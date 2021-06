EGAP: Záruky COVID Plus pomohly stovce velkých exportérů

Právě před rokem začala totiž státní pojišťovna EGAP pomáhat z covidové bryndy – nad rámec běžného pojištění – tahounům české ekonomiky. Děje se tak právě zárukami COVID Plus. Potkává se tu úmysl s realitou: poskytnout v mimořádné době mimořádnou pomoc důležitým subjektům, které ji potřebují. Díky zárukám od EGAPu napumpovaly banky do podniků více než 20 miliard korun.

Řečí statistik dosáhlo na největší část záruk strojírenství, a to na více než 7,9 miliardy korun. Následují dopravci se 3,1 miliardy, slévárenství s 2,9, IT a elektronika s o něco přes 2,7 miliardy korun. Úspěšnost podpor pro tyto segmenty logicky kopíruje proexportní význam daných oborů pro český obchod. Podle zpřesněných výsledků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR dominovaly zbožové struktuře při pohybu zboží přes hranice loni od ledna do prosince stroje a přepravní zařízení (58,6 % podílu na exportu, celkový objem 2,6 bilionu korun).

„Dá se říct, že na každou naši schválenou záruku průměrně připadá úvěr v hodnotě zhruba 200 milionů korun,” konstatuje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

V prosinci, tedy zhruba po půl roce běhu programu, dosáhl objem jistin zhruba 16 miliard. Teď je počítadlo na 20 miliardách a toto číslo dále poroste.

„Před rokem jsme si mysleli, že nový program poběží jen do konce loňského roku, teď je prodloužen až do konce roku 2021. Je to velice důležité, protože řada firem rozhodnutí o půjčkách odkládá, a zrovna takovým přijdou státní záruky vhod,“ dodává Procházka.

Letos v dubnu začal EGAP pomáhat i turistickému ruchu. Na ten momentálně připadá z celkového objemu schválených záruk 490 milionů korun jistin úvěru, což jsou zhruba dvě procenta.

250 zaměstnanců a více

EGAP, jejíž celý název zní Exportní garanční a pojišťovací společnost, je pojišťovna vlastněná Českou republikou. Založena byla v roce 1992. Akcionářská práva vykonává stát prostřednictvím ministerstva financí. „Pojišťujeme tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z Česka,” zní jeden ze sloganů této instituce.

Příjem žádostí do programu záruk COVID Plus, který připravila pojišťovna spolu s vládou na pomoc velkým podnikům, začal loni v květnu. Záruky na úvěry jsou určeny pro podniky s minimálně 250 zaměstnanci. Export se musí na jejich tržbách podílet alespoň jednou pětinou. Výše záruk je 80 procent jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP B- je to 70 procent, přičemž škála používaná pojišťovnou EGAP odpovídá ratingu agentur S&P a Fitch.

Program není určen firmám, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu. Garantované úvěry musejí být účelově použity na provozní financování firem nebo na financování investic.

Výše úvěru je stanovena v rozmezí od pěti milionů do dvou miliard korun, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu firmy.

Pojištění do rekordních 47 zemí

EGAP poskytuje, mimo COVID Plus, všem exportérům bez ohledu na jejich velikost pomoc standardními nástroji. Jde o pojištění nezaplacení exportních pohledávek nebo rizik českých investic v zahraničí. Loni takto pojistila úvěry a investice za 35 miliard korun. V případě pojištění krátkodobých úvěrů na vývoz do zemí EU stoupla poptávka především mezi malými a středními firmami o tento druh pojištění až trojnásobně.

„Není se čemu divit. Jestliže celosvětově na trhu panuje nejistota, pak ji i čeští exportéři hledají u pojišťovny, u nás,“ dodává Procházka.

Nápor ze strany klientů umožňuje zvládat aplikace KLIKNI PRO EXPORT, kterou má pojišťovna na svých webových stránkách. Ta umožňuje bezkontaktní vyřizování poptávky.

Vysoký zájem se podepsal rovněž pod rekordní počet zemí, do kterých EGAP český vývoz v roce 2020 pojistila. Bylo jich 47, vedou Čína, Gruzie a Rusko. Mezi největší uzavřené pojistné smlouvy poslední doby patří například projekt výstavby 11 nemocnic a poliklinik v africké Ghaně či výstavby letišť v Senegalu.

Jak bylo dosud rozděleno 20,0469 mld. z programu COVID Plus (v mil. Kč)

Obor Suma Strojírenství 7947,22 Dopravci 3144 Slévárenství 2918,26 IT a elektronika 2730,62 Ostatní 1496,56 Obchod 1045,29 Turismus 490,43 Potravinářství 274,52

Zdroj: EGAP