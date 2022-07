Ekologická a moderní likvidace aut bez vašich starostí

Dosloužilo vám auto? Zavítejte na kvalitní a bezpečné autovrakoviště

Vaše auto již má nejlepší roky za sebou a je potřeba ho zlikvidovat? Nezoufejte. Jednou to potká každé auto. Není nutné, abyste se děsili zdlouhavého vyřizování. Vše za vás zajistí ekologická likvidace vozidel od společnosti MILATA s.r.o. ve Frýdku-Místku. Na autovrakoviště se sváží autovraky z celé severní Moravy a Slezska. Je tam už i ten váš?

Autovrakoviště má za sebou bohatou třicetiletou historii. Firma stojí na pevných základech a dbá především na likvidaci aut s ohledem na životní prostředí. Kdyby si vaše auto mohlo samo vybrat, kde skončí, autovrakoviště MILATA by bylo jasnou volbou a splněným přáním. Nevěříte? Přesvědčte se sami.

V čem je autovrakoviště MILATA jedinečné?

Autovrakoviště MILATA se řadí mezi moderní autovrakoviště v tomto tisíciletí – ekologie a správně dodržované postupy likvidace vraků jsou hlavní prioritou firmy. Bezpečnost a kvalita pracovního prostředí stejně jako důraz na přístup k zákazníkovi patří mezi přednosti firmy.

Cílem společnosti je zvyšovat neustále úroveň autovrakovišť a služeb ekologické likvidace autovraků v ČR. Jak se jí to daří? Díky investicím do nejmodernějších technologií, osvěty a edukační činnosti o tématu autovrakovišť.

Implementace moderních technologií jsou základem

Zvýší produktivitu, zlepší kvalitu i bezpečnost pracovního prostředí a napomáhá chránit životní prostředí. Důvody, díky kterým je implementace nejmodernějších technologií základním stavebním kamenem společnosti.

Autovrakoviště MILATA přesně ví, jak zlepšovat procesy a postupy. Příkladem je moderní odsávací linka, díky které jsou získávány nebezpečné provozní kapaliny z autovraků snadno, bezpečně a ekologicky. Benzín, nafta, brzdová kapalina nebo motorový olej odebrané z autovraků jsou pak dále bezpečně recyklovány tak, aby nedošlo ke znečištění přírody.

Mezi další technologie, které usnadňují a vylepšují pracovní postupy, patří velkokapacitní zouvačka pneumatik - lis na separaci pneumatik od disků. To však není zdaleka vše. Autovrakoviště umí perfektně pracovat také s náhradními díly.

Náhradní díly aut získávají druhou šanci

Díky třicetileté praxi nasbírala firma cenné zkušenosti, které využívá každý den při ekologické likvidaci aut. Pyšní se efektivním systémem při demontáži autovraků i komponentů z nich.

Jednou z nejlepších forem recyklace je znovuvyužití některých náhradních dílů demontovaných z vraků. Jako první v ČR využívá firma japonskou technologii Kobelco, která umožní efektivně separovat materiály z autovraků.

Recyklační rýpadlo zajistí přesnější demontáž a vyšší stupeň dalšího využití materiálu z auta. Firma si nechala stroj přivést až z dalekého Japonska a je pyšná na to, že patří mezi jejich sbírku moderních technologií.

Moderní a ekologické zpracování autovraku od A do Z

Na provozně se vozidlo zkontroluje a zapíše do systému Ministerstva životního prostředí MA ISOH. Díky speciální odsávací lince se z auta dostanou všechny nebezpečné provozní kapaliny. Přichází tým profesionálů, který manuálně demontuje vybrané komponenty v podobě autobaterie, katalyzátoru, skla nebo textilu.

Autovrak se pak posouvá do rukou japonské technologie Kobelco. Dojde k mechanickému rozebrání pomocí špičkové technologie tak, aby se auto mohlo už jen přesunout k výkonnému lisu. Kompresní síla o velikosti 200 tun dokáže během chvilky udělat z jakéhokoliv vozidla krásnou kostičku.

Proč zlikvidovat vozidlo ekologicky?

Kladete si otázku, proč by vás měla zajímat ekologická likvidace vozidla? Odpověď je jednoduchá. Ochrana životního prostředí. Auto jste využívali řadu let a provozem jste znečišťovali životní prostředí – každé auto do ovzduší vypouští nemalé množství škodlivých látek. Máte šanci splatit přírodě tento dluh a dále nezatěžovat životní prostředí. Jděte do toho!

Ekologická likvidace autovraku v sobě ukrývá spoustu dalších výhod:

automobil nebude zavázet v garáži nebo na zahradě

nedostanete případné pokuty

nemáte žádné další náklady a starosti

Málokdo ví, že pokud chcete auto vyřadit trvale z evidence motorových vozidel, je nutné provést ekologickou likvidaci na vlastní náklady a doložit protokol o této likvidaci. Jestliže tak neuděláte, jste povinni platit zákonné pojištění motorového vozidla.

Ekologická likvidace vozidel: odtah zcela zdarma

Autovrakoviště MILATA za vás odvede tu nejtěžší práci. Zdarma vaše vozidlo dotáhnou na vrakoviště v přesně domluveném termínu. Zdarma také vyřadí automobil z registru a zruší za vás pojištění. Šetří vám tak nejen peníze, ale i váš čas.

Vše s výkupem a likvidací vozidla je vyřízeno hned na místě při předání autovraku do rukou autovrakoviště. Hned získáte originální doklad o ekologické likvidaci, který je potřebný k trvalému vyřazení z evidence motorových vozidel.

Autovrak však mohou zákazníci osobně dovézt na autovrakoviště v běžné provozní době. Není nutné se objednávat, navíc vždy dostanete výhodnější nabídku.

Top zajímavosti

autovrakoviště funguje úspěšně již přes 30 let

využití moderní japonské technologie – prvenství v ČR

v první trojce největších zpracovatelů autovraků u nás

ročně zpracuje přes 4 000 autovraků

provozní plocha je 15 000 m 2

partner společnosti ŠKODA AUTO s.r.o.

Majitel autovrakoviště Jakub Milata rozhodně boří mýty o tom, že autovrakoviště je pouze kšeft s rozprodanými auty a díly. Díky svému přístupu k likvidaci aut, životnímu i pracovnímu prostředí se mu daří vytvářet skutečně ojedinělé autovrakoviště, které nemá v ČR obdoby.