné informace pro všechny

Komerční sdělení

Městská část Praha 2 spustila nové webové stránky, které představují další krok v dlouhodobé modernizaci a digitalizaci služeb. Výrazně přepracovaný web na adrese www.praha2.cz nabízí přehlednější...

27. srpna 2026

Objevte La Farm Maletice – místo pro zážitky, svatby i firmy

Komerční sdělení
Objevte La Farm Maletice – místo pro zážitky, svatby i firmy

Kousek od Protivína vznikl areál, který staví na jihočeské farmářské tradici, moderní gastronomii, stodole pro svatby i firemní akce a ubytování v moderních apartmánech.

27. srpna 2026

Sendvičová generace pečuje o všechny. Finanční plán ji ale často chybí

Komerční sdělení

Je ráno. Dceru je třeba odvézt na příměstský tábor, syn má odpoledne prohlídku vysokoškolských kolejí. Mezitím volá maminka, že jí lékař změnil léky, v lékárně je nemají a táta už nezvládá posekat...

26. srpna 2026

Pět věcí, které se na kole vyplatí udělat na podzim. Zaplatí se samy

Komerční sdělení

Léto dalo kolům zabrat a většina jich teď zamíří do garáže až do dubna. Kdo je ale nechá projít dílnou ještě letos, ušetří — u některých komponentů je rozdíl mezi podzimní údržbou a jarní opravou...

26. srpna 2026

Když škola voní výrobou. Budoucnost průmyslu totiž nezačíná ve firmách

Komerční sdělení

Co když příprava na úspěšnou kariéru nezačíná prvním pracovním dnem, ale už během studia? Studenti přece nemusí poznávat fungování moderní výroby pouze z učebnic, ale přímo při práci s technologiemi,...

25. srpna 2026

Na hradě Švihov proběhne velká oslava úrody: Dožínky Plzeňského kraje

Komerční sdělení
Na hradě Švihov proběhne velká oslava úrody – Dožínky Plzeňského kraje

Vůně a chutě regionálních potravin, tradiční kroje, řemesla, farmáři a hudba v podání Magdy Malé a Blue Cimbal, tak budou vypadat letošní Dožínky Plzeňského kraje. Velká oslava úrody proběhne na...

25. srpna 2026

Blíží se termín Voucheru pro rozvoj podnikání II

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Ve středu 2. září 2026 bude spuštěn příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele v rámci dotačního programu „Voucher pro rozvoj podnikání II“. Nově mohou živnostníci u dotačního programu...

25. srpna 2026

Pozemky pro podnikání v Jevíčku

Komerční sdělení

Město Jevíčko je malebné městečko v jihovýchodní části Pardubického kraje. Nachází se v údolí Malé Hané na spojnici měst Moravská Třebová – Boskovice – Brno a je přirozeným spádovým územím pro okolní...

24. srpna 2026

Čtyřka se připravuje na změny v péči o zeleň

Komerční sdělení
Čtyřka se připravuje na změny v péči o zeleň

Čtvrtý plzeňský obvod připravuje změny v péči o veřejnou zeleň. Travnaté plochy se přestanou sekat jednotně a začnou se dělit podle svého charakteru. Ve vybraných lokalitách přibude takzvané...

24. srpna 2026

Allwyn představí 2 monoposty McLaren Mastercard F1 Team v Budějovicích

Komerční sdělení

O víkendu 28. - 30. 8. 2026 promění Allwyn Racing Roadshow Sokolský ostrov v pulzující závodní paddock. V průběhu programu vás čekají dva monoposty, F1 simulátory s šancí vyhrát exkluzivní zájezd do...

24. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.