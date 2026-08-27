Elektřina i plyn levněji. E.ON nabízí jistotu až na tři roky

Pokud plánujete, jaké budou vaše výdaje za energie v příštích letech, právě teď může být vhodná příležitost zajistit si cenu elektřiny nebo plynu na delší období. E.ON totiž přichází s novou nabídkou fixovaných tarifů, která je pro nové zákazníky výhodnější než dříve. Aktuální ceny jsou o 140 korun na megawatthodině nižší než na jaře letošního roku a srovnatelné s podobnými nabídkami na konci loňského roku. Můžete tak získat jedny z nejzajímavějších podmínek za poslední měsíce a zároveň si zajistit stabilní cenu až na tři roky dopředu.
E.ON zlevňuje v době nejistých cen
Nejde přitom jen o samotnou fixaci ceny. Z vašeho pohledu jako zákazníka je zajímavé především to, že současná nabídka přichází v době, kdy jsou ceny energií na velkoobchodních trzích kolísavé a spíše rostou. Přesto se E.ONu podařilo připravit nové tarify za podmínek, které jsou výhodnější než ty, které byly dostupné v březnu letošního roku. Oproti tehdejší nabídce můžete získat cenu nižší o 140 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu.
„Situace na energetických trzích se může velmi rychle měnit. Díky naší nákupní strategii jsme dokázali zlevnit ceníky pro nové zákazníky, i když trend trhu je v současné době opačný. Domácnosti tak mohou vstoupit do topné sezony s větší jistotou a bez obav z případných cenových výkyvů,“ upozorňuje Peter Škrabák, vedoucí prodeje energií společnosti E.ON.
Současná nabídka navazuje na ceny energií, které se společnosti podařilo zajistit s předstihem. Zájemci tak mohou využít aktuální podmínky po dobu, kdy budou k dispozici odpovídající kapacity nakoupených energií, protože právě do nich se změny na velkoobchodních trzích promítají jako do prvních.