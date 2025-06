Český odpad, tuzemská hračka: EKO-KOM učí třídit originálně a zábavně | foto: EKO-KOM, a.s.

Tyto iniciativy, od interaktivních výukových prvků pro nejmenší až po unikátní třídicí systémy v přírodě a osvětové kampaně v kukuřičných bludištích, ukazují, že ochrana životního prostředí může být poutavá a přístupná pro každého.

Věž poznání v plzeňské ZOO

V plzeňské ZOO najdou návštěvníci kromě exotických zvířat a rostlin také zábavně-vzdělávací prvky zaměřené na ochranu životního prostředí. Jedním z nich je i tzv. odpadová věž poznání, která slouží k procvičení třídění odpadu a seznámení se s jeho dalším osudem – na třídičce, v ZEVO nebo na skládce. Věž má čtyři stěny s různými edukativními prvky. První nabízí otočné kolo pro přiřazení odpadu ke kontejnerům, druhá dvanáct destiček pro třídění podle materiálu. Třetí strana seznamuje s technologiemi zpracování odpadu a čtvrtá přináší desatero správného třídiče. Tato interaktivní forma vzdělávání v plzeňské zoo zábavně a srozumitelně přibližuje důležitost správného nakládání s odpady nejen dětem, ale i dospělým návštěvníkům.

Interaktivní naučný prvek pro výuku třídění odpadu

Pod značkou „Lesní svět, jsou v ČR vyráběny vzdělávací prvky pro děti i dospělé, které pomáhají s učením o přírodě názorně a hravě. Mezi nejzajímavější interaktivní naučné prvky určitě patří i ten, který vznikl ve spolupráci se společností EKO-KOM, a zábavnou formou ověřuje a rozšiřuje znalosti dětí o správném třídění odpadu. Děti si pomocí posuvných koleček s obrázky jednotlivých odpadků mohou vyzkoušet, jak správně „vyhodit“ odpad do příslušného barevného kontejneru. Kromě toho prvek obsahuje i odklopnou destičku s doplňujícími informacemi, která napomáhá k lepšímu porozumění tématu. Výrobek spojuje hravost, ekologickou osvětu a kvalitní řemeslné zpracování.

Třikoše – inovativní sorter odpadu pro přírodu i horské resorty

Třikoše jsou unikátním patentovaným produktem společnosti MamiArt, vyvinutým primárně pro projekty Třídíme na sněhu a Třídíme v přírodě. Od roku 2020 bylo v České republice rozmístěno více než 100 těchto třídicích nádob, především v horských resortech, kde kvůli omezenému přístupu velkých svozových vozů nebylo možné používat běžné velké barevné kontejnery. Třikoše umožňují efektivní třídění tří druhů odpadu (obvykle papíru, plastů, někde společně s kovy, a zbytkového odpadu) zejména na místech s vysokou produkcí obalového odpadu, jako jsou výchozí body turistických tras a stánky s občerstvením v horských volnočasových areálech.

Sortery jsou vyrobeny z recyklovaných plastů pocházejících z České republiky, stejně jako výplňové pytle, které jsou k třikošům dodávány. Díky imitaci dřeva jsou třikoše vhodné nejen do přírodního prostředí, ale také do městské zástavby. Během zimních a letních sezón v rámci projektů „Třídíme na sněhu“ a „Třídíme v přírodě“ nabízejí třikoše další motivaci ke třídění v podobě soutěže o atraktivní ceny. Stačí sejmout QR kód, který je na nich umístěný a po zodpovězení tří jednoduchých otázek je možné se do soutěže zapojit.

Barevné svítící popelnice

Pro aktivní edukaci veřejnosti využívá EKO-KOM i názorné interaktivní prvky. Jedním z nich jsou originální svítící barevné popelnice, které ukazují koloběh vytříděného odpadu. Lze v nich vidět, jaké druhotné suroviny a výrobky je možné díky recyklaci z vytříděného odpadu vyrobit.

Důležitou součástí popelnic je i ukázka, jak důležité je obalové odpady před vytříděním zmáčknout či sešlápnout. Díky tomu se zmenší jejich objem a v nádobě nezabírají zbytečně moc místa.

Kukuřičáci – žádné bloudění s odpadem

Další český projekt, Kukuřičáci, originálním a hravým způsobem začleňuje environmentální výchovu do populárních kukuřičných bludišť. Cílem je propojit dobrodružství v přírodě se vzděláváním o třídění odpadu a ukázat, že třídění má smysl a je důležitou součástí péče o životní prostředí.

Jedním z hlavních prvků projektu jsou naučné tabule umístěné přímo uvnitř bludišť. Tyto tabule návštěvníkům přehledně a srozumitelně vysvětlují, jak správně třídit odpad – co patří do jednotlivých barevných kontejnerů (např. na papír, plasty, sklo či kovy) a jaký dopad má správné třídění na životní prostředí a proces recyklace. Součástí bludišť jsou hry a hádanky, které s tématem třídění odpadu přímo souvisejí. Návštěvníci tak během pohybu na čerstvém vzduchu získávají nové informace zábavnou a nenásilnou formou, díky čemuž si je lépe zapamatují a následně i uplatní v každodenním životě. Celkový koncept projektu zároveň podporuje vztah k přírodě a ekologii. Třídění odpadu je zde prezentováno jako přirozená součást udržitelného životního stylu, nikoli jako pouhá povinnost.

www.ekokom.cz